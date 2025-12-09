HOYSuscripcion LR Focus

Por sorteo de bolillas o moneda: así se elegirá al candidato presidencial de Salvemos al Perú

El futuro de Antonio Ortiz y Mariano González se definirá por sorteo público tras haber empatado en las elecciones internas por delegados. El ganador representará a Salvemos al Perú en las Elecciones 2026 como candidato presidencial.

El futuro de Salvemos al Perú dependerá del sorteo público. Foto: Composición/LR
El futuro de los precandidatos del partido político Salvemos al Perú, Antonio Ortiz y Mariano González, se definirá a través de un sorteo público. Se realizará de esta manera luego de haber empatado en las elecciones internas por delegados que se llevó a cabo el último 7 de diciembre como parte del cronograma de las Elecciones 2026.

Ambas fórmulas presidenciales consiguieron 8 votos de los delegados del partido. La lista 1, está encabezada por Ortiz Villano, junto con Jaime Freundt López y Giovanna Demurtas Moya, como aspirantes a vicepresidentes.

Sigrid Bazán anuncia su candidatura a la Cámara de Diputados: congresista se une a la lista que buscan ser reelegidos

Es importante recordar que, de acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones (LOE) de la ONPE, en caso de empate entre dos candidatos, al margen de la elección que se realice, el desempate se hará por sorteo público.

Así lo recordó el vocero de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Pablo Hartill, quien argumentó que dicha decisión de desempate está amparado en la legislación peruana.

En esa misma línea, Hartill resaltó que será el órgano electoral central el encargado de realizar este sorteo y no la ONPE y que debe llevarse a cabo antes del 23 de diciembre, fecha límite para la inscripción de los candidatos presidenciales.

Por otro lado, la lista 2, liderada por el exministro del Interior, González Fernández, estará acompañado de Wilbert Portugal y Katherine Ramírez.

José Jerí en aprietos: presidente tienen 24 horas para responder ante JEE por presunto proselitismo político

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Culminaron las elecciones internas bajo la modalidad de delegados y afiliados dentro de los partidos políticos y quedaron listas las fórmulas presidenciales que participarán en las Elecciones Generales del 12 de abril del 2026.

Entre los principales nombres resaltan los candidatos presidenciales de Acción Popular, Alfredo Barnechea; el Partido Morado, Mesías Guevara; Primero la Gente, Marisol Pérez Tello; el PRIN, Walter Chirinos.

Además, estarán Enrique Valderrama, por el APRA; Carlos Álvarez, en País para Todos; Álvaro Paz, en Fe en el Perú; Hebert Calle, en Un Camino Diferente, entre otros.

