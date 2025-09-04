HOYSuscripcion LR Focus

Política

Martín Vizcarra y Betssy Chávez salen en libertad en medio de cuestionamientos por fallo del TC y el Poder Judicial

El expresidente Martín Vizcarra salió en libertad tras haber permanecido 20 días en prisión preventiva por los presuntos actos de corrupción en los casos de Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua. Mientras que Betssy Chávez enfrentará la audiencia de prolongación de prisión preventiva por 18 meses tras el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo.

Martín Vizcarra abandonó el penal de Barbadillo tras permanecer 20 días en prisión preventiva. Foto: LR
Martín Vizcarra abandonó el penal de Barbadillo tras permanecer 20 días en prisión preventiva. Foto: LR

En medio de fuertes cuestionamientos, el expresidente Martín Vizcarra salió en libertad este jueves 4 de septiembre, tras haber permanecido 20 días en prisión preventiva por presuntos actos de corrupción relacionados con los casos de Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua. De la misma manera, Betsy Chávez, exministra de Trabajo, también fue excarcelada y enfrentará una audiencia mñana para evaluar la prolongación de su prisión preventiva por 18 meses tras el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo.

Alrededor de las 3:00 de la tarde, el exmandatario salió por la puerta principal del penal de Barbadillo, acompañado por su hermano Mario Vizcarra. Contento, saludó a los simpatizantes que lo esperaban en el lugar con pancartas y banderas. Este momento de celebración se produjo tras la resolución de la Tercera Sala Penal Nacional de la Corte Superior, que ordenó su excarcelación inmediata, al rechazar la solicitud de la Fiscalía de extender su prisión preventiva.

lr.pe

La decisión fue tomada por los jueces Enríquez Sumerinde, Magallanes Rodríguez y Javier Valverde, quienes acogieron parcialmente el recurso de apelación presentado por la defensa de Vizcarra. Esta medida buscaba anular la resolución emitida el 13 de agosto de 2025, que había dispuesto una prórroga de cinco meses de prisión preventiva para el exmandatario.

Con esta nueva decisión, se anuló la orden de prisión preventiva emitida y se determinó que Vizcarra debería ser liberado, siempre y cuando no exista otra orden de prisión vigente emitida por una autoridad competente.

"La Tercera Sala de Apelaciones, con tres magistrados, cada uno haciendo un análisis, por unanimidad, han determinado que la prisión preventiva en mi contra ha sido ilegal, porque no se ha cumplido ninguno de los factores que pueden llevarme a una prisión preventiva", dijo Vizcarra.

larepublica.pe

Asimismo, señaló que durante los 22 días que pasó en prisión preventiva vivió momentos muy difíciles, ya que el primer día, en la carceleta de La Victoria, tuvo que dormir en el piso y soportar el frío. Luego, comentó que, sin explicación alguna, fue trasladado al penal de Piedras Gordas, donde pasó cinco días en una zona cercana a internos infectados con VIH y tuberculosis.

"A pesar de todo esto, salgo fortalecido. Es en circunstancias como estas cuando realmente se sabe quiénes son los verdaderos amigos, y he descubierto que tengo muchos más de los que pensaba. Quiero agradecer a mi familia, que ha soportado todo con gran estoicismo, y a los millones de peruanos que me han mostrado su apoyo", agregó.

Asimismo, durante la mañana Mario Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra, celebró el fallo judicial que ordenó su liberación, al declarar infundada la solicitud de cinco meses de prisión preventiva presentada por la Fiscalía.

"Estamos muy contentos. Finalmente, la justicia hizo lo que corresponde, devolverle su libertad porque no había forma de que permaneciera ni un minuto más en la excarcelación injusta que estaba sufriendo”, indicó.

lr.pe

Betssy Chávez salió en libertad

En paralelo, Betsy Chávez, quien fue expresidenta del Consejo de Ministros durante el gobierno de Pedro Castillo, se encuentra actualmente internada en una clínica de San Martín de Porres. Sin embargo, tras una reciente decisión del Tribunal Constitucional, se dispuso su excarcelación.

Chávez ha estado detenida en el penal de mujeres de Chorrillos desde hace varios meses tras ser acusada de estar involucrada en el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo en diciembre de 2022. En tanto, el Tribunal Constitucional determinó que el Ministerio Público presentó fuera de plazo la solicitud para ampliar su prisión preventiva, la cual había sido establecida inicialmente por 18 meses en junio de 2023.

En su fallo, el TC concluyó que, al haberse excedido el plazo legal de detención preventiva, la medida había adquirido carácter arbitrario. En su resolución, el Tribunal señaló que "se hace patente (manifiesto) la detención arbitraria por el accionar del Ministerio Público, que ha sido avalada por el órgano jurisdiccional. Y es que este tipo de detención, siempre reñida con el Derecho, se consuma, así haya transcurrido una hora, un día o una semana".

No obstante, Chávez tiene programada una audiencia este viernes a las 3:00 p. m. para evaluar la solicitud de prolongación de la prisión preventiva. La audiencia estará a cargo del juez Juan Carlos Checkley Soria.

