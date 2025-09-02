HOYSuscripcion LR Focus

Pedro Castillo recuerda a Fujimori tras revelarse sus visitas: "Él sí despachaba con su bancada, empresarios jueces y fiscales"

Durante su audiencia, el expresidente negó tener una oficina en el penal de Barbadillo y recordó que Alberto Fujimori se reunía con empresarios, jueces y fiscales pese a estar recluido.

Pedro Castillo insistió en rechazar el juicio en su contra y recordó al exdictador Alberto Fujimori. Foto: composición LR
Pedro Castillo insistió en rechazar el juicio en su contra y recordó al exdictador Alberto Fujimori. Foto: composición LR

El expresidente Pedro Castillo rechazó este martes las versiones periodísticas que lo acusan de haber instalado una oficina dentro del penal de Barbadillo. Durante la audiencia por el intento fallido de golpe de Estado del pasado 7 de diciembre de 2022, el exmandatario señaló que lo revelado por la prensa es "totalmente falso", y recordó al exdictador, ya fallecido, Alberto Fujimori, quien también estuvo recluido en el mismo centro penitenciario.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"La prensa de los fracasados y los derrotados políticos, este fin de semana han hecho público que yo tenía una oficina en Barbadillo. Totalmente falso. ¿Cuál es el problema de recibir a mis visitas? ¿El problema son los que me visitan o el problema es el derecho a las visitas? Sin embargo, quien perpetró el autogolpe de 1992 despachaba con su bancada en Barbadillo.

Se sentaba con empresarios, con jueces, con fiscales, con la CONFIEP, con todo. Bueno, pues debo anunciar en todo caso que si quieres saber de mis visitas a partir de hoy voy a recibir a empresarios, a embajadores y a expresidentes de países hermanos. Rechazo como siempre este juicio", sostuvo Castillo.

Cabe recordar, que el último domingo, Punto Final reveló que el exmandatario llega a recibir hasta a diez personas en un solo día como parte de sus visitas. Entre ellos se encuentran exministros, congresistas, familiares y miembros de su partido, Todo con el Pueblo. Es importante recalcar que las visitas permitidas son los días miércoles, sábados y domingos; sin embargo, el expresidente recibe las visitas casi de manera diaria.

