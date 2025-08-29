HOYSuscripcion LR Focus

Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca de SJL
Política

Juliana Oxenford sobre denuncia constitucional contra Delia Espinoza: "En la Junta de Fiscales Supremos se están odiando"

Oxenford afirmó que una eventual remoción de Delia Espinoza beneficiaría a la presidenta Dina Boluarte y a varios congresistas investigados, quienes buscan frenar los procesos en su contra.

La periodista señala que la más beneficiada con la salida de Espinoza sería Dina Boluarte. Foto: composición de Jazmín Ceras / LR
La periodista señala que la más beneficiada con la salida de Espinoza sería Dina Boluarte. Foto: composición de Jazmín Ceras / LR

En la reciente edición de 'Arde Troya', la periodista Juliana Oxenford comentó que la denuncia constitucional presentada por Patricia Benavides contra Delia Espinoza reflejaría la pugna interna en la Junta de Fiscales Supremos. Advirtió que este recurso ahora queda en manos del Congreso, a través de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, lo que abre la posibilidad de que un Parlamento con intereses particulares favorezca la salida de Espinoza para reemplazarla con alguien más alineado a sus objetivos políticos, como lo es Benavides.

"Lo que sí puedo advertir es que ahora mismo en la Junta de Fiscales Supremos se están odiando, se están detestando. Se han formado dos trincheras, dos grupitos allí que se detestan y que obviamente se van a declarar la guerra a la hora de votar y decidir quién pasa a presidir el Ministerio Público (...) Esta denuncia constitucional que ha presentado, ya ingresó a mesa de partes, Patricia Benavides, ¿a dónde ingresa? ¿Quién adivina? A la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Es el Congreso de la República el que decide y qué puede decidir un parlamento de tan baja calaña como el que tenemos, que obviamente Delia Espinoza se largue y entre alguien que juegue en pared con los intereses personales de estas figuras políticas que nos representan en el poder Legislativo", indicó.

PUEDES VER: Delia Espinoza sobre denuncia en su contra puesta por Patricia Benavides: "No tengo temor como otras personas"

Oxenford señaló que la principal beneficiada con una eventual salida de Delia Espinoza del Ministerio Público sería la presidenta Dina Boluarte, junto con varios congresistas investigados por casos como ‘Los Niños’, los mochasueldos y otras denuncias graves de corrupción y delitos. Según explicó, estos sectores buscan deshacerse de Espinoza por ser incómoda y así colocar en su lugar a alguien más funcional a sus intereses, lo que les permitiría frenar o entorpecer los procesos en su contra, siendo Patricia Benavides la figura ideal para cumplir ese rol.

¿A quién le conviene más que la propia Patricia Benavides que salga Delia Espinoza del Ministerio Público? Obviamente, a Dina Boluarte (...) La quiere sacar y no solamente ella, sino varios congresistas que están siendo investigados por el escándalo de 'Los Niños', por los mochasueldos, por aparentemente haber hecho uso indebido de los recursos del Estado y hasta por presuntamente formar parte de un grupo de gente que se dedicaba a la prostitución (...) Todos ellos quieren limpiar sus procesos, quieren anularlo todo. Y qué mejor que teniendo a una cómplice como lo es Patricia Benavides, también conocida como la señora B", dijo.

PUEDES VER: Dina Boluarte crea grupo integrado por militares para salir de la Corte IDH

Delia Espinoza responde a la denuncia de Patricia Benavides: "No tengo temor como otras personas"

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, afirmó con firmeza que no siente temor frente a la denuncia constitucional presentada en su contra por la fiscal suprema Patricia Benavides ante el Congreso. Destacó que, a diferencia de quienes temen a quienes investigan, ella encara cualquier proceso sin inquietud gracias a que tiene la “conciencia limpia”.

"No tengo temor a ninguna denuncia(...) Cuando se tiene la conciencia limpia, no se tiene temor de afrontar cualquier denuncia, cualquier investigación (...) No tengo temor como otras personas que denuncian a quien los investiga porque tienen temor y no deberían tener temor", expresó en radio Yaraví.

Espinoza explicó que aún no ha sido notificada formalmente sobre los detalles de la acusación, por lo que desconoce los pormenores de los hechos que se le atribuyen. No obstante, afirmó su disposición a responder oportunamente y defenderse con total transparencia ante cualquier denuncia constitucional que se le presente.

