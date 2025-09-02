Rosa María Palacios sobre trenes de Rafael López Aliaga: "Él quiere publicidad para su campaña"

Rosa María Palacios en 'Sin guion', comentó sobre la revelación de La Encerrona acerca de los trenes de Rafael López Aliaga, quienes a través de la Ley de Transparencia de los Estados Unidos hallaron que la Municipalidad Metropolitana de Lima gastó excesiva cantidad de dinero en vagones de la empresa Caltrain que se presentaron como donaciones.

"Como ustedes saben, la semana pasada el portal político La Encerrona publicó, en una página web especializada que han creado para este fin, toda la información que obtuvieron mediante solicitudes de acceso a la información pública —amparadas en leyes obligatorias en los Estados Unidos, específicamente en el estado de California—. Esta información, que la Municipalidad de Lima se negó a entregar, detalla las transacciones realizadas para adquirir material ferroviario de descarte", señaló.

Asimismo, Palacios recalcó que según lo revelado, las locomotoras y vagones iban a ser tratados como chatarra; sin embargo, la MML mostró interés en comprarlo. Es decir, fue iniciativa del alcalde y que los documentos que se encuentran en la web de La Encerrona, lo demostrarían.

"Se trataba de locomotoras y vagones que iban a ser chatarreados, pero la Municipalidad de Lima, por iniciativa propia, manifestó su interés no en recibirlos como donación, sino en comprarlos. Y así lo hizo: los documentos lo prueban. Pueden ingresar a encerrona.pe, buscar 'chatarra', y allí encontrarán todos los llamados Chatarra Papers", agregó.