HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Betssy Chávez saldrá en libertad en las próximas horas
EN VIVO | Betssy Chávez saldrá en libertad en las próximas horas     EN VIVO | Betssy Chávez saldrá en libertad en las próximas horas     EN VIVO | Betssy Chávez saldrá en libertad en las próximas horas     
Últimas noticias del ataque de EE.UU. a Venezuela
Últimas noticias del ataque de EE.UU. a Venezuela     Últimas noticias del ataque de EE.UU. a Venezuela     Últimas noticias del ataque de EE.UU. a Venezuela     
Política

Betssy Chávez estuvo una semana en la cárcel sin tener una orden en su contra: TC califica de "arbitraria" su detención

El Tribunal Constitucional consideró que la detención de Betssy Chávez fue "arbitraria" al estar 8 días en prisión sin mandato judicial y que se consumó así haya transcurrido "una hora, un día o una semana".

Betssy Chávez llevará el juicio oral en su contra por el intento de golpe de Estado en libertad. Foto: Composición/LR
Betssy Chávez llevará el juicio oral en su contra por el intento de golpe de Estado en libertad. Foto: Composición/LR

El Tribunal Constitucional ordenó que Betssy Chávez salga en libertad, luego de declarar fundado el habeas corpus presentado para anular la prisión preventiva en su contra. La defensa de la exministra sostuvieron que la medida judicial contra su patrocinada venció el 19 de diciembre del 2024 y que, a pesar de que se prolongó por otros 15 meses más el 27 del mismo mes, se vulneró su derecho a la libertad. Por ello, el TC calificó la encarcelación como una "detención arbitraria" y ordenó su libertad.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La decisión del Tribunal Constitucional fue respaldada por los magistrados Helder Domínguez Haro, Francisco Morales Saravia, Gustavo Gutiérrez Ticse, César Ochoa Cardich y Pedro Hernández Chávez. En ese sentido, la excongresista afrontará el juicio oral en su contra por el intento de golpe de Estado en libertad. Es importante resaltar que, a pesar del fallo del TC, Chávez Chino continuará siendo investigada por el presunto delito de rebelión.

PUEDES VER: Betssy Chávez EN VIVO: Tribunal Constitucional ordenó excarcelación de la exministra de Pedro Castillo

lr.pe

Los argumentos del Tribunal Constitucional: califican como "arbitraria" la detención de Betssy Chávez

Uno los principales argumentos que esgrime el Tribunal Constitucional es que Betssy Chávez estuvo detenida por 8 días (del 20 al 27 de diciembre del 2024) sin contar con un mandato judicial en su contra. Si bien la primera prisión preventiva contra Chávez venció el 19 de diciembre y recién el 26 del mismo mes se prolongó, ello "no justifica o valida la detención arbitraria que padeció".

En esa misma línea, el TC resaltó que era responsabilidad del Ministerio Público solicitar oportunamente la extensión de la medida restrictiva. Si bien es cierto lo hizo (un día antes de culminar la primera, el 18 de diciembre), el Poder Judicial resolvió ampliar por 15 meses más la medida "después de consumarse la detención arbitraria".

PUEDES VER: INPE: Nuevo penal en El Frontón solo tendría capacidad para 108 reclusos y no para 2,000 como dice el gobierno

lr.pe

"(La Fiscalía) tuvo la oportunidad de solicitar la prolongación mucho antes del vencimiento del plazo original y el órgano jurisdiccional hubiera evitado que se consumara la detención arbitraria. Y es que este tipo de detención, siempre reñida con el Derecho, se consuma así haya transcurrido una hora, un día o una semana", sostiene el TC.

Por ello, el TC enfatiza que "prolongarse de manera extemporánea una orden de prisión ya vencida, deviene en mera detención arbitraria".

Es más, el TC cuestionó que, el 19 de diciembre, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria decidiera programar la audiencia para prolongar la prisión preventiva "sacrificando" la libertad de Betssy Chávez por 8 días. El Poder Judicial, según señala el máximo órgano intérprete de la constitución, llevó a cabo dicho proceso "a pesar de que tenía pleno conocimiento del vencimiento del plazo de prisión preventiva".

Notas relacionadas
Betssy Chávez saldrá en libertad: Tribunal Constitucional ordenó su excarcelación inmediata

Betssy Chávez saldrá en libertad: Tribunal Constitucional ordenó su excarcelación inmediata

LEER MÁS
Betssy Chávez es trasladada de emergencia al Hospital María Auxiliadora por huelga de hambre

Betssy Chávez es trasladada de emergencia al Hospital María Auxiliadora por huelga de hambre

LEER MÁS
Betssy Chávez: internas del penal desestiman denuncias de exministra sobre abusos en su contra

Betssy Chávez: internas del penal desestiman denuncias de exministra sobre abusos en su contra

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Betssy Chávez saldrá en libertad: Tribunal Constitucional ordenó su excarcelación inmediata

Betssy Chávez saldrá en libertad: Tribunal Constitucional ordenó su excarcelación inmediata

LEER MÁS
'Palacio de las ratas': usuarios muestran su indignación contra el Congreso y cambian su nombre en Google Maps

'Palacio de las ratas': usuarios muestran su indignación contra el Congreso y cambian su nombre en Google Maps

LEER MÁS
Betssy Chávez EN VIVO: Tribunal Constitucional ordenó excarcelación de la exministra de Pedro Castillo

Betssy Chávez EN VIVO: Tribunal Constitucional ordenó excarcelación de la exministra de Pedro Castillo

LEER MÁS
Congresista de EE.UU pide a su gobierno que no financie a las FF.AA. y Policía de Perú tras Ley de Amnistía

Congresista de EE.UU pide a su gobierno que no financie a las FF.AA. y Policía de Perú tras Ley de Amnistía

LEER MÁS
Crimen de funcionario de embajada de Indonesia estaría ligado a una mujer

Crimen de funcionario de embajada de Indonesia estaría ligado a una mujer

LEER MÁS
Caso Ecoteva: Poder Judicial dicta hoy segunda condena al expresidente Alejandro Toledo

Caso Ecoteva: Poder Judicial dicta hoy segunda condena al expresidente Alejandro Toledo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Marco Rubio advierte a Maduro que EEUU volverá a atacar cargamentos de droga: interceptarlos ya no funciona

Betssy Chávez estuvo una semana en la cárcel sin tener una orden en su contra: TC califica de "arbitraria" su detención

Betssy Chávez saldrá en libertad: Tribunal Constitucional ordenó su excarcelación inmediata

Política

Betssy Chávez saldrá en libertad: Tribunal Constitucional ordenó su excarcelación inmediata

Betssy Chávez EN VIVO: Tribunal Constitucional ordenó excarcelación de la exministra de Pedro Castillo

INPE: Nuevo penal en El Frontón solo tendría capacidad para 108 reclusos y no para 2,000 como dice el gobierno

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Betssy Chávez estuvo una semana en la cárcel sin tener una orden en su contra: TC califica de "arbitraria" su detención

Betssy Chávez saldrá en libertad: Tribunal Constitucional ordenó su excarcelación inmediata

Betssy Chávez EN VIVO: Tribunal Constitucional ordenó excarcelación de la exministra de Pedro Castillo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota