Los congresistas de Renovación Popular, Alejandro Muñante, Norma Yarrow y Patricia Chirinos, presionaron desde la Comisión de Transportes para que se cree una mesa técnica que "agilice" una adenda al contrato de concesión de la vía ferrea otorgada a Ferrovías Central Andina, propiedad de Juan de Dios Olaechea, empresario vinculado a Rafael López Aliaga.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

De esta manera pretenden iniciar una "marcha en vacío" del tren Lima-Chosica, pese a que esto ya fue descartado en su momento por el propio alcalde. Las intenciones de los parlamentos van en la línea del comunicado publicado el fin de semana por la Municipalidad de Lima en la que piden la firma de la adenda entre el MTC y el concesionario. El mismo, además, exhorta al Gobierno a cambiar al ministro de Transportes por "falta de voluntad".

"Acá por mezquindades políticas yo quiero pedir que no saquemos un proyecto de tanta importancia y no por un tema político, sino por tener acá ya el material rodante [...] lo que queremos es que la Comisión de Transportes puda llevar adelante esta mesa. Una adenda en un plazo no menor de 10 días que se puede hacer, porque es facilísimo. Hay un solo concesionario que está pidiendo una sola ampliación para poder invertir en los ejes de seguridad que necesita esa una vía", señaló Yarrow.

La parlamentaria apuntó directamente al ministro de Transportes -quien se encontraba en la sesión- y lo acusó de tener "dobles discursos". "Acá hay un tema que tenemos que ser firmes. Si salimos de acá y el ministro vuelve a decir que va a traer trenes de otro lugar, entonces estamos mal. Una adenda tú la puedes trabajar en una semana si hay voluntad y esa msa de trabajo que se formaría acá tendríamos que hacerla con la voluntad de agilizar los plazos", señaló.

Los dichos de Yarrow, precedieron a las declaraciones de Alejandro Muñante, otro de los congresistas más leales a López Aliaga, quien también pidió que el tema se "agilice" y que lo más complicado ya se "logró" al traer los trenes a Lima. Cabe indicar que actualmente los vagones Caltrain se encuentran almacenados en la estación Monserrat y otro grupo a la interperie en el Parque de la Muralla, presentando signos de oxidación.

Menos evidente fue la parlamentaria Patricia Chirinos quien también aseguró que el tema va por "simplemente aprobar la adenda" y señaló que César Sandoval carece de "voluntad política". Los cuestionamientos hacia la aprobación de la adenda es que beneficiaría directamente a Juan de Dios Olaechea, cuyo grupo empresarial fue presentado en EE.UU. no solo como broker de la Municipalidad de Lima sino como "futuro operador" de los trenes de López Aliaga, según reveló La Encerrona.

Por su parte, el ministro de Transportes respondió que ya existe una mesa técnica, la cual va por su cuarta sesión y está llegando a la etapa final de conclusiones. De esta forma descartó la opción de los congresistas de Renovación Popular de sacar una adenda acelerada y especificó que la misma requiere de un tiempo de 9 a 10 meses, por la coordinación que se debe tener con los distintos actores.

"El mismo concesionario dice que no se puede hacer una marcha en vacío si es que no se existe un operador. Lo estamos expresando tal cual se desarrollan las mesas técnicas, por eso es necesario no rehuir a las mesa técnicas. Estas son para plantear, tratar de ponernos de acuerdo y escuchar los planteamientos tecnicos que ahí se han desarrollado, porque luego si no participamos no nos podemos poner deacuerdo y no llegamos a ningun consenso. Por eso es que nosotros hemos continuado y vamos a continuar en la mesa técnica que posiblemente termine la próxima semana", sostuvo Sandoval.

Añadió, en clara referencia al alcalde López Aliaga, que no se puede realizar proyectos de este tipo sin seguir los procedimientos necesarios.

"Un alcalde que empieza desde su primer día de gestion con su perfil, luego su expediente técnico y luego busca su financiamiento. Nadie puede estar por encima o por debajo, todos deben respetar la ley, nadie tiene corona, y por eso es que nosotros, a todos, desde el alcalde más humilde hasta los alcaldes provincilaes les damos el trato que corresponde", enfatizó.

En medio de las ideas y vueltas entre los congresistas y el titular de MTC, el presidente de la Comisión de Transportes, Juan Carlos Mori, señaló que uno de los temas de agenda de este grupo de trabajo era la aprobación de un grupo de trabajo para ver específicamente el tren Lima-Chosica.