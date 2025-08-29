HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Política

César Sandoval anuncia su propio proyecto de tren Lima-Chosica: "No serán con descarte de EE.UU"

El titular del MTC informó que ya realiza las gestiones necesarias junto al Ministerio de Economía.

El titular del MTC aseguró que la nueva ruta se sumará a las ya existentes. Foto: composición LR
El titular del MTC aseguró que la nueva ruta se sumará a las ya existentes. Foto: composición LR

El titular del Ministerio de Transportes, César Sandoval, anunció un nuevo proyecto de tren de cercanía que incluirá la ruta Lima-Chosica. Según explicó a Exitosa, se tratará de trenes que no serán de "40 ni 60 años y tampoco descarte de Estados Unidos".

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Precisó que ya coordina con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para ejecutar esta propuesta y sumarla a las existentes rutas Lima–Ica, Lima–Barranca y Lima–Abancay.

PUEDES VER: Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

lr.pe

Esta propuesta será ejecutada bajo la modalidad de Oficina de Gestión de Proyectos. “Estamos empezando y ya se estructuran las coordinaciones de país a país, de gobierno a gobierno, con los proyectos de Lima–Ica, Lima–Abancay, Lima–Barranca. Tuve hace tres días una reunión con el MEF y ya estamos listos para iniciar los estudios”, dijo.

En ese sentido, cuestionó la gestión realizada por López Aliaga y los trenes Caltrain. "La Contraloría va a dar a conocer si esa operación de donación ha sido realmente donación o compra. En cuanto al MTC, la autorización para desembarcar el material rodante estuvo a cargo de la concesionaria”, anotó.

“No hay vías, estaciones, paraderos, señalización ni cruces. Primero debemos ver quién es el operador. Usted está en nada. Ha hecho las cosas al revés. Ha traído los trenes sin tener nada. Como el señor nunca ha trabajado en la gestión pública, se confunde”, agregó.

PUEDES VER: Coronel PNP Percy Tenorio actuaba como operador de Santiváñez y Nicanor Boluarte

lr.pe

César Sandoval arremete contra RLA por obras como “campaña presidencial”

En una entrevista anterior, del 26 de agosto, el ministro consideró que todo es parte de su "campaña presidencial". Al respecto, indicó que aún falta la infraestructura necesaria para que empiecen a operar como paraderos, vías y demás.

"Lo primero que debió hacer fue la obra. la vía, paraderos, estaciones, señalamientos, los cruces y luego traer los trenes. Ha traído los trenes y se encuentra en un problema. Nosotros lo estamos ayudando a solucionar el problema y se molesta. (..) Él, y no lo puede negar, aún cuando empezó diciendo lo contrario, él está en campaña presidencial. Entonces no le importa si es que no hay paraderos... ¿y las personas? Todo por una cuestión política", dijo en conferencia de prensa.

Además, recordó que Aliaga podría presentarse en las Elecciones 2026. "Él es el candidato presidencial. Yo no estoy postulando a nada ni pienso postular a nada. Es al revés. Yo no sé si lo digo ya con preocupación o con pena porque lo veo muy confundido. Dice en una tarde tres cosas muy distintas. No lo digo con ironía sino que me desconcierta. Da cinco propuestas en una tarde que se contradicen con él mismo", mencionó.

"Señor López, integre a su equipo técnico en el MTC porque nadie se está politizando. Cuando usted sale a las plazas, usted habla de política porque el candidato presidencial y que va a abandonar en octubre la Municipalidad de Lima es usted", agregó.

Notas relacionadas
Restringen acceso al Centro Histórico de Lima tras intervenir 41 cuadras por "prioridad peatonal": la propuesta de la MML

Restringen acceso al Centro Histórico de Lima tras intervenir 41 cuadras por "prioridad peatonal": la propuesta de la MML

LEER MÁS
César Sandoval arremete contra RLA por obras como “campaña presidencial”: "El que va abandonar la Municipalidad de Lima es usted"

César Sandoval arremete contra RLA por obras como “campaña presidencial”: "El que va abandonar la Municipalidad de Lima es usted"

LEER MÁS
Los trenes de López Aliaga que no tienen fecha de circulación, ahora serán exhibidos como atractivo turístico en el Parque de la Muralla

Los trenes de López Aliaga que no tienen fecha de circulación, ahora serán exhibidos como atractivo turístico en el Parque de la Muralla

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

LEER MÁS
¡Como si fuera el presidente!: ministros defienden a Nicanor Boluarte de allanamiento en su domicilio

¡Como si fuera el presidente!: ministros defienden a Nicanor Boluarte de allanamiento en su domicilio

LEER MÁS
Dina Boluarte crea grupo integrado por militares para salir de la Corte IDH

Dina Boluarte crea grupo integrado por militares para salir de la Corte IDH

LEER MÁS
Coronel PNP Percy Tenorio actuaba como operador de Santiváñez y Nicanor Boluarte

Coronel PNP Percy Tenorio actuaba como operador de Santiváñez y Nicanor Boluarte

LEER MÁS
Castillo pide a Betssy Chávez dejar de lado huelga de hambre: "Al pueblo no se le defiende poniendo un cuerpo inerte en un camposanto"

Castillo pide a Betssy Chávez dejar de lado huelga de hambre: "Al pueblo no se le defiende poniendo un cuerpo inerte en un camposanto"

LEER MÁS
Patricia Benavides presenta denuncia constitucional contra Delia Espinoza y pide su inhabilitación de 10 años

Patricia Benavides presenta denuncia constitucional contra Delia Espinoza y pide su inhabilitación de 10 años

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota