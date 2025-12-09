HOYSuscripcion LR Focus

Grupo Iberoamericano al Congreso por inhabilitación de Delia Espinoza: "Expresamos rechazo ante cualquier acto de corrupción"

La directora del Grupo Iberoamericano de la Unión Internacional de Magistrados, Adriana Orocu Chavarría, rechazó la sanción del Congreso contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.

El ente internacional expresó su rechazo por la inhabilitación contra Delia Espinoza. Foto: Composición/LR
El Grupo Iberoamericano de la Unión Internacional de Magistrados manifestó su "gran preocupación" sobre la inhabilitación que impuso el Congreso de la República a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, el último 3 de diciembre.

A través de un comunicado titulado "en defensa de la autonomía e independencia del Ministerio Público de Perú", la presidenta de la institución, Adriana Orocu, rechazó la sanción del Parlamento contra Espinoza y cuestionó que se haya aplicado esa medida con base en "una imputación falsa".

DELIA ESPINOZA CONTRAATACA Y ELECCIONES CRÍTICAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

"Dicha arremetida atenta contra la autonomía del Ministerio Público-Fiscalía de la Nación, institución que es una garantía del respeto por los derechos humanos y la libertad y, por tanto, debilitando por el Estado Democrático de Derecho", expresó.

En esa misma línea, el ente internacional recordó que el accionar del Congreso se llevó a cabo a pesar de que el 27 de noviembre, la Relatora Especial de las Naciones Unidas para la Independencia de los Jueces y Abogados denunciara los graves ataques contra la independencia de la Fiscal de la Nación.

“Atacar a la Fiscal Delia Espinoza mediante procedimientos disciplinarios, suspensiones, amenazas a su seguridad al retirarle parte de su escolta y mociones de inhabilitación en el Congreso, únicamente por desempeñar su función como Fiscal Suprema y Fiscal General de la Nación del sistema judicial peruano, supone una amenaza directa para la integridad y la imparcialidad de los procedimientos judiciales
en el país”, rememoró los dichos de la relatora.

En esa misma línea, el Grupo Iberoamericana le recordó al Parlamento que, de acuerdo con el artículo 158 de la Constitución Política, el Ministerio Público y la fiscal de la Nación gozan de autonomía. Además, les resaltó que cualquier investigación disciplinaria a un funcionario público debe realizarse "bajo las estándares internaciones de estabilidad en la función, debido proceso y en ausencia de criterios estrictamente políticos que tuerzan los fines de una investigación".

"Expresamos rechazo ante cualquier acto de corrupción"

Asimismo, el Grupo Iberoamericano le envió un mensaje a Congreso y expresó su total rechazo "ante cualquier acto de corrupción" tras la inhabilitación contra Espinoza Valenzuela.

"Expresamos rechazo ante cualquier acto de corrupción y en especial, aquellos que instrumentalizan investigaciones y el Sistema de Justicia para obtener ventajas de índole personal o grupal, que solo contribuyen para formar una imagen negativa del sistema y deslegitimarlo frente a la opinión pública", resaltó.

"El grupo iberoamericano de la UIM exhorta a todas las autoridades peruanas a que, en sus respectivas actuaciones, respeten el principio de separación y equilibrio de poderes, además de la necesaria autonomía de los órganos constitucionales", acotó.

