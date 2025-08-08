HOY

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Mira Arde Troya con JULIANA OXENFORD
EN VIVO | Mira Arde Troya con JULIANA OXENFORD     EN VIVO | Mira Arde Troya con JULIANA OXENFORD     EN VIVO | Mira Arde Troya con JULIANA OXENFORD     
EN VIVO

Gustavo Petro desconoce la soberanía peruana | Arde Troya con Juliana Oxenford

Política

Gobernador de Cusco anuncia nuevos trenes y manda indirecta a López Aliaga: "Nosotros no traemos chatarra"

El gobernador Werner Salcedo demostró que es posible traer transporte de primera mundo a Perú y que los peruanos no deben conformarse con trenes de segundo uso.

Gobernador de Cusco critica trenes chatarra de López Aliaga. Foto: composición LR
Gobernador de Cusco critica trenes chatarra de López Aliaga. Foto: composición LR

Durante la presentación de los avances técnicos de los trenes Cusco - Chincheros, el gobernador de la región, Werner Salcedo, aprovechó para dejar un mensaje político contra los trenes usados traídos por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. "Mientras otros reciclan lo obsoleto, Cusco se proyecta con trenes de clase mundial", expresó.

Únete a nuestro canal de política y economía

"No aceptamos chatarra ni trenes de segundo uso y no porque seamos más, sino porque nuestra gente merece más. No venimos a pedir limosnas, ni a aceptar lo que sobra porque en Cusco no nos arrodillamos ante la indiferencia", agregó en su discurso.

PUEDES VER: Fuerza Popular mantiene su liderazgo en el Congreso: liderará comisiones clave en el último año unicameral

lr.pe

También señaló que traer chatarra amarra a los peruanos al pasado y él, como gobernado, no lo permitirá. "Hay que proyectarnos en lo que significa una gestión, no de cuatro años, sino de 8, de 16, de 20 años, que proyectos de impacto, de envergadura se ejecuten", finalizó.

Trenes de López Aliaga no cuentan con informe técnico

La propuesta de traer trenes de segunda mano no ha sido respaldada por estudios técnicos que garanticen la seguridad y calidad de los mismos. A pesar de las declaraciones del alcalde sobre la viabilidad de los trenes, expertos en transporte y autoridades como el ministro de Transporte han expresado su preocupación sobre la falta de un análisis detallado y transparente de las condiciones de los vehículos.

Notas relacionadas
Tejedoras de Ollantaytambo premiadas en la Bienal de Diseño de Londres

Tejedoras de Ollantaytambo premiadas en la Bienal de Diseño de Londres

LEER MÁS
Cusco: hallan dos cadáveres en el río Vilcanota en las últimas 48 horas

Cusco: hallan dos cadáveres en el río Vilcanota en las últimas 48 horas

LEER MÁS
Adulta mayor conmueve al llegar a boda en el Cusco con una bolsa llena de choclos para regalar a pareja: novia le besó sus manos

Adulta mayor conmueve al llegar a boda en el Cusco con una bolsa llena de choclos para regalar a pareja: novia le besó sus manos

LEER MÁS
Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fuerza Popular mantiene su liderazgo en el Congreso: liderará comisiones clave en el último año unicameral

Fuerza Popular mantiene su liderazgo en el Congreso: liderará comisiones clave en el último año unicameral

LEER MÁS
Ministerio de Educación anula contrato de profesor por mostrar pésimas condiciones de estudio de niños en comunidades amazónicas

Ministerio de Educación anula contrato de profesor por mostrar pésimas condiciones de estudio de niños en comunidades amazónicas

LEER MÁS
Fiscalía inicia investigación por presunta manipulación irregular de base de datos de la JNJ

Fiscalía inicia investigación por presunta manipulación irregular de base de datos de la JNJ

LEER MÁS
¿Mala jugada?: Carlincatura ironiza sobre como una citación a Comisión del Congreso expuso investigaciones

¿Mala jugada?: Carlincatura ironiza sobre como una citación a Comisión del Congreso expuso investigaciones

LEER MÁS
Gustavo Petro pide reunión para ver límites de Santa Rosa y Dina Boluarte dice “no hay nada que tratar”

Gustavo Petro pide reunión para ver límites de Santa Rosa y Dina Boluarte dice “no hay nada que tratar”

LEER MÁS
Gobierno regional de César Acuña beneficia a familiares de ministro de Salud con contratos por más de S/250 mil

Gobierno regional de César Acuña beneficia a familiares de ministro de Salud con contratos por más de S/250 mil

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy a las 10 a. m. en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

El cambio radical de Katty García: se alejó de la televisión, se casó con empresaria peruana y ahora triunfa en empresa de limpieza en EE.UU.

Política

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy a las 10 a. m. en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

Fiscalía pide más de 22 años de prisión contra congresista José Luna Gálvez por el delito de organización criminal

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy a las 10 a. m. en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

Fiscalía pide más de 22 años de prisión contra congresista José Luna Gálvez por el delito de organización criminal

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota