'Congresito': Carlincatura satiriza el nombramiento de la nueva mascota de una institución del Estado
La Carlincatura de hoy, domingo 31 de agosto, satiriza el nombre de la nueva mascota de una institución del Estado altamente cuestionada y con más de 90% de desaprobación en la historia. La caricatura ironiza este nombramiento mostrado un objeto de un baño y posando para la foto con los brazos abiertos y los pulgares arriba.
Caricatura política de Carlincatura del 31 de agosto de 2025