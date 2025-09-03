Betssy Chávez estuvo una semana en la cárcel sin tener una orden en su contra: TC califica de "arbitraria" su detención

Betssy Chávez llevará el juicio oral en su contra por el intento de golpe de Estado en libertad. Foto: Composición/LR

El Tribunal Constitucional ordenó que Betssy Chávez salga en libertad, luego de declarar fundado el habeas corpus presentado para anular la prisión preventiva en su contra. La defensa de la exministra sostuvieron que la medida judicial contra su patrocinada venció el 19 de diciembre del 2024 y que, a pesar de que se prolongó por otros 15 meses más el 27 del mismo mes, se vulneró su derecho a la libertad. Por ello, el TC calificó la encarcelación como una "detención arbitraria" y ordenó su libertad.

La decisión del Tribunal Constitucional fue respaldada por los magistrados Helder Domínguez Haro, Francisco Morales Saravia, Gustavo Gutiérrez Ticse, César Ochoa Cardich y Pedro Hernández Chávez. En ese sentido, la excongresista afrontará el juicio oral en su contra por el intento de golpe de Estado en libertad. Es importante resaltar que, a pesar del fallo del TC, Chávez Chino continuará siendo investigada por el presunto delito de rebelión.

Los argumentos del Tribunal Constitucional: califican como "arbitraria" la detención de Betssy Chávez

Uno los principales argumentos que esgrime el Tribunal Constitucional es que Betssy Chávez estuvo detenida por 8 días (del 20 al 27 de diciembre del 2024) sin contar con un mandato judicial en su contra. Si bien la primera prisión preventiva contra Chávez venció el 19 de diciembre y recién el 26 del mismo mes se prolongó, ello "no justifica o valida la detención arbitraria que padeció".

En esa misma línea, el TC resaltó que era responsabilidad del Ministerio Público solicitar oportunamente la extensión de la medida restrictiva. Si bien es cierto lo hizo (un día antes de culminar la primera, el 18 de diciembre), el Poder Judicial resolvió ampliar por 15 meses más la medida "después de consumarse la detención arbitraria".

"(La Fiscalía) tuvo la oportunidad de solicitar la prolongación mucho antes del vencimiento del plazo original y el órgano jurisdiccional hubiera evitado que se consumara la detención arbitraria. Y es que este tipo de detención, siempre reñida con el Derecho, se consuma así haya transcurrido una hora, un día o una semana", sostiene el TC.

Por ello, el TC enfatiza que "prolongarse de manera extemporánea una orden de prisión ya vencida, deviene en mera detención arbitraria".

Es más, el TC cuestionó que, el 19 de diciembre, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria decidiera programar la audiencia para prolongar la prisión preventiva "sacrificando" la libertad de Betssy Chávez por 8 días. El Poder Judicial, según señala el máximo órgano intérprete de la constitución, llevó a cabo dicho proceso "a pesar de que tenía pleno conocimiento del vencimiento del plazo de prisión preventiva".