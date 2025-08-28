Patricia Benavides presenta denuncia constitucional contra Delia Espinoza y pide su inhabilitación de 10 años
La defensa de Benavides acusa a la fiscal de la Nación de presunta infracción constitucional, abuso de autoridad y prevaricato.
- Organización criminal presuntamente liderada por Santiváñez habría cobrado al menos 180.000 dólares ilícitos
- José Domingo Pérez pide al TC no anular caso Cócteles: "Recibir dinero de la corrupción para campañas políticas es un delito"
Patricia Benavides presenta denuncia constitucional contra Delia Espinoza
La defensa de Patricia Benavides, Juan Peña, presentó una denuncia constitucional ante el Congreso contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza por los presuntos delitos de abuso de autoridad y prevaricato.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
Inteligencia Artificial