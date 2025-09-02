Cédula de votación para elecciones 2026 será una de las más grandes de la historia del Perú: así lucirá de tamaño

Durante la sesión de este martes 2 de setiembre en la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, Piero Corvetto, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), presentó la primera simulación de la cédula electoral que será utilizada en las elecciones generales del domingo 12 de abril de 2026, la cual será una de las más grandes de la historia electoral del país.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Corvetto detalló que la cartilla tendrá 42 cm de ancho por 44 cm de alto y permitirá votar de manera simultanea por cinco cargos: presidente y vicepresidente, senadores nacionales y regionales y representantes del Parlamento Andino. Este diseño responde a la alta fragmentación política, con 36 partidos y 3 alianzas electorales inscritas.

Simulación de cédula electoral. Foto: ONPE

PUEDES VER: Delia Espinoza denuncia constitucionalmente a Santiváñez por presuntas contrataciones irregulares cuando era ministro del Interior

En el diseño, los símbolos partidarios y las fotos de los candidatos a la presidencia y vicepresidencias aparecerán a la izquierda; mientras que al centro se ubicarán tres columnas diferenciadas para el Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino, con espacios para los votos preferenciales. "Aún pasará por proceso de evaluaciones", aclaró Corvetto.

Respecto al voto de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, quienes el día de los comicios cumplen labores de seguridad, la ONPE presentó una versión más compacta de la cédula, de 24 cm de ancho por 44 cm de alto, diseñada para facilitar su uso en entornos institucionales con espacio limitado.

Plan piloto para voto digital

Asimismo, la ONPE anunció un plan piloto de voto digital, dirigido inicialmente a grupos específicos como militares, policías, personas con discapacidad registradas en Conadis, personal de Migraciones, Defensa del Pueblo, Emergencias, Bomberos, y otros sectores prioritarios.

Para acceder a esta modalidad, los electores deberán contar con un DNI electrónico vigente, un certificado digital activo y disponer de un dispositivo con lector de DNIe o tecnología NFC, además de conexión a Internet.

Frente a las preocupaciones de la ciudadanía relacionadas con la ciberseguridad, Corvetto indicó que el software será auditado por entidades especializadas y se fortalecerá la capacitación para garantizar un proceso seguro. En caso de que el proyecto no se logre concretar a tiempo, se usarán las cédulas impresas. "No sería un fracaso, sino el cumplimiento de la norma", afirmó.

Elecciones 2026: hasta 8 horas de conteo

Corvetto advirtió que el conteo del voto tradicional podría durar hasta ocho horas, aunque los primeros resultados se difundirán desde las 5:00 p.m., con actualizaciones cada cinco minutos para garantizar transparencia y evitar especulaciones.

En Lima y Callao, se aplicará el Sistema Tecnológico de Apoyo al Escrutinio, que emplea una laptop e impresora para digitalizar el proceso, lo que ayudará con el conteo y reducir errores. "Solo llenado actas y teniendo esta alerta de si las sumas están bien o no, reducimos 2 horas el escrutinio en Lima y Callao", expuso.

Además, resaltó que los peruanos que vivan en el exterior podrán votar digitalmente si cuentan con DNI electrónico y certificado digital vigente. Para esto deberán inscribirse entre el 29 de octubre y 13 de diciembre de 2025.

Organizaciones políticas no optarán por elecciones primarias abiertas

En paralelo, Roberto Burneo, presidente del JNE, durante una conferencia de prensa, informó que hasta la fecha ninguna de las 39 organizaciones políticas ha presentado lista de no afiliados, por lo que se estima que no habrán primarias abiertas. En su lugar, las agrupaciones optarán por primarias cerradas o por elecciones mediante delegados, previstas para el 30 de noviembre. "Recién el 23 de diciembre sabremos qué candidatos van a participar", señaló.

Burneo también confirmó que el Procurador del JNE está evaluando las tachas maliciosas presentadas durante el proceso de inscripción de alianzas.

En cuanto a la reciente resolución judicial que ordenó la inscripción del partido Unidad Popular, liderado por Duberlí Rodríguez, el Pleno del JNE aprobó por unanimidad la presentación de una demanda competencial contra el Poder Judicial ante el Tribunal Constitucional. "Estamos formando el equipo jurídico que respaldará esta acción", puntualizó Burneo.



