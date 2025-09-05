Betssy Chávez llevará proceso en libertad: Fiscalía desistió pedido para prolongar prisión preventiva

Excongresista seguirá en libertad el proceso judicial en su contra. Foto: difusión

El Poder Judicial resolvió no prolongar la prisión preventiva contra Betssy Chávez, exministra del gobierno de Pedro Castillo, tras el desistimiento de la Fiscalía en la solicitud que buscaba mantenerla encarcelada por más tiempo. Con esta decisión, la sala dispuso que Chávez continúe las investigaciones en su contra en libertad.

Noticia en desarrollo...