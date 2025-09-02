HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
Política

Rosa María Palacios sobre trenes de Rafael López Aliaga: "Él quiere publicidad para su campaña"

La periodista en el programa 'Sin guion', sostuvo que el ensañamiento del alcalde de Lima por sacar adelante los trenes no responde a un genuino interés por mejorar el transporte sino como parte de su campaña electoral.

RMP comenta los chatarra papers revelados por 'La Encerrona'. Foto: composición LR
RMP comenta los chatarra papers revelados por 'La Encerrona'. Foto: composición LR

Rosa María Palacios en 'Sin guion', comentó sobre la revelación de La Encerrona acerca de los trenes de Rafael López Aliaga, quienes a través de la Ley de Transparencia de los Estados Unidos hallaron que la Municipalidad Metropolitana de Lima gastó excesiva cantidad de dinero en vagones de la empresa Caltrain que se presentaron como donaciones.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"Como ustedes saben, la semana pasada el portal político La Encerrona publicó, en una página web especializada que han creado para este fin, toda la información que obtuvieron mediante solicitudes de acceso a la información pública —amparadas en leyes obligatorias en los Estados Unidos, específicamente en el estado de California—. Esta información, que la Municipalidad de Lima se negó a entregar, detalla las transacciones realizadas para adquirir material ferroviario de descarte", señaló.

PUEDES VER: JNE acudirá al TC para frenar inscripción del partido de Duberlí Rodríguez: presentará demanda competencial contra el PJ

lr.pe

Asimismo, Palacios recalcó que según lo revelado, las locomotoras y vagones iban a ser tratados como chatarra; sin embargo, la MML mostró interés en comprarlo. Es decir, fue iniciativa del alcalde y que los documentos que se encuentran en la web de La Encerrona, lo demostrarían.

"Se trataba de locomotoras y vagones que iban a ser chatarreados, pero la Municipalidad de Lima, por iniciativa propia, manifestó su interés no en recibirlos como donación, sino en comprarlos. Y así lo hizo: los documentos lo prueban. Pueden ingresar a encerrona.pe, buscar 'chatarra', y allí encontrarán todos los llamados Chatarra Papers", agregó.

PUEDES VER: Pedro Castillo recuerda a Fujimori tras revelarse sus visitas: "Él sí despachaba con su bancada, empresarios jueces y fiscales"

lr.pe
Notas relacionadas
Rosa María sobre el plan de Boluarte para salir de la Corte IDH: "Ha perdido el juicio crítico"

Rosa María sobre el plan de Boluarte para salir de la Corte IDH: "Ha perdido el juicio crítico"

LEER MÁS
RMP alerta sobre nuevo rol de Santiváñez en el Minjusdh: “Es el asesor legal de la presidenta”

RMP alerta sobre nuevo rol de Santiváñez en el Minjusdh: “Es el asesor legal de la presidenta”

LEER MÁS
Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pedro Castillo recuerda a Fujimori tras revelarse sus visitas: "Él sí despachaba con su bancada, empresarios jueces y fiscales"

Pedro Castillo recuerda a Fujimori tras revelarse sus visitas: "Él sí despachaba con su bancada, empresarios jueces y fiscales"

LEER MÁS
Julio Demartini: Gobierno de Dina Boluarte designa a investigado del caso Qali Warma como asesor de la PCM

Julio Demartini: Gobierno de Dina Boluarte designa a investigado del caso Qali Warma como asesor de la PCM

LEER MÁS
JNE acudirá al TC para frenar inscripción del partido de Duberlí Rodríguez: presentará demanda competencial contra el PJ

JNE acudirá al TC para frenar inscripción del partido de Duberlí Rodríguez: presentará demanda competencial contra el PJ

LEER MÁS
Rafael López Aliaga usa la Municipalidad de Lima como una vitrina de odio, ataques y amenazas

Rafael López Aliaga usa la Municipalidad de Lima como una vitrina de odio, ataques y amenazas

LEER MÁS
Juan José Santiváñez y su propuesta inviable: construir penal El Frontón quintuplicaría el presupuesto del INPE

Juan José Santiváñez y su propuesta inviable: construir penal El Frontón quintuplicaría el presupuesto del INPE

LEER MÁS
IRTP: canal del Estado paga más de 16 millones de soles por local que todavía no se puede usar

IRTP: canal del Estado paga más de 16 millones de soles por local que todavía no se puede usar

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Perú vs Uruguay: ¿cuándo juegan, a qué hora y dónde ver la fecha 17 de las eliminatorias?

Telegram quiere destronar a WhatsApp: ahora podrás incluir tus canciones favoritas en tu perfil

Perrito callejero conmueve por acompañar a policías en procesión de Santa Rosa: "Le faltó su uniforme"

Política

Rosa María Palacios sobre denuncia de Karla Ramírez: "Santiváñez se ha dedicado a insultarla hace semanas"

Presidenta del TC en línea con discurso del Gobierno: cuestiona allanamiento a Nicanor Boluarte

Caso Andrés Hurtado: Poder Judicial ordena acceso a sus cuentas bancarias y tributos

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rosa María Palacios sobre denuncia de Karla Ramírez: "Santiváñez se ha dedicado a insultarla hace semanas"

Presidenta del TC en línea con discurso del Gobierno: cuestiona allanamiento a Nicanor Boluarte

Caso Andrés Hurtado: Poder Judicial ordena acceso a sus cuentas bancarias y tributos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota