El local oficial de Acción Popular está ubicado en el Cercado de Lima. Foto: LR

Acción Popular es uno de los partidos políticos más antiguos y representativos del Perú. Fue fundado en 1956 por Fernando Belaúnde Terry, quien fue en dos oportunidades presidente de la república.

El presidente de Acción Popular, Julio Chávez Chiong, afirmó que el partido se ha identificado históricamente con el centro político y que no ha formado parte de los extremos de la izquierda ni de la derecha en el Perú.

Explicó que la organización respalda el modelo de economía social de mercado, con principios como el respeto a la propiedad privada, la promoción de la empresa, la seguridad jurídica y el impulso a la inversión privada, a la cual considera el motor que impulsa el desarrollo del país.

Precandidaturas y cuadros políticos

Acción Popular se prepara para las elecciones generales de 2026 con varios nombres en la carrera interna. Entre los precandidatos presidenciales figuran Alfredo Barnechea, excandidato presidencial en 2016; Víctor Andrés García Belaúnde, excongresista e integrante de una histórica familia vinculada al partido; y un sector que promueve la postulación del actual presidente partidario, Julio Chávez.

La confirmación de la candidatura se definirá en elecciones internas programadas para septiembre.

El presidente de Acción Popular señaló que la lista parlamentaria tendrá dirigentes con trayectoria como nuevos cuadros. Entre ellos está Víctor Andrés García Belaúnde, excongresista y referente histórico del partido, quien postulará al Senado Nacional.

Para Lima se ha propuesto a Alberto Tejada, médico y exárbitro internacional de fútbol que también ha ocupado cargos públicos. En el sector juvenil se encuentran Luis Ronalba, dirigente juvenil del partido, así como los excongresistas Ricardo Burga y Leslie Lazo, quienes ya han participado en el Parlamento.

Propuesta en seguridad ciudadana

Acción Popular plantea declarar una “guerra contra la criminalidad organizada” mediante una reforma integral del sistema de justicia, del sistema penitenciario y de la Policía Nacional. Según Chávez, el crimen organizado “le está ganando la guerra al Estado peruano”.

Explicó que, a diferencia del enfoque tradicional de “lucha contra la inseguridad ciudadana”, Acción Popular sugiere un cambio de concepto que priorice la confrontación directa al crimen organizado. “Si no entendemos que estamos frente a una guerra, no vamos a abordar el problema de fondo”.

Asimismo sostuvo que el Estado debe utilizar toda su fuerza y capacidad para enfrentar esta amenaza.

El dirigente cuestionó que las medidas actuales no sean efectivas como el estado de emergencia y solo sean aplicadas en determinadas zonas, mientras las organizaciones criminales logran reagruparse.

En su opinión, el problema principal radica en la debilidad institucional. Señaló que el Ministerio del Interior y la Policía Nacional “no están a la altura de la magnitud de la guerra” y que las comisarías, que deberían ser el primer nivel de respuesta, funcionan en condiciones precarias por la falta de personal, vehículos inoperativos.

Propuesta en educación

En el sector de educación, Acción Popular propone un “segundo quinquenio de la educación”, inspirado en la política educativa impulsada durante el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry (1980-1985). Julio mencionó que la iniciativa busca elevar la inversión en el sector hasta el 6% del PBI, meta establecida como política de Estado, con el fin de garantizar una transformación estructural en el sistema educativo.

Explicó que el plan contempla tres ejes principales. En primer lugar, resaltó la mejora de la infraestructura educativa, ya que muchos niños estudian en situaciones precarias como en aulas improvisadas o carpas temporales.

En segundo lugar, el incremento de los ingresos y pensiones de los docentes, con el objetivo de dignificar la profesión y asegurar una mejor calidad de enseñanza. Finalmente, la incorporación plena de la tecnología en la educación pública, mediante la digitalización y el acceso a recursos tecnológicos en las escuelas.

El presidente del partido señaló que estos cambios solo serán posibles con una decisión política firme sobre la asignación presupuestal y definió la propuesta como una “revolución educativa”.

Propuesta en Salud

En materia de salud, Acción Popular plantea fortalecer la atención primaria como eje central de la política pública. Chávez, señaló que aunque en varias regiones aún está pendiente la construcción de hospitales, la prioridad debe ser mejorar las postas médicas y los centros de primer nivel, ya que son los establecimientos a los que acude la mayoría de peruanos en busca de atención.

Además, recalcó que mientras un sector de la población puede acceder a clínicas privadas, la gran mayoría depende de la red pública de salud. Por ese motivo, consideró fundamental invertir en infraestructura básica, personal y equipamiento para reducir la brecha de servicios.