César Sandoval anuncia su propio proyecto de tren Lima-Chosica: "No serán con descarte de EE.UU"

El titular del MTC aseguró que la nueva ruta se sumará a las ya existentes. Foto: composición LR

El titular del Ministerio de Transportes, César Sandoval, anunció un nuevo proyecto de tren de cercanía que incluirá la ruta Lima-Chosica. Según explicó a Exitosa, se tratará de trenes que no serán de "40 ni 60 años y tampoco descarte de Estados Unidos".

Precisó que ya coordina con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para ejecutar esta propuesta y sumarla a las existentes rutas Lima–Ica, Lima–Barranca y Lima–Abancay.

Esta propuesta será ejecutada bajo la modalidad de Oficina de Gestión de Proyectos. “Estamos empezando y ya se estructuran las coordinaciones de país a país, de gobierno a gobierno, con los proyectos de Lima–Ica, Lima–Abancay, Lima–Barranca. Tuve hace tres días una reunión con el MEF y ya estamos listos para iniciar los estudios”, dijo.

En ese sentido, cuestionó la gestión realizada por López Aliaga y los trenes Caltrain. "La Contraloría va a dar a conocer si esa operación de donación ha sido realmente donación o compra. En cuanto al MTC, la autorización para desembarcar el material rodante estuvo a cargo de la concesionaria”, anotó.

“No hay vías, estaciones, paraderos, señalización ni cruces. Primero debemos ver quién es el operador. Usted está en nada. Ha hecho las cosas al revés. Ha traído los trenes sin tener nada. Como el señor nunca ha trabajado en la gestión pública, se confunde”, agregó.

César Sandoval arremete contra RLA por obras como “campaña presidencial”

En una entrevista anterior, del 26 de agosto, el ministro consideró que todo es parte de su "campaña presidencial". Al respecto, indicó que aún falta la infraestructura necesaria para que empiecen a operar como paraderos, vías y demás.

"Lo primero que debió hacer fue la obra. la vía, paraderos, estaciones, señalamientos, los cruces y luego traer los trenes. Ha traído los trenes y se encuentra en un problema. Nosotros lo estamos ayudando a solucionar el problema y se molesta. (..) Él, y no lo puede negar, aún cuando empezó diciendo lo contrario, él está en campaña presidencial. Entonces no le importa si es que no hay paraderos... ¿y las personas? Todo por una cuestión política", dijo en conferencia de prensa.

Además, recordó que Aliaga podría presentarse en las Elecciones 2026. "Él es el candidato presidencial. Yo no estoy postulando a nada ni pienso postular a nada. Es al revés. Yo no sé si lo digo ya con preocupación o con pena porque lo veo muy confundido. Dice en una tarde tres cosas muy distintas. No lo digo con ironía sino que me desconcierta. Da cinco propuestas en una tarde que se contradicen con él mismo", mencionó.

"Señor López, integre a su equipo técnico en el MTC porque nadie se está politizando. Cuando usted sale a las plazas, usted habla de política porque el candidato presidencial y que va a abandonar en octubre la Municipalidad de Lima es usted", agregó.