Política

Harvey Colchado asegura que desde la Digimin se hace reglaje a periodistas: "Se viene malutilizando la inteligencia"

El coronel en retiro confirmó que desde la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior se realizan seguimientos a los periodistas de investigación. El último 31 de agosto, la jefa de investigaciones de Panamericana Tv, Karla Ramírez, denunció que en la Digimin se estaría planeando un atentado en su contra.

Harvey Colchado se refirió a los reglajes contra periodistas por la investigación contra altos funcionarios del Gobierno. Foto: difusión
Harvey Colchado se refirió a los reglajes contra periodistas por la investigación contra altos funcionarios del Gobierno. Foto: difusión

El coronel en retiro, Harvey Colchado, confirmó que desde la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) se realizan reglajes contra los periodistas de investigación. Durante una entrevista para RPP, Cochado aseguró que desde la Digimin se está "malutilizando la inteligencia" contra los comunicadores.

Las declaraciones del Colchado se dan luego de la denuncia que realizó la jefa de investigaciones de Panamericana, Karla Ramírez, el último 31 de agosto. Ramírez aseguró haber recibido información que, desde la Digimin, se estaría maquinando un atentado en su contra. El motivo es por llevar a cabo las investigaciones del caso El Dorado, que involucra al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, y a Nicanor Boluarte.

"Cómo me gustaría contarte detalles de muchas cosas. Lamentablemente, yo tendría que decirte con pruebas. Esto se maneja en un ámbito de inteligencia", manifestó Colchado. Acto seguido, la conductora de RPP le consulto: "¿A usted le consta que se ha arreglado periodistas?". "Sí, sí, sí. Entonces, sí. Para mí, se viene malutilizando, a través de los años, la inteligencia", contestó el excoronel.

En esa misma línea, Colchado recordó que, durante la gestión del coronel Martín Gonzales Sánchez, conocido como 'Conejo', en la Digimin, la excongresista Marisa Glave "fue a quejarse" por un caso similar. Sin embargo, los efectivos policiales no la ayudaron porque la exparlamentaria era de oposición. "La clásica es, no, justo coincidimos con otra investigación", sostuvo.

lr.pe

"Es por eso que tiene que ir gente idónea, gente poligrafiada, que tenga un prestigio para que ocupe esos cargos", acotó.

Jefa de Investigación de Panamericana denuncia atentado en su contra concertado por Juan Santivánez y Nicanor Boluarte

El domingo 31 de agosto, Karla Ramírez, jefa de investigación de Panamericana Noticias, denunció que la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior habría dado instrucciones para llevar a cabo acciones en su contra. En un video compartido en su cuenta oficial de TikTok, la periodista informó que se enteró de la existencia de un expediente que contenía información personal y detalles sobre su labor. Además, indicó que el propósito de estas acciones sería poner en riesgo su integridad y hacer que pareciera un robo.

Ramírez Camarena acusó directamente a Juan José Santiváñez y a Nicanor Boluarte como los principales responsables de este supuesto plan, el cual, según afirmó, estaría motivado por las investigaciones periodísticas llevadas a cabo por el equipo de Panorama sobre una presunta red criminal en la que ambos estarían implicados, así como por las gestiones ilegales que, supuestamente, Santiváñez lideraría en la mina 'El Dorado'. En su papel como directora de la unidad periodística del programa, Ramírez Camarena supervisó gran parte de estas indagaciones.

