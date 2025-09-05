Betssy Chávez llevará proceso en libertad: Fiscalía desistió pedido para prolongar prisión preventiva
La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Suprema decidió no extender la prisión preventiva contra Chávez. La Fiscalía había solicitado inicialmente la prolongación, pero finalmente desistió de su pedido.
- PPC va en alianza a las elecciones 2026: partido de derecha es provida y defiende la economía social de mercado
- Frepap se alista para las elecciones 2026 con discurso conservador y enfoque en el agro
El Poder Judicial resolvió no prolongar la prisión preventiva contra Betssy Chávez, exministra del gobierno de Pedro Castillo, tras el desistimiento de la Fiscalía en la solicitud que buscaba mantenerla encarcelada por más tiempo. Con esta decisión, la sala dispuso que Chávez continúe las investigaciones en su contra en libertad.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
Noticia en desarrollo...