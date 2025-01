Piero Corvetto: “Si tiran granadas en hostales, por qué no lo harían en locales partidarios. Ese es un riesgo potencial”

En el piso 14 de la Oficina de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto se prepara para asumir la conducción de un nuevo proceso electoral. Por eso se mantiene atento a las modificaciones que hace el Congreso al tema del financiamiento partidario, pero sobre todo al escenario de violencia que se vive día a día en nuestro país. De hecho, esa es su principal preocupación. La criminalidad que impera en las calles —piensa— puede trasladarse a la campaña electoral. Hace falta un esfuerzo común para evitar una situación de ese tipo.

Según las previsiones de ONPE, serán al menos 50 candidatos presidenciales en las elecciones que vienen. ¿Eso haría un volumen de cuántos candidatos en todos los procesos paralelos?

Nosotros hemos hecho todos nuestros esfuerzos, análisis de tiempo y el diseño de nuestro material tomando en consideración que va a haber 50 candidatos presidenciales y 50 partidos compitiendo en las 5 elecciones en simultáneo. Hay dos grupos de elecciones. Una primera que tiene que ver con unas elecciones de carácter nacional, en la línea en que se presentará fórmula presidencial, candidatos al Senado y Parlamento Andino. Y otras dos que tienen que ver con Senado por distrito y Cámara de Diputados. Nosotros estamos trabajando con 128 oficinas descentralizadas. Estamos creciendo en el número de oficinas para tener mejor control territorial.

¿Y cuántos candidatos habría en estos cinco procesos? ¿Cuál es esa cifra monstruosa?

Es que nosotros no vemos inscripción de candidaturas, eso lo ve de manera directa el Jurado Nacional de Elecciones. Nosotros trabajamos con el padrón que nos da Reniec y con las candidaturas que nos presenta el jurado. Obviamente, en cada uno de los casos trabajamos con el tope de candidatos, son 33 para Lima metropolitana por partido, multiplíquelo por 50, son otros 30 en el caso de senadores, haga el cálculo, y así sucesivamente. Vamos a tener un número muy importante de candidatos.

En medio de las previsiones que están tomando, el Congreso ha hecho modificaciones con las que ustedes no están de acuerdo. Una primera es que los abogados de los partidos sean financiados con fondos públicos y la otra es el incremento que se ha hecho al tope que los partidos podían recibir como donaciones.

Nosotros creemos que esta fórmula legal aprobada tiene su parte de cal y su parte de arena. En agosto del año pasado enviamos al Jurado Nacional de Elecciones un proyecto para que se incorpore el financiamiento privado de empresas a la política. Luego del escándalo de Odebrecht, eso se prohibió. Pero en un contexto en el que tenemos economías ilegales muy fuertes, uno de los mecanismos para generar mayor transparencia era que las empresas puedan contribuir con las campañas y declararlo. Eso me parece la parte importante y positiva de las normas. Sin embargo, nosotros encontramos hasta tres observaciones a la ley aprobada en las que creemos que debería darse una mayor reflexión y si es posible una modificación. Una de esas está referida a poder solventar determinados servicios de abogados con financiamiento de la política. Nosotros creemos que la ley es muy clara y que el espíritu de la norma es que el partido recibe financiamiento para funcionar y para capacitar. Y creemos que esos servicios no responderían a algunos de esos dos criterios. Ahí hay una primera observación de nosotros.

¿Cuál es la otra?

Una segunda observación es el tema de los topes. Nosotros, y lo hemos puesto en dos informes, creemos que los topes no deberían exceder las 200 unidades impositivas tributarias. Si usted analiza el proyecto de ley o la ley aprobada, realmente no abundan en argumentos que puedan justificar un incremento tan importante al tope para donaciones. Nosotros creemos que no se debería poder más de 200 unidades impositivas tributarias.

Lo que es casi un millón de soles.

Un millón setenta mil soles, hasta donde tengo entendido. Porque, además, las campañas políticas tienen que tener equidad en la competencia. Yo sé que parte de esta equidad se genera a partir de, por ejemplo, la franja electoral, que realmente es una bolsa de minutos. Pero la idea es que todos y cada uno puedan tener la posibilidad de recaudar lo mismo o cifras parecidas. Y creemos que ahí hay un techo muy alto que el mismo proyecto aprobado no explica por qué deberían tener. Y hay un tercer punto, que es muy importante y está relacionado con el primero. Yo le decía que nosotros consideramos que era muy importante el financiamiento de las empresas porque era un ejercicio de libertad, pero también porque era un ejercicio fundamental para la transparencia. Sin embargo, se ha aprobado que hasta el 40% de lo que se contribuye pueda pasar por el Banco de la Nación y se le pueda perder el rastro a quién financió y con cuánto financió. Y nosotros creemos que el ciudadano debe saber quién financia a qué organización y con cuánto financia. Creemos que el que pase por el Banco de la Nación es un retroceso.

Las trampas del Parlamento

Ahora, dentro de estas modificaciones hay otra cosa que ha cambiado. Ya no hay una ilegalidad cuando se sobrepasa el monto que se le entrega a un partido, lo que se dice ahora es que eso es solamente una falta administrativa. Yo sé que usted es el jefe de un organismo técnico, sus respuestas son siempre sobrias, pero ¿esto no le parece frustrante? Esto no es una reforma, es una trampa.

Es el cuarto punto que nosotros consideramos que debe reformarse. Si tú fijas que los aportes tienen que ser públicos. Y si tú además haces público que haya determinados topes y además esos topes hoy son mucho más elevados, surge la pregunta ¿por qué no podemos asumir que el que no declara un aporte o el que sobrepasa los límites de esos techos definidos hace algo ilegal? Nosotros no lo comprendemos.

Hablando de estas modificaciones que encubren irregularidades. Se abrió un proceso a Fuerza Popular por el mal uso de fondos públicos. ¿En qué está ese proceso?

Esto surge a partir de un informe contable que le comunica al partido sobre determinadas observaciones. Y no solamente a ese partido, sino a varios partidos. Pero, quiero que entienda que yo soy órgano sancionador, no puedo abundar al respecto. La información que tenemos, y hemos sacado una nota de prensa al respecto, es que el partido ha presentado un levantamiento de observaciones que en este momento se encuentra en evaluación en la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios.

¿Por qué está de acuerdo con conservar por 90 días las cédulas de votación?

Creo que es una posibilidad de generar mayor confianza. Es un contexto muy particular el hacer elecciones en el Perú, con resultados extremadamente estrechos. Y conservar las cédulas, que ya es una decisión del Congreso de la República, no es una propuesta de ONPE. Nosotros la respaldamos, pero creemos que es insuficiente. He tenido la posibilidad de estar ante la Comisión de Constitución y he dicho que no basta con conservar las cédulas, hay que recontarlas. ¿Qué es lo que sucede hoy día, que no se conservan las cédulas? La Constitución, en su artículo 185, plantea dos supuestos para que puedan revisarse los resultados. Uno tiene que ver con el error material: te faltó una firma, sumaste mal. O que algo que haya sido impugnado. Todo ello lo resolvía el Jurado Electoral Especial revisando exclusivamente un acta. Lamentablemente en muchos casos, por un error de suma, los 250 o 300 votos de esa acta se anulaban. Y nosotros creemos que en un contexto como el actual, con resultados tan estrechos, el Perú no puede darse el lujo de no hacer valer el voto de cada uno de los peruanos y peruanas.

Usted dice que es un ejercicio de transparencia, que se podrían subsanar errores humanos.

Justo nuestro proyecto se acota a eso, sí.

¿Pero esto no podría retrasar la proclamación del vencedor y la toma de mando? Al tener a la mano las cédulas, la gente que grita fraude va a querer que se cuente todo de nuevo.

Si nosotros dejamos la ley como está hoy día, en el artículo 300, esa posibilidad existe. ¿Qué estamos planteando? Que esa posibilidad no exista. Proponemos hacer reconteo, transparencia, garantía de respeto al voto, pero bajo ningún punto de vista decimos que acá se recuenta todo.

¿Cuál es el límite?

