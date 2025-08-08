Gobernador de Cusco anuncia nuevos trenes y manda indirecta a López Aliaga: "Nosotros no traemos chatarra"

Durante la presentación de los avances técnicos de los trenes Cusco - Chincheros, el gobernador de la región, Werner Salcedo, aprovechó para dejar un mensaje político contra los trenes usados traídos por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. "Mientras otros reciclan lo obsoleto, Cusco se proyecta con trenes de clase mundial", expresó.

"No aceptamos chatarra ni trenes de segundo uso y no porque seamos más, sino porque nuestra gente merece más. No venimos a pedir limosnas, ni a aceptar lo que sobra porque en Cusco no nos arrodillamos ante la indiferencia", agregó en su discurso.

También señaló que traer chatarra amarra a los peruanos al pasado y él, como gobernado, no lo permitirá. "Hay que proyectarnos en lo que significa una gestión, no de cuatro años, sino de 8, de 16, de 20 años, que proyectos de impacto, de envergadura se ejecuten", finalizó.

Trenes de López Aliaga no cuentan con informe técnico

La propuesta de traer trenes de segunda mano no ha sido respaldada por estudios técnicos que garanticen la seguridad y calidad de los mismos. A pesar de las declaraciones del alcalde sobre la viabilidad de los trenes, expertos en transporte y autoridades como el ministro de Transporte han expresado su preocupación sobre la falta de un análisis detallado y transparente de las condiciones de los vehículos.