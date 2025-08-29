HOYSuscripcion LR Focus

Muere exministro de Salud, Álvaro Vidal Rivadeneyra
Muere exministro de Salud, Álvaro Vidal Rivadeneyra     
Política

Patricia Benavides y Tomás Gálvez recurren al Congreso para amedrentar a Delia Espinoza

Fiscales supremos denunciaron constitucionalmente a Delia Espinoza, acusándola de abuso de autoridad y prevaricato. Benavides busca su suspensión por 10 años de la función pública.

Ambos fiscales supremos han presentado denuncias contra Delia Espinoza | Composición: LR.
Tras su retorno a la Fiscalía, Patricia Benavides y Tomás Gálvez han centrado su atención en un objetivo: Delia Espinoza. Ambos fiscales supremos presentaron denuncias constitucionales ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso (SAC). En el caso de Patricia Benavides, el propósito es inhabilitar a la titular del Ministerio Público para ejercer la función pública durante diez años.

La SAC, instancia del Congreso encargada de evaluar las denuncias constitucionales presentadas por la ciudadanía, es presidida en este nuevo periodo legislativo por la congresista Lady Camones, integrante de la bancada de Alianza para el Progreso. Este es el segundo periodo consecutivo en el que el grupo acuñista dirige dicho órgano. Dado que esa bancada es uno de los principales aliados de Dina Boluarte y considerando la disputa que mantiene la mandataria con la fiscal de la Nación, no sorprendería cierta inclinación en favor de los intereses de Benavides y Gálvez.

PUEDES VER: Falleció Álvaro Vidal Rivadeneyra, exministro de Salud durante el Gobierno de Alejandro Toledo

Patricia Benavides y su denuncia contra Delia Espinoza

Por medio de su abogado defensor, Juan Peña, Patricia Benavides ha presentado una nueva denuncia constitucional contra Delia Espinoza. Su reciente reposición en el Ministerio Público juega un rol central para entender esta denuncia: según argumenta la recientemente restituida fiscal suprema, Espinoza no acató la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que ordenaba su reincorporación y, por ello, habría cometido los delitos de abuso de autoridad y prevaricato.

PUEDES VER: Policías de la red de Santiváñez amenazan a testigos

“(...) Solicito iniciar el procedimiento de acusación constitucional, en sus dos variantes de antejuicio y juicio político, para que sea, en mérito de la primera, acusada ante la Corte Suprema por los delitos de función denunciados y, por la segunda, inhabilitada por diez años para el ejercicio de la función pública, con base en los fundamentos de hecho y de derecho que se detallan a continuación”, se lee en el documento.

La fiscal de la Nación tiene conocimiento de esta denuncia en su contra. Al respecto, Espinoza señaló que afrontará el proceso y envió un mensaje indirecto a Benavides: “No tengo temor a ninguna denuncia. (...) Cuando se tiene la conciencia limpia, no se teme afrontar cualquier denuncia, cualquier investigación (...). No tengo temor, como otras personas que denuncian a quien los investiga porque tienen miedo y no deberían tenerlo”, declaró en Radio Yaraví.

Tomás Gálvez también presentó una denuncia constitucional

No solo Benavides presentó una denuncia contra Espinoza. Tomás Gálvez también siguió sus pasos: el fiscal supremo denunció ante la SAC a la fiscal de la Nación por la presunta comisión de los delitos de prevaricato y abuso de autoridad. Además, su acusación recoge los argumentos planteados previamente por Benavides, señalando que Espinoza también habría incurrido en delito al “rehusarse” a cumplir las órdenes de altos funcionarios sobre la cuestionada reposición de Benavides Vargas en el Ministerio Público.

PUEDES VER: MTC anuncia su propio tren Lima-Chosica y descarta el de López Aliaga: "Sin vagones de 40 o 60 años"

Gálvez también sostiene que las acciones de Espinoza forman parte de un delito de acoso en su contra: “Desde que me reincorporé al cargo de fiscal supremo, la fiscal denunciada no ha cesado en su conducta de hostigamiento, persecución y acoso en mi agravio, buscando generarme investigaciones y carpetas fiscales con imputaciones falsas (...)”, indica la denuncia presentada por el fiscal Gálvez contra la titular del Ministerio Público.

No son las únicas denuncias en contra de Espinoza

Las denuncias contra Delia Espinoza han venido también de otros sectores políticos. El congresista fujimorista Fernando Rospigliosi denunció constitucionalmente a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por supuestamente incumplir la Ley 32130, que otorga a la Policía la dirección de investigaciones preliminares. La acusación fue respaldada por los también congresistas José Cueto y Alfredo Azurín: "Hasta ahora la están desacatando. Esa es una de las acusaciones constitucionales que hay contra la fiscal de la nación y toda la Junta de Fiscales Supremos", señaló en su momento Rospigliosi respecto a esta denuncia constitucional.

Juan José Santiváñez, actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, también presentó una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por presuntamente divulgar información sobre la investigación que enfrenta por abuso de autoridad. La acusación fue realizada cuando Santiváñez ocupaba la titularidad de la cartera del Interior: "Solicito se declare la responsabilidad de la autoridad denunciada, al cometer infracción a la Constitución y se proceda con su inhabitación para el ejercicio del cargo público por 10 años", apunta la denuncia.

