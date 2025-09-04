Betssy Chávez oficialmente sale en libertad, pero permanecerá internada en la clínica Cayetano Heredia

La ex primera ministra Betssy Chávez abandonó este miércoles 3 de setiembre el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) dispusiera su liberación inmediata. Sin embargo, fue internada en la clínica Cayetano Heredia, en San Martín de Porres, debido a su huelga de hambre. En el centro hospitalario, Chávez Chino recibió la notificación del INPE, en la que se hacía oficial su libertad.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

La decisión responde a un hábeas corpus que declaró arbitraria la permanencia de Chávez en prisión por ocho días, sin contar con un mandato judicial válido.

El TC dispuso que el Poder Judicial convoque una nueva audiencia para evaluar dicho pedido, pero que la exministra asista en libertad, garantizando que pueda continuar su proceso judicial sin permanecer detenida mientras se resuelve la medida cautelar.

Autoridades notifican a exministra su libertad.

La expresidenta del Consejo de Ministros venía protagonizando una huelga de hambre seca desde el pasado el 19 de agosto tras denunciar amenazas de muerte y maltratos por parte del INPE que no llegaron a ser atendidos. Tras la intervención de congresistas que la visitaron, Chávez levantó la medida el 20 de agosto y dio plazo de 48 horas exigiendo su traslado a otro centro penitenciario y la renuncia de funcionarias del INPE del penal Anexo de Mujeres.

Tras ver que sus pedidos no fueron atendidos, la exlegisladora retomó su medida de protesta el 22 de agosto, manteniéndola hasta la fecha. La huelga de hambre seca deterioró gravemente la salud de Chávez, quien hace dos días fue trasladada de emergencia al hospital María Auxiliadora por un cuadro de deshidratación y riesgo cardíaco.

Con su salida del penal, Betssy Chávez recupera temporalmente la libertad, aunque el Poder Judicial deberá convocar a una nueva audiencia para evaluar si corresponde dictar nuevamente prisión preventiva o imponer restricciones distintas. La liberación de la exfuncionaria añade un capítulo más al complejo escenario de confrontación entre el Ejecutivo, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional.

PUEDES VER: Carlincatura expone las contradicciones en la vacancia y prisión de Pedro Castillo

Certificado de libertad para la exministra Betssy Chávez

Betssy Chávez continuará su juicio en libertad

Raúl Noblecilla, abogado de Betssy Chávez, aseguró que la exministra continuará asistiendo al juicio en libertad tras la decisión del TC que ordenó su excarcelación. Según Noblecilla, la resolución permite que Chávez enfrente el proceso sin permanecer detenida, garantizando así sus derechos fundamentales.

En sus declaraciones, el abogado señaló que la exfuncionaria fue víctima de lo que consideró “una secuestrada política”, y que la medida del TC representa un reconocimiento de la arbitrariedad en su detención. Añadió que, pese a la liberación, el juicio seguirá su curso con todas las garantías procesales necesarias y que Chávez lo enfrentará "con responsabilidad", asegurando desde ya su asistencia a las audiencias.

"El juicio continuará, y Betssy Chávez seguirá asistiendo en libertad. Hoy se ha reconocido que fue una secuestrada política. Ella continuará enfrentando esta farsa de juicio con responsabilidad", comentó.

Congresistas saludaron fallo de TC a favor de Betssy Chávez

Horas antes de que Betssy Chávez salga del penal, el congresista Roberto Sánchez celebró la resolución del Tribunal Constitucional que ordenó la excarcelación de la exministra y afirmó que “la verdad se abre paso entre la injusticia”. A través de sus redes sociales, Sánchez compartió una fotografía junto a Chávez manifestando su emoción al ver cómo, según él, se corrige un acto arbitrario y se reconoce el derecho de la exministra a recuperar su libertad.

Por su parte, Guido Bellido calificó la decisión del TC como un precedente histórico. El parlamentario destacó la objetividad e imparcialidad del tribunal al corregir los supuestos abusos en las decisiones del Poder Judicial y el Ministerio Público, y señaló que este fallo quedará registrado en los libros jurídicos e históricos del país como un hito en la defensa de los derechos fundamentales.

El parlamentario Jaime Quito se sumó al respaldo y enfatizó que Betssy Chávez era una presa política. Quito exigió al Poder Judicial y al INPE que garanticen su liberación inmediata y recordó que, a su juicio, ninguna de las imputaciones que pesan sobre la exfuncionaria constituye un delito, reforzando la idea de que la detención fue arbitraria y motivada por intereses políticos.

PUEDES VER: Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Betssy Chávez fue trasladada de emergencia a clínica Cayetano Heredia

En la madrugada de este jueves 4 de septiembre, horas después de conocerse la decisión de su excarcelación, Betssy Chávez fue trasladada de emergencia desde el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos a la clínica Cayetano Heredia, en San Martín de Porres, tras sufrir una descompensación atribuida a la prolongada huelga de hambre que mantenía como protesta contra presuntos maltratos y amenazas dentro del penal.

Su abogado, Raúl Noblecilla, informó que Chávez presentó signos de deshidratación y mareos, lo que motivó la intervención inmediata del INPE. La excongresista permaneció internada recibiendo hidratación constante, y en la mañana fue declarada estable por el equipo médico.

Por su parte, el congresista Roberto Sánchez señaló que, debido al cuadro de deshidratación, agravado por complicaciones en torno a su banda gástrica, los especialistas han dispuesto al menos un día de reposo y rehidratación en observación antes de evaluar si su internamiento se extiende más allá. Chávez permanece bajo resguardo del INPE mientras se concretan los trámites de su excarcelación ordenada por el TC.