El límite es el siguiente: error aritmético. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un acta que ha sido trabajada por un ciudadano que ha empezado a trabajar a las 6 de la mañana y ha terminado tarde, agotado, y que, por un error de suma, ese miembro de mesa va a llenar de manera errada e involuntaria el acta, eso termina perdiéndose. ¿Qué planteamos? Que cuando existe ese error aritmético, esto llegue a nuestro centro de cómputo y allí pase a recontarse. Pero nuestra Constitución no permite que se recuente todo. De hecho, nosotros hemos estado haciendo proyecciones a partir de lo que nosotros tenemos como antecedentes, le podemos decir que nosotros estaríamos recontando aproximadamente 25.000 actas.

Tentado a escribir un libro

¿Cómo ha vivido este tiempo en el que todavía existe gente que tiene en la cabeza que usted propició un fraude, una mentira?

Ha sido una experiencia dura, pero de gran aprendizaje. Y creo que, al fin de cuentas, soy un hombre muy afortunado.

¿Por qué?

Primero porque tengo una familia que me ha dado muchísimo soporte. Mi esposa, mis hijos, mis hermanos, mis amigos, mis compañeros de trabajo. Y porque estas crisis te permiten saber quién es quién. Cuando uno tiene un cargo temporal, todos te sonríen como hienas y aplauden como focas, ¿no es verdad? Pero yo tengo el absoluto conocimiento de saber quién es quién. Quién se puso de costado, quién me respaldó sin conocerme, quién me dio la espalda conociéndome. He sido muy afortunado al poder contar con el equipo de trabajo que me acompaña. Sin el cual hubiera sido imposible afrontar el gran reto de hacer elecciones en pandemia y poder estar preparado mejor que nunca para hacer una muy buena elección en el 2026.

¿Se repitieron hechos desagradables como el del Club Regatas o eso no le ha pasado más?

Los niveles de acoso han bajado de manera sustancial. Lamentablemente, no puedo decir que no se siguen repitiendo, pero creo que de manera cada vez más espaciada. Entiendo que la desinformación y el miedo fueron un nervio muy sensible que hizo que no todos asuman los resultados de la misma manera.

¿Qué fue lo peor que dijeron de usted o qué fue lo que más lo sorprendió?

Podría hacer un libro con todo lo que dijeron de mí. De hecho, tengo alguna oferta, le confieso.

Vaya, esa es la pepa de esta conversación.

Pero no, creo que hay que mirar hacia adelante, hay que tomar lo vivido como una experiencia que permite ser una mejor persona y saber exactamente valorar en toda su dimensión a la gente que nos rodea.

¿Por qué piensa que las elecciones que vienen son potencialmente violentas para los funcionarios de ONPE y para los candidatos que se presenten a ellas?

Nosotros vemos, a través de la experiencia comparada, llámese México, llámese Ecuador, con el terrible asesinato del candidato Villavicencio, que existe un patrón de conducta de organizaciones criminales transnacionales vinculadas al narcotráfico, a la minería ilegal, y estamos hablando del ‘Tren de Aragua’, ‘Los Lobos’, el ‘Comando Vermelho’, entre otros, que existen, que tienen una presencia en nuestro país. En otros países, lo que se ha podido evidenciar es que la presencia de estas actividades ilícitas, de estas bandas criminales, presenta dos lógicas. Por un lado, el patrocinio de determinadas candidaturas y organizaciones en todos los niveles de Gobierno, más fuerte en lo subnacional, menos fuerte en lo nacional. Y, por otra parte, el ejercicio de presiones para que los candidatos opositores a sus intereses deban renunciar o salir de la carrera y no competir. Creemos que esa situación, en un país como el nuestro, donde vemos asesinatos de manera cotidiana, donde vemos que las economías ilegales tienen una presencia muy importante y una actividad económica tan importante, creo que todo ello nos conduce a prever que tenemos un gran riesgo de que exista un escenario de violencia como el que acabo de describir.

Lo que usted se pregunta es ¿por qué en un país que diariamente reporta crímenes violentos, aquello no se trasladaría a la política?

Por supuesto. Si vemos que tiran granadas en hostales, por qué no las van a tirar contra locales partidarios. Si vemos que amenazan a microbuseros, por qué no vamos a entender que van a amenazar a candidatos que vayan a oponerse a los intereses de estas actividades ilícitas. Ese es un riesgo potencial. Y acá quiero agradecer al PNUD y al financiamiento de la Unión Europea, que nos han brindado la oportunidad de tener un sistema de alerta y respuesta temprana que ha sido probado en determinados países de Centroamérica y Liberia.