Política

Benji Espinoza sobre Martín Vizcarra: "Yo creo que lo van a condenar"

El abogado penalista comentó sobre la situación judicial del expresidente Martín Vizcarra en el marco de las investigaciones por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

El abogado opinó sobre la situación judicial de Martín Vizcarra. Foto: Composición/LR
El abogado opinó sobre la situación judicial de Martín Vizcarra. Foto: Composición/LR

Benji Espinoza, el exabogado de Pedro Castillo, comentó sobre la situación judicial del expresidente Martín Vizcarra. Ello luego de que el Poder Judicial ordenó la excarcelación del exmandatario del penal de Barbadillo. Durante una entrevista para canal N, el letrado resaltó que, pesar de que Vizcarra "ha tenido una buena conducta" en los procesos judiciales, "es inminente una condena" en su contra.

"Queramos o no, la conducta procesal de Vizcarra ha sido una conducta procesal de colaboración. Ha participado en audiencia de prisión donde no tenía obligación de participar, ha ido. Dentro de la estrategia de defensa, eso le conviene para dejar sin base el pedido de la Fiscalía de prisión. Es cierto. Para mí, es inminente una condena contra Vizcarra, siempre lo he dicho", enfatizó.

Por otro lado, el abogado penalista cuestionó la actitud del expresidente en el proceso judicial en su contra al considerar que "hay pruebas" en contra de Vizcarra Cornejo para que el Poder Judicial dicte una condena en su contra. En tanto, Espinoza mencionó que, al no haber una comparecencia con restricciones contra el expresidente, este puede salir del país sin previo aviso.

"Yo no sé si Vizcarra cree ese argumento de que, en realidad, lo van a absolver. Yo no sé si lo dice para las galeras y en su fuero íntimo él cree lo contrario. Cada persona tiene su propia consiencia y pensamiento. Yo creo que lo van a condenar porque hay pruebas en su contra. La prisión no se justifica, pero la condena sí", resaltó.

