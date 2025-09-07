¿Al descubierto?: Carlincatura ironiza la falta de seguridad de los encargados de cuidar el Perú

Carlincatura de hoy, domingo 7 de septiembre, ironiza sobre las altas autoridades de las fuerzas del orden. Foto: Composición/LR

La Carlincatura de hoy, domingo 7 de septiembre, ironiza sobre la falta de seguridad de los principales encargados de garantizar la seguridad de los ciudadanos del Perú, luego de que un grupo de hackers tomaron el control de toda la información Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú. La caricatura grafica a los altos mandos de la institución sin sus pantalones y descalzos.

