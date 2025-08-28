HOYSuscripcion LR Focus

Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute
Política

Patricia Benavides presenta denuncia constitucional contra Delia Espinoza y pide su inhabilitación de 10 años

La defensa de Benavides acusa a la fiscal de la Nación de presunta infracción constitucional, abuso de autoridad y prevaricato.

La defensa de Patricia Benavides, Juan Peña, presentó una denuncia constitucional ante el Congreso contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza por los presuntos delitos de abuso de autoridad y prevaricato.

