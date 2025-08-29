Policías de la red de Santiváñez amenazan a testigos

El fiscal del Equipo de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (EFICOOP), Carlos Ordaya López, denunció a dos efectivos de la Policía Nacional de amenazar y coaccionar a los testigos protegidos en el caso de la Operación Ícaro que involucra no sólo al ministro de Justicia Juan Santiváñez, sino también al hermano de la jefa de Estado, Nicanor Boluarte.

Se trata de los suboficiales PNP Jesús Guerrero Rodríguez y Jhoon Olano Tito, pertenecientes a la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), quienes fueron asignados para brindar custodia a una testigo protegida. Sin embargo, se convirtieron en sus hostigadores con la finalidad de obligarla a que no continúe colaborando con la justicia.

El caso fue denunciado el 26 de agosto ante la Fiscalía Penal de Lima Centro por los presuntos delitos obstrucción a la justicia, marcaje y reglaje en agravio de una testigo protegida de la Unidad Distrital de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

De acuerdo con la denuncia a la que tuvo acceso La Republica, la testigo protegida reveló que los suboficiales Jesús Guerrero y Jhoon Olano Tito, le solicitaron insistentemente informacíón sobre las personas que son investigadas, y que, si cooperaba con ellos, le iban a redoblar la seguridad personal, haciéndole ver que su vida corría peligro.

MIEDO Y ACOSO

“Le sugiero de manera particular que si va a continuar con la colaboración, en caso esta se cae, ¿cómo la puedo ayudar? La fiscalía no te va ayudar. Tendría que tener mayor conocimiento del caso, y si tiene que ver con el coronel Colchado (Harvey Colchado) (…) tendría que comunicar a 'Arriola' y 'Canario'," le dijo el suboficial Jesús Guerrero a la testigo protegida.

Los apelativos de “Arriola” y “Canario” se refieren al jefe de Estado de la PNP, teniente general Oscar Arriola Delgado, y al comandante general de la PNP, Víctor Zanabria Angulo.

Ante este hecho, el fiscal Carlos Orday pidió al jefe de la Diviac el relevo inmediato del suboficial Jesús Guerrero. En su reemplazo fue nombrado el suboficial PNP Jhoon Olano Tito, quien, en lugar de resguardar la seguridad de la testigo protegida, hizo lo mismo que su compañero de armas Guerrero. Es decir, buscar información sobre a quiénes el EFICCOP estaba investigando.

PRESIÓN DE ALTO NIVEL

Fuentes con conocimiento del caso indicaron a este diario que desde que la ciudadana se convirtió en testigo protegida en la investigación que vincula al ministro de Justicia, Juan Santivañez, y al hermano de la jefa de Estado, Nicanor Boluarte, ha sido víctima de seguimientos y reglaje por parte de personas de extrañas.

De acuerdo con las investigaciones Juan Santivañez sería líder de una organización criminal desde mayo de 2024, cuando fue nombrado ministro del Interior.

La fiscalía señala como sus cómplices al exjefe de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) coronel PNP en retiro Percy Tenorio Gamonal, y a los generales PNP Gregorio Villalón Trillo y Máximo Ramírez de la Cruz. Y con ellos al abogado Marcos Palacios Meza y la administradora del estudio de abogados de Santiváñez, Yulissa de la Cruz Rivas.