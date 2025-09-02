HOYSuscripcion LR Focus

Política

Gobierno de Boluarte plantea que partidos políticos con bancadas en el Congreso obtengan S/ 35 millones

El monto asignado para el próximo año supera los S/11.5 millones asignados del 2025. Las bancadas del Congreso que recibirán este financiamiento público son Avanza País, Juntos por el Perú, Somos Perú, Podemos Perú, Alianza para el Progreso (APP), Partido Morado, Acción Popular, Renovación Popular, Perú Libre y Fuerza Popular,

Congreso contará con 35 millones para los partidos con representación nacional. Foto: composiciónLR/difusión
Congreso contará con 35 millones para los partidos con representación nacional. Foto: composiciónLR/difusión

El Gobierno de Dina Boluarte presentó ante el Congreso el proyecto de Ley del Presupuesto General de la República para el año fiscal 2026 por un total de S/257 mil millones. De ese monto, figura un total de S/35.4 millones que se destinarán para los partidos políticos que cuenten con representación en el Parlamento.

Ese dinero se otorga como parte de un financiamiento público a las organizaciones políticas por haber conseguido un lugar en el Parlamento en las últimas elecciones generales 2021. Es importante precisar que solo los grupos políticos que cuenten con una bancada recibirán dicho dinero.

La ley 28094 establece que el dinero que deberá repartirse entra los partidos de Avanza País, Juntos por el Perú, Somos Perú, Podemos Perú, Alianza para el Progreso (APP), Partido Morado, Acción Popular, Renovación Popular, Perú Libre y Fuerza Popular, son para las actividades de capacitación, formación, investigación y difusión de las organizaciones políticas. Luego de ello, emiten un informe detallado con todos los gastos realizados ante la ONPE para su evaluación y conformidad.

De igual manera, el dinero servirá para que cubran sus gastos de funcionamiento ordinario, así como la adquisición de muebles para el funcionamiento de los comités partidarios y actividades consustanciales del partido político. La finalidad de ello es para fortalecer la institucionalidad de los partidos.

Anteriormente, el informe de Fuerza Popular fue observado por el ente electoral porque gastó dinero en actividades que no están establecidas en la ley. En consecuencia, se le habría un proceso sancionador por no haber sustentado correctamente un viaje de Keiko Fujimori a Estados Unidos para brindar conferencias con dinero del Estado.

De acuerdo con el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) será la entidad encargada de distribuir "en forma mensual y proporcional lo que le corresponde a cada organización política beneficiaria". El desembolso del dinero será aprobado por una resolución emitida por el jefe de la ONPE.

Según lo establecido en la Ley de Partidos Políticos, el Estado destina anualmente el equivalente al 0.1% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT=S/5.350) por cada voto obtenido en las elecciones. Es decir, por cada elector que emitió su voto a favor de un partido político se destinara S/5.35 que eligieron a los 130 congresistas.

Un dato importante a resaltar es que el próximo año el Congreso bicameral contará con dos cámaras: 60 senadores y 130 diputados. En total se contarán con 190 congresistas.

Presupuesto para las organizaciones políticas con representación en el Congreso para el 2026.

Presupuesto para las organizaciones políticas con representación en el Congreso para el 2026.

Presupuesto asignado para el 2026 triplica al de este año

La República pudo conocer que en años anteriores, precisamente desde el 2023, los montos asignados para el financiamiento de las organizaciones políticas fue mucho menor que la que se destinará para el 2026: S/35.344.404.

El Gobierno de Boluarte destinó para las agrupaciones políticas S/15.596.004 para el 2023 y 2024, mientras que para este año 2025 se desembolsó solo S/11.619.696.

El jueves 4 de septiembre, a las 3 de la tarde, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y el ministro de Economía, Raúl Pérez-Reyes, asistirán al Pleno del Congreso para sustentar el proyecto de ley de presupuesto 2026. Tras ello, la propuesta pasará a la Comisión de Presupuesto para su debate y votación por los parlamentarios.

Agenda del Congreso para el jueves 4 de septiembre

Agenda del Congreso para el jueves 4 de septiembre

Tanto Arana y Pérez-Reyes tendrán 60 minutos para fundamentar las prioridades del gasto y las fuentes de financiamiento de la Ley de Presupuesto 2026.

