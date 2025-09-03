Betssy Chávez EN VIVO: Tribunal Constitucional ordenó excarcelación de la exministra de Pedro Castillo
El Tribunal Constitucional dispuso la excarcelación de Betssy Chávez, exministra del gobierno de Pedro Castillo, tras concluir que su prisión preventiva se prolongó de forma irregular.
Betssy Chávez recuperó su libertad luego de que el Tribunal Constitucional declarara nula la resolución que prolongó su prisión preventiva y dispusiera su excarcelación. Según la sentencia, el Poder Judicial vulneró su derecho a no padecer detenciones arbitrarias al mantenerla en el penal de Chorrillos después del vencimiento del plazo legal de su detención preventiva.
Jaime Quito: "Betssy Chávez es presa política"
El congresista Jaime Quito se sumó al pedido inmediato de la liberación de la exministra de Pedro Castillo, Betssy Chávez, y señaló que es una presa política.
"Exigimos al PJ, INPE que den libertad a Betssy lo más inmediato posible. Es una detención arbitraria, es una presa política, nada de lo que se le imputa configura como delito", señaló el parlamentario.
Aníbal Torres: "Excarcelación de Betssy Chávez debe cumplirse inmediatamente"
Aníbal Torres, exministro del Gobierno de Pedro Castillo, se pronunció mediante sus redes sociales y exigió el inmediato cumplimiento de la sentencia del TC a favor de Betssy Chávez.
"El TC ha dispuesto la excarcelación de BETSSY CHAVEZ CHINO. Este mandato debe cumplirse inmediatamente. El poder punitivo se ejerce en los limites del principio de legalidad, la prohibición de la analogía y la irretroactividad de la ley penal, salvo que sea más benigna", se lee en su pronunciamiento.
Abogado de Betssy Chávez señala que exministra debería ser puesta en libertad hoy
Raúl Noblecilla, abogado de Betssy Chávez, en declaraciones para este medio, sostuvo que la exministra de Pedro Castillo debería recobrar su libertad en las próximas horas y que se encuentran agilizando el trámite correspondiente.
"Debería salir hoy, estamos viendo todos los trámites", declaró.