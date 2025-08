Campaña de Susana Villarán habría recibido US$4 millones de Odebrecht: más de 60 personas acusan uso ilegal de sus nombres

Decenas de ciudadanos, entre ellos taxistas, estudiantes y personas sin ingresos estables, figuran como supuestos aportantes a la campaña de reelección de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, en 2014. Sin embargo, todos ellos niegan haber entregado dinero alguno, y aseguran que sus nombres y firmas fueron usados sin su consentimiento. Según la acusación del Ministerio Público, esta maniobra habría servido para encubrir el financiamiento millonario recibido de las constructoras brasileñas OAS y Odebrecht, en un caso que involucra presunto lavado de activos, cohecho y asociación ilícita.

La Fiscalía ha identificado hasta 65 casos de aportes falsos —muy por encima de los cuatro que detectó la ONPE—, los cuales suman casi un millón de soles camuflados en los reportes de ingresos y gastos presentados por el partido Diálogo Vecinal. Testimonios obtenidos por el dominical 'Punto Final' revelan cómo personas sin vínculos políticos ni capacidad económica fueron incluidas como donantes. El juicio contra Villarán y su entorno más cercano, incluido su entonces personero legal Marco Zevallos, iniciará el próximo 23 de septiembre.

Más de 65 personas denuncian que entorno de Susana Villarán falsificó sus firmas

La Fiscalía Superior Contra el Crimen Organizado y Lavado de Activos detectó una grave irregularidad en el financiamiento de la campaña de reelección de Susana Villarán a la alcaldía de Lima en 2014. A través del testimonio de decenas de ciudadanos cuyos nombres aparecían en los reportes oficiales de ingresos y gastos presentados ante la ONPE, pero que negaron haber entregado dinero alguno, el Ministerio Público identificó un patrón sistemático de suplantación de identidad para encubrir fondos ilícitos.

En un inicio, la ONPE solo detectó cuatro casos de aportes negados. Sin embargo, las diligencias fiscales revelaron que no eran hechos aislados: al menos 65 personas declararon ante el Ministerio Público que nunca colaboraron económicamente con la campaña. Entre ellos, figuran ciudadanos como Orlando Salazar Gamboa, quien aparece con un supuesto aporte en efectivo de S/1.000. “No aporté absolutamente nada. Incluso se falsificó mi firma”, declaró Salazar por teléfono a Latina Noticias, tras confirmar que denunció el caso ante la Fiscalía.

A medida que los fiscales revisaban los listados de aportantes y cotejaban la información con el RENIEC, las contradicciones se acumulaban. Jorge Machuca Cerdán, por ejemplo, figura como aportante de S/80.000, pero en conversación con el medio aseguró: “Yo no he hecho ese aporte. Incluso le envié una carta al Jurado Nacional de Elecciones, y el partido me respondió que fue un error y lo corregirían, pero no lo hicieron”.

Otros casos como el de Máximo Rodolfo Córdova Jaimes, taxista, también expusieron la falsedad. “Soy taxista. No tendría cómo aportar. Una vez me llamaron, pero no le presté atención”, señaló. Sabina Rodas Quispe explicó que en 2014 aún estaba en la universidad y no tenía ingresos, mientras que Gregorio Valdivia Torres aseguró: “Tuve un problema de salud, me quedé sin trabajo. No reconozco haber hecho ningún tipo de donación”.

La mayoría de los nombres fueron recolectados por personal del entorno de Villarán, según la Fiscalía, con el fin de simular aportes individuales y ocultar el origen real del dinero, proveniente de las constructoras brasileñas OAS y Odebrecht. En total, los aportes negados suman S/976.210, camuflados en un informe que declaró ingresos por solo S/1’336.600, pese a que OAS transfirió US$4 millones a la campaña de reelección.