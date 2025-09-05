HOYSuscripcion LR Focus

Política

Betssy Chávez llevará proceso en libertad: Fiscalía desistió pedido para prolongar prisión preventiva

La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Suprema decidió no extender la prisión preventiva contra Chávez. La Fiscalía había solicitado inicialmente la prolongación, pero finalmente desistió de su pedido.

Excongresista seguirá en libertad el proceso judicial en su contra. Foto: difusión
Excongresista seguirá en libertad el proceso judicial en su contra. Foto: difusión

El Poder Judicial resolvió no prolongar la prisión preventiva contra Betssy Chávez, exministra del gobierno de Pedro Castillo, tras el desistimiento de la Fiscalía en la solicitud que buscaba mantenerla encarcelada por más tiempo. Con esta decisión, la sala dispuso que Chávez continúe las investigaciones en su contra en libertad.

Noticia en desarrollo...

