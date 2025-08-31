HOYSuscripcion LR Focus

'Congresito': Carlincatura satiriza el nombramiento de la nueva mascota de una institución del Estado

La Carlincatura del 31 de agosto satiriza la nueva mascota de una institución estatal con más de 90% de desaprobación. La caricatura muestra un objeto de baño en una divertida posición con los brazos abiertos.

Carlincatura de hoy ironiza el nombre de la nueva mascota del primer poder del Estado. Foto: Composición/LR
Carlincatura de hoy ironiza el nombre de la nueva mascota del primer poder del Estado. Foto: Composición/LR

La Carlincatura de hoy, domingo 31 de agosto, satiriza el nombre de la nueva mascota de una institución del Estado altamente cuestionada y con más de 90% de desaprobación en la historia. La caricatura ironiza este nombramiento mostrado un objeto de un baño y posando para la foto con los brazos abiertos y los pulgares arriba.

Caricatura política de Carlincatura del 31 de agosto de 2025

Caricatura política de Carlincatura del 31 de agosto de 2025

