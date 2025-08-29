Corrupción policial: Detienen a suboficial PNP por integrar banda de extorsionadores

Operativo contra Los Yepes fue ejecutado en el Callao. Hay 8 detenidos, entre ellos un policía.

El martes 5 de agosto fueron detenidos nueve policías, entre ellos 8 suboficiales en actividad y un exjefe del Grupo Terna, acusados de cohecho y por integrar una organización criminal. Hoy, 24 días después, otro efectivo volvió a ser arrestado por integrar otra banda delictiva dedicada a la extorsión y al sicariato en el Callao.

El escándalo de la banda mixta Los Yepes, integrada por un suboficial PNP y siete delincuentes de alta peligrosidad, estaría lejos de limitarse al cobro de cupos a comerciantes, conductores de camiones y cobradores de combi, desde el año 2017, sino que revelaría el nivel de infiltración en la institución policial.

Entre los detenidos se encuentran un menor, J.A.U.N., de 16 años, y una mujer identificada como Ariana Deyanira Fuentes Mendoza (24). También, Jordan Smith Ochoa Gonzales (24), Arian Seminario Mendoza (19), Edgar Michel Salazar Grados (41), Andrés Espinoza Seminario (21).

Ellos fueron arrestados a las 4.30 am en la cuadra 2 de Lord Cochrane, en el pasaje de Los Tamales, cerca al mercado central del Callao.

La Fiscalía contra la Criminalidad Organizada del Callao expresó que cuenta con elementos probatorios recolectados en la escena de los crímenes y durante los allanamientos, los cuales apuntan a que los capturados serían los responsables de diversos delitos agravados.

El coronel PNP José Cruz Chamba, jefe de la División de Investigación Contra el Crimen Organizado de la Dirincri también aseguró que las pruebas obtenidas por “técnicas de investigación” que no describió, son contundentes.

De acuerdo a las in investigaciones, el cabecilla de esta banda sería Diomar Tello Torres (25), recluido en el penal Sarita Colonia tras caer con tres pistolas, siete cacerinas, municiones, un uniforme militar, dos gorros policiales, un chaleco antibala.

Cabe resaltar que, en el inmueble donde fue detenido había un televisor donde se visualizaba en tiempo real, las imágenes de las entradas a dicho predio puesto que estaban instaladas alrededor de siete cámaras de video vigilancia.

La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (FECOR) confirmó que los ocho presuntos miembros de Los Yepes se dedicaban no solo al cobro de cupos a comerciantes, sino a conductores de camiones y cobradores de combi en esta provincia constitucional.

El fiscal Christian Céspedes Herrera Entre ellos explicó que el efectivo policial fue detenido en flagrancia por tenencia ilegal de municiones de corto y largo alcance no permitido para uso civil.

En total fueron allanados 13 inmuebles, entre los que figuran 10 viviendas, una comisaría, así como un local comercial y celdas del penal Sarita Colonia, donde está recluido el presunto cabecilla de la organización criminal.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, la red habría cometido los delitos de extorsión agravada, tenencia ilegal de armas y otros ilícitos desde el año 2017. La banda solicitada pagos de entre dos y cinco soles diarios a comerciantes informales, y montos de hasta S/ 5000 a los vendedores formales del Mercado Central del Callao, para lo cual utilizaban chalecos de fiscalización del municipio provincial.

Del mismo modo, la red amedrentaba a ambulantes con armas de fuego y ocasionó la muerte de una persona que se negó a pagar cupos en abril de 2024.



