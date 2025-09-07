HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Política

¿Al descubierto?: Carlincatura ironiza la falta de seguridad de los encargados de cuidar el Perú

La caricatura retrata a altos mandos de la institución encargada de garantizar la seguridad de los ciudadanos sin pantalones y descalzos.

Carlincatura de hoy, domingo 7 de septiembre, ironiza sobre las altas autoridades de las fuerzas del orden. Foto: Composición/LR
Carlincatura de hoy, domingo 7 de septiembre, ironiza sobre las altas autoridades de las fuerzas del orden. Foto: Composición/LR

La Carlincatura de hoy, domingo 7 de septiembre, ironiza sobre la falta de seguridad de los principales encargados de garantizar la seguridad de los ciudadanos del Perú, luego de que un grupo de hackers tomaron el control de toda la información Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú. La caricatura grafica a los altos mandos de la institución sin sus pantalones y descalzos.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía
Caricatura política de Carlincatura del 7 de setiembre de 2025

Caricatura política de Carlincatura del 7 de setiembre de 2025

Notas relacionadas
¡Los tratados se respetan!: Carlincatura compara escenarios de los fallos de la Corte IDH y Corte de la Haya

¡Los tratados se respetan!: Carlincatura compara escenarios de los fallos de la Corte IDH y Corte de la Haya

LEER MÁS
Carlincatura del domingo 7 de setiembre de 2025

Carlincatura del domingo 7 de setiembre de 2025

LEER MÁS
Carlincatura del sábado 6 de setiembre de 2025

Carlincatura del sábado 6 de setiembre de 2025

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Martín Vizcarra reveló cómo fue su encuentro con Pedro Castillo en Barbadillo: "Me invitó unas frutitas"

Martín Vizcarra reveló cómo fue su encuentro con Pedro Castillo en Barbadillo: "Me invitó unas frutitas"

LEER MÁS
Agentes de la Dirección de Inteligencia PNP espían a opositores de Boluarte

Agentes de la Dirección de Inteligencia PNP espían a opositores de Boluarte

LEER MÁS
Los 1.000 días del pacto de gobierno en los que Perú retrocedió en democracia y protección al ciudadano

Los 1.000 días del pacto de gobierno en los que Perú retrocedió en democracia y protección al ciudadano

LEER MÁS
Gobierno de Boluarte continúa con amenazas de sacar al Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Gobierno de Boluarte continúa con amenazas de sacar al Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos

LEER MÁS
Hackean la Dirección de Inteligencia de la PNP: revelan planes de protección a Dina Boluarte y reglaje contra periodistas

Hackean la Dirección de Inteligencia de la PNP: revelan planes de protección a Dina Boluarte y reglaje contra periodistas

LEER MÁS
Congresistas ya están en campaña política: así se promocionan en redes sociales para las elecciones 2026

Congresistas ya están en campaña política: así se promocionan en redes sociales para las elecciones 2026

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
Tratamiento capilar de chocolate a todo largo + infrarojo¡Cabello super brilloso!

D Blue

Tratamiento capilar de chocolate a todo largo + infrarojo¡Cabello super brilloso!

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Argentina vs Venezuela EN VIVO HOY por las Eliminatorias 2026: ¿a qué hora y dónde ver a Lionel Messi?

Lo último de los Bonos Activos de hoy, 4 de septiembre: revisa cómo cobrar por el Sistema Patria y quiénes son los beneficiarios

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota