Betssy Chávez: denuncian a juez Juan Carlos Checkley por abuso de autoridad tras liberación de exministra

El abogado Javier Adrianzén, conocido por ser defensor legal del exmandatario Pedro Castillo, presentó una denuncia ante la Fiscalía de la Nación contra el juez supremo del Juzgado de Investigación Preparatoria Supremo, Juan Carlos Checkley Soria. Según Adrianzén, el magistrado habría incurrido en los delitos de prevaricato y abuso de autoridad en perjuicio de la ex primera ministra Betssy Chávez. La denuncia plantea que, de comprobarse los cargos, Checkley Soria debería enfrentar una pena privativa de libertad de entre tres y cinco años.

De acuerdo con el documento al que accedió La República, la defensa sostiene que Chávez cumplía una orden de 18 meses de prisión preventiva que vencía el 19 de diciembre de 2024. No obstante, el juez convocó la audiencia de prolongación recién el 26 de diciembre y, al día siguiente, firmó una resolución que extendía la medida por 15 meses más, a pesar de que la orden inicial ya había caducado.

Recientemente, el Tribunal Constitucional (TC) declaró nulos todos los actos relacionados con dicha prolongación por haberse dictado fuera del plazo legal. Esta decisión, según la defensa, confirmó que la exfuncionaria estuvo privada de su libertad de manera indebida durante ocho meses y medio. Por este motivo, Adrianzén solicitó una investigación al magistrado.

Asimismo, el abogado presentó una queja por las mismas razones ante la Junta Nacional de Justicia, solicitando que Checkley Soria sea destituido por el presunto agravio contra Chávez Chino. Además, pidió que, mientras se resuelve el caso, se dicte una medida cautelar que lo suspenda de su cargo como juez por seis meses.

Denuncia y queja realizada contra Juan Carlos Checkley por el caso de Betssy Chávez | Composición: La República.

Betssy Chávez fue trasladada a clínica Cayetano Heredia tras presentar signos de deshidratación a causa de la gastritis

Luego de que el TC ordenara su excarcelación, Betssy Chávez, ex primera ministra y excongresista, fue trasladada de emergencia en la madrugada del jueves desde el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos hasta la clínica Cayetano Heredia, en San Martín de Porres. La medida se tomó tras una descompensación ocasionada por la prolongada huelga de hambre que mantenía en protesta por las amenazas de muerte y abusos que había denunciado sin respuesta de las autoridades. De acuerdo con su abogado Raúl Noblecilla, Chávez presentaba síntomas de mareos y deshidratación, lo que llevó al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) a ordenar su evacuación inmediata.

Durante la noche, la exfuncionaria permaneció internada bajo monitoreo médico e hidratación constante, logrando estabilizarse, según confirmó su defensa. Sin embargo, los especialistas determinaron que debía permanecer al menos un día más en observación debido a complicaciones derivadas de su cuadro de deshidratación y de ajustes relacionados con su banda gástrica. Así lo informó el congresista Roberto Sánchez, quien detalló que a lo largo del día se emitirían nuevos reportes médicos para evaluar su evolución y la posibilidad de prolongar su estancia en la clínica.

A pesar de encontrarse hospitalizada, Chávez sigue bajo vigilancia del INPE mientras se finalizan los trámites de notificación para ejecutar la orden del Tribunal Constitucional que revoca la prisión preventiva en su contra. No obstante, su abogado denunció que las autoridades penitenciarias pretenden que regrese al penal para firmar su salida oficial,.