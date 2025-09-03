HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Política

Carlincatura expone las contradicciones en la vacancia y prisión de Pedro Castillo

La Carlincatura de hoy retrata los argumentos opuestos en torno al proceso que destituyó a Castillo y lo mantiene en prisión.

Carlincatura de hoy miércoles 3 de septiembre.
Carlincatura de hoy miércoles 3 de septiembre.

La Carlincatura de hoy, miércoles 3 de septiembre, expone el debate que persiste sobre la vacancia y encarcelamiento de Pedro Castillo. Mientras voces oficiales insisten en que se actuó conforme al debido proceso y por flagrancia, su abogado cuestiona la validez de los votos en el Congreso y la tipificación del delito que se le atribuye.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía
Carlincatura

Carlincatura

Notas relacionadas
“Tu vida está en riesgo”: Carlincatura expone las presiones a testigo del caso que involucra a las altas esferas del poder

“Tu vida está en riesgo”: Carlincatura expone las presiones a testigo del caso que involucra a las altas esferas del poder

LEER MÁS
Carlincatura del miércoles 3 de setiembre de 2025

Carlincatura del miércoles 3 de setiembre de 2025

LEER MÁS
El Dr. Ros y Mr. Pulgosi: Carlincatura satiriza las polémicas declaraciones de una autoridad por casos de DD. HH.

El Dr. Ros y Mr. Pulgosi: Carlincatura satiriza las polémicas declaraciones de una autoridad por casos de DD. HH.

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Crimen de funcionario de embajada de Indonesia estaría ligado a una mujer

Crimen de funcionario de embajada de Indonesia estaría ligado a una mujer

LEER MÁS
Congresista de EE.UU pide a su gobierno que no financie a las FF.AA. y Policía de Perú tras Ley de Amnistía

Congresista de EE.UU pide a su gobierno que no financie a las FF.AA. y Policía de Perú tras Ley de Amnistía

LEER MÁS
Quieren reabrir El Frontón, pero hay 5 cárceles inconclusas

Quieren reabrir El Frontón, pero hay 5 cárceles inconclusas

LEER MÁS
Cédula de votación para elecciones 2026 será una de las más grandes de la historia del Perú: así lucirá de tamaño

Cédula de votación para elecciones 2026 será una de las más grandes de la historia del Perú: así lucirá de tamaño

LEER MÁS
Pedro Castillo recuerda a Fujimori tras revelarse sus visitas: "Él sí despachaba con su bancada, empresarios jueces y fiscales"

Pedro Castillo recuerda a Fujimori tras revelarse sus visitas: "Él sí despachaba con su bancada, empresarios jueces y fiscales"

LEER MÁS
Narcotraficante prófugo del Vraem alias “Tío Vago” fue detenido en Bolivia

Narcotraficante prófugo del Vraem alias “Tío Vago” fue detenido en Bolivia

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio del dólar en México vía Banco Azteca: tipo de cambio a pesos mexicanos hoy, miércoles 3 de septiembre

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, miércoles 03 de septiembre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

Venezuela vs Argentina, últimas noticias EN VIVO: horario, canales de TV y posibles alineaciones por las Eliminatorias 2026

Política

Congresista de EE.UU pide a su gobierno que no financie a las FF.AA. y Policía de Perú tras Ley de Amnistía

Juliana Oxenford dice que Dina Boluarte sí se irá "por la puerta grande", pero directo a Santa Mónica

Captan a Juan José Santiváñez en reunión con abogado de Sada Goray: "Es mi amigo personal"

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Congresista de EE.UU pide a su gobierno que no financie a las FF.AA. y Policía de Perú tras Ley de Amnistía

Juliana Oxenford dice que Dina Boluarte sí se irá "por la puerta grande", pero directo a Santa Mónica

Captan a Juan José Santiváñez en reunión con abogado de Sada Goray: "Es mi amigo personal"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota