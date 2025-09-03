Carlincatura expone las contradicciones en la vacancia y prisión de Pedro Castillo
La Carlincatura de hoy retrata los argumentos opuestos en torno al proceso que destituyó a Castillo y lo mantiene en prisión.
- Carlincatura del miércoles 3 de setiembre de 2025
La Carlincatura de hoy, miércoles 3 de septiembre, expone el debate que persiste sobre la vacancia y encarcelamiento de Pedro Castillo. Mientras voces oficiales insisten en que se actuó conforme al debido proceso y por flagrancia, su abogado cuestiona la validez de los votos en el Congreso y la tipificación del delito que se le atribuye.
