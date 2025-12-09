La Junta de Fiscales Supremos decidirá este 10 de diciembre la elección de un nuevo fiscal de la Nación

Con Delia Espinoza inhabilitada políticamente, la Junta de Fiscales Supremos se dispone a elegir un nuevo fiscal de la Nación | Fiscalía - Prensa | Difusión - FN

​La Junta de Fiscales Supremos decide este miércoles, 10 de diciembre de 2025, el destino de la fiscalía de la Nación, tras la inhabilitación política por 10 años de la suspendida fiscal suprema titular Delia Espinoza Valenzuela. De acuerdo con fuentes consultadas por La República, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez Villegas ha convocado a una Junta ordinaria de Fiscales Supremos para este miércoles, en horas de la mañana, para evaluar la situación y decidir la elección de un nuevo fiscal de la Nación.

Adicionalmente, está previsto que este miércoles, Gálvez Villegas decida la incorporación de Luis Arce Córdova como fiscal supremo titular, en una de las dos fiscalías supremas que están actualmente ocupadas por provisionales. El 3 de diciembre último, la Junta Nacional de Justicia rehabilitó el título de fiscal supremo a Arce Córdova en cumplimiento de dos sentencias del Poder Judicial que, vía acciones de Amparo, anularon sus dos destituciones por presuntos actos irregulares cuando integró el Jurado Nacional de Elecciones.

Luis Arce Córdova, fiscal supremo reincorporado

La resolución de la JNJ llegó al despacho del fiscal de la Nación la tarde del viernes, al término del horario laboral, por lo que recién será atendida este miércoles. Es poco probable que Arce Córdova se incorpore de inmediato a la Junta de Fiscales Supremos. El aún fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez debe emitir una resolución administrativa incorporando a Arce Córdova como fiscal supremo, la que hará efectiva luego de su publicación en la gaceta oficial del diario El Peruano.

A partir de ese momento, probablemente el jueves, el reincorporado fiscal supremo quedará expedito para participar en la Junta de Fiscales Supremos, la máxima entidad de gobierno del Ministerio Público.

Junta de fiscales supremos

Para la sesión de este miércoles han sido convocados Pablo Sánchez Velarde, Zoraida Ávalos Rivera, Patricia Benavides, Juan Carlos Villena Campana y el propio Gálvez Villegas. Delia Espinoza no participa, al estar inhabilitada por el Congreso y suspendida por la Junta Nacional de Justicia.

De acuerdo con las fuentes consultadas por La República, la inhabilitación de Delia Espinoza por el Congreso de la República convierte en definitiva su separación de la fiscalía de la Nación. Ella recién podría regresar dentro de 10 años, en diciembre de 2035 más allá del periodo de tres años por el que fue elegida fiscal de la Nación.

Una situación, dicen, que abre la puerta legal para elegir un nuevo fiscal de la Nación. Mientras solo existía la suspensión, una sanción provisional, había la posibilidad de que regresará antes de que concluya su mandato de tres años. Espinoza fue elegida fiscal de la Nación para el periodo noviembre de 2024-noviembre 2027.

La inhabilitación política para ejercer cargo público por 10 años supera dicho periodo de tiempo, por lo que no hay probabilidad de que regrese antes. Claro está, este análisis no toma en cuenta la posibilidad de que obtenga un nuevo amparo del Poder Judicial que ordene su reincorporación antes de los 10 años.

"Lo real es que en este momento y por los próximos 10 años, la doctora Espinoza no puede ejercer como fiscal de la Nación. La institución no puede sustentarse en supuestos, debemos estar a lo concreto, no hay posibilidad de retorno inmediato y debemos elegir un nuevo fiscal de la Nación", opinó una de las fuentes consultadas.

El antecedente Benavides

Patricia Benavides buscará convertirse en la nueva fiscal de la Nación

Los fiscales supremos también deberán evaluar el antecedente de Patricia Benavides y la posibilidad de que esa situación se vuelva a repetir. Benavides fue suspendida en diciembre de 2023 cuando se desempeñaba como fiscal de la Nación. Su mandato había comenzado en julio de 2022 y debía concluir en julio de 2025.

Tras su suspensión, Juan Carlos Villena asumió la fiscalía de la Nación como interino, al igual que Tomás Gálvez reemplaza hoy a Delia Espinoza. Pero, el 2024, Benavides fue destituida, lo que se consideró definitivo, y la Junta de Fiscales Supremos procedió a nombrar un nuevo fiscal de la Nación, cargo en el que fue elegida Delia Espinoza.

Sin embargo, esa sanción no resultó definitiva. La JNJ, con nuevos integrantes, reexaminó su caso y en junio de 2025 anuló la destitución y la repuso como fiscal suprema y fiscal de la Nación, pues su mandato como tal concluía recién en julio 2025.

Una situación que creó una crisis institucional entre el Ministerio Público y la JNJ. Una situación que generó la suspensión de Benavides y sentó las bases para su inhabilitación política. La suspensión ha sido cuestionada por un juez constitucional de Lima, que la JNJ se ha negado a acatar. En los hechos, esta situación se puede volver a repetir, si la Junta de Fiscales Supremos elige un nuevo fiscal de la Nación y antes de noviembre de 2027, el Poder Judicial o el sistema constitucional anula la inhabilitación por 10 años y las sanciones que le imponga la JNJ.

"Vamos a plantear y evaluar todas las situación y decidiremos en consecuencia. Esperemos que la mayoría decida lo mejor para el país y la marcha del Ministerio Público. Esta situación de enfrentamiento y conflicto perjudica a los fiscales", señaló otra de las fuentes consultadas.

Nuevo fiscal de la Nación

Tomás Gálvez, fiscal de la Nación interino

Lo más probable es que se imponga la elección de un nuevo fiscal de la Nación con el objetivo de dar estabilidad al Ministerio Público. Los únicos con posibilidades de asumir el cargo son Patricia Benavides y Tomás Gálvez. Sánchez, Ávalos y Villena están en jaque frente al Congreso que podría sancionarlos en cualquier momento.

El futuro

Patricia Benavides ve esta elección como una reivindicación a su suspensión en diciembre de 2023. Juega en su contra su cercanía a un sector aprista y al fujimorismo y el proceso penal que aún enfrenta su hermana, la jueza superior Emma Benavides.

Gálvez Villegas es pragmático y ha aprovechado estas semanas al frente de la institución para tender puentes al interior de la institución, en especial, con los demás fiscales supremos y, al exterior, con el poder político, en busca de asegurar el presupuesto 2026.

Lo que la mayoría decida este miércoles en la Junta de Fiscales Supremos marcará el Ministerio Público por las siguientes décadas. La Junta de Fiscales Supremos puede evaluar la situación y decidir elegir de inmediato o posponer la elección para la siguiente semana. Podría ser la última vez que Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos participen en la elección de un fiscal de la Nación. Sánchez se jubila en junio 2026 y Ávalos en junio de 2027.

Tomás Gálvez, Patricia Benavides, Luis Arce Córdova, Juan Carlos Villena son el futuro de la fiscalía de la Nación. A ellos se sumaría Víctor Rodríguez Monteza, otro fiscal supremo destituido por el escándalo de los Cuellos Blancos del Puerto que espera una sentencia del Tribunal Constitucional para retornar al Ministerio Público.