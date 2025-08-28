HOYSuscripcion LR Focus

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

El abogado de la exministra Betssy Chávez solicitó a los jueces de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema evaluar su pedido como parte de una "prueba excepcional".

Los jueces de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema evaluarán el pedido de la defensa de la exministra Chávez. Foto: Composición/LR
Nuevas declaraciones podrían darse en el juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo. Luis Barranzuela, abogado de la exministra Betssy Chávez, solicitó a los magistrados tomar las declaraciones de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, como "calidad de prueba excepcional", debido a que el 7 de diciembre del 2022, día en que Castillo intentó dar un golpe de Estado, se desempeñaba como la titular del Ministerio Público.

De igual manera, el letrado pidió citar a la excoordinadora de Equipo Especial de Fiscales contra Corrupción del Poder (Eficcop), Marita Barreto, "respecto a su presencia en la Prefectura de Lima el día de los hechos". Asimismo, la defensa legal requirió convocar al coronel Harvey Cochado, integrante del equipo de apoyo de la PNP a la Eficcop.

PUEDES VER: Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

lr.pe

Por otro lado, el abogado Barranzuela también solicitó que se cite a los congresistas José Williams, Martha Moyano, Digna Calle y Alejandro Muñante, debido a que en diciembre del 2022 se desempeñaban como presidente y vicepresidentes de la Mesa Directiva del Parlamento. Esto con la finalidad de comprobar si la vacancia contra el expresidente Pedro Castillo se realizó conforme a ley.

"(Solicitamos) el acta del Pleno del Congreso que registró la votación para declarar la vacancia del presidente Pedro Castillo por incapacidad moral y la aplicación del régimen de sucesión, el cual se encuentra en el aservo documentario del Congreso", sustentó el letrado.

Un dato no menor: el 9 de abril de este año, el Tribunal Constitucional rechazó el habeas corpus presentado por la hermana de Pedro Castillo, Irma, y concluyó que el proceso de vacancia en su contra se actuó con "legítima celeridad, en el contexto de una situación excepcional de emergencia, en defensa del orden constitucional vulnerado grotescamente por quien había anunciado su decisión de deponer el Poder Legislativo e implantar un gobierno de facto".

Es importante señalar que, desde que inicio el juicio oral contra el exmandatario y compañía, se tomaron las declaraciones de diversos testigos que fueron interrogados por la Fiscalía y las defensas legales. Tras culminar ello, el proceso judicial pasó a la presentación y sustentación de documentos de la Fiscalía para argumentar su acusación.

PUEDES VER: Dina Boluarte maniobra el retiro del Perú de la Corte IDH: crea grupo de trabajo para proyecto de "soberanía nacional"

lr.pe

Los argumentos de la defensa

El letrado Barranzuela sustentó su pedido al argumentar que la fiscal suprema, Patricia Benavides, "permitirá establecer si la orden de detención de Castillo emanó de la PNP o si emanó del Ministerio Público en flagrancia o cuasi flagrancia". Por otro lado, en cuanto a la solicitud de citación a Marita Barreto, el abogado señaló que con ello se "esclarecerá su presencia en la Prefectura y su rol en el operativo de detención" del expresidente.

Mientras que por el lado de Colchado, Barranzuela comentó que "precisará la forma y circunstancias en que se dio la orden policial y fiscal para la detención del presidente en funciones". En tanto, el abogado comentó que las declaraciones de los congresistas servirán para ver si se alinearon a su reglamento para vacar a Castillo.

