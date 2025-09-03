Betssy Chávez EN VIVO: Tribunal Constitucional ordenó excarcelación de la exministra de Pedro Castillo

El congresista Jaime Quito se sumó al pedido inmediato de la liberación de la exministra de Pedro Castillo, Betssy Chávez, y señaló que es una presa política.

"Exigimos al PJ, INPE que den libertad a Betssy lo más inmediato posible. Es una detención arbitraria, es una presa política, nada de lo que se le imputa configura como delito", señaló el parlamentario.