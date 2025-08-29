HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca de SJL
Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca de SJL     Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca de SJL     Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca de SJL     
Política

Policías de la red de Santiváñez amenazan a testigos

El coronel PNP (r) Percy Tenorio Gamonal, operador del ministro de Justicia, es compañero de promoción del comandante general de la PNP Víctor Zanabria Ángulo.

Los suboficiales PNP Jesús Guerrero Rodríguez y Jhonny Olano Tito, hostigaban a testigos protegidos de la Operación. Foto: composición LR
Los suboficiales PNP Jesús Guerrero Rodríguez y Jhonny Olano Tito, hostigaban a testigos protegidos de la Operación. Foto: composición LR

El fiscal del Equipo de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (EFICOOP), Carlos Ordaya López, denunció a dos efectivos de la Policía Nacional de amenazar y coaccionar a los testigos protegidos en el caso de la Operación Ícaro que involucra no sólo al ministro de Justicia Juan Santiváñez, sino también al hermano de la jefa de Estado, Nicanor Boluarte.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Se trata de los suboficiales PNP Jesús Guerrero Rodríguez y Jhoon Olano Tito, pertenecientes a la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), quienes fueron asignados para brindar custodia a una testigo protegida. Sin embargo, se convirtieron en sus hostigadores con la finalidad de obligarla a que no continúe colaborando con la justicia.

El caso fue denunciado el 26 de agosto ante la Fiscalía Penal de Lima Centro por los presuntos delitos obstrucción a la justicia, marcaje y reglaje en agravio de una testigo protegida de la Unidad Distrital de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

De acuerdo con la denuncia a la que tuvo acceso La Republica, la testigo protegida reveló que los suboficiales Jesús Guerrero y Jhoon Olano Tito, le solicitaron insistentemente informacíón sobre las personas que son investigadas, y que, si cooperaba con ellos, le iban a redoblar la seguridad personal, haciéndole ver que su vida corría peligro.

PUEDES VER: Coronel PNP Percy Tenorio actuaba como operador de Santiváñez y Nicanor Boluarte

lr.pe

MIEDO Y ACOSO

“Le sugiero de manera particular que si va a continuar con la colaboración, en caso esta se cae, ¿cómo la puedo ayudar? La fiscalía no te va ayudar. Tendría que tener mayor conocimiento del caso, y  si tiene que ver con el coronel Colchado (Harvey Colchado) (…) tendría que comunicar a 'Arriola' y 'Canario'," le dijo el suboficial Jesús Guerrero a la testigo protegida.

Los apelativos de “Arriola” y “Canario” se refieren al jefe de Estado de la PNP, teniente general Oscar Arriola Delgado, y al comandante general de la PNP, Víctor Zanabria Angulo.

Ante este hecho, el fiscal Carlos Orday pidió al jefe de la Diviac el relevo inmediato del suboficial Jesús Guerrero. En su reemplazo fue nombrado el suboficial PNP Jhoon Olano Tito, quien, en lugar de resguardar la seguridad de la testigo protegida, hizo lo mismo que su compañero de armas Guerrero. Es decir, buscar información sobre a quiénes el EFICCOP estaba investigando.

PUEDES VER: Fiscalía: Juan José Santiváñez usó su cargo para direccionar contratos por S/1 millón para coronel en retiro

lr.pe

PRESIÓN DE ALTO NIVEL

Fuentes con conocimiento del caso indicaron a este diario que desde que la ciudadana se convirtió en testigo protegida en la investigación que vincula al ministro de Justicia, Juan Santivañez, y al hermano de la jefa de Estado, Nicanor Boluarte, ha sido víctima de seguimientos y reglaje por parte de personas de extrañas.

De acuerdo con las investigaciones Juan Santivañez sería líder de una organización criminal desde mayo de 2024, cuando fue nombrado ministro del Interior.

La fiscalía señala como sus cómplices al exjefe de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) coronel PNP en retiro Percy Tenorio Gamonal, y a los generales PNP Gregorio Villalón Trillo y Máximo Ramírez de la Cruz. Y con ellos al abogado Marcos Palacios Meza y la administradora del estudio de abogados de Santiváñez, Yulissa de la Cruz Rivas.

Notas relacionadas
Coronel PNP Percy Tenorio actuaba como operador de Santiváñez y Nicanor Boluarte

Coronel PNP Percy Tenorio actuaba como operador de Santiváñez y Nicanor Boluarte

LEER MÁS
Fiscalía: Juan José Santiváñez encabeza organización criminal desde el Ministerio del Interior

Fiscalía: Juan José Santiváñez encabeza organización criminal desde el Ministerio del Interior

LEER MÁS
Mininter rechaza a FAME y hará su propia compra de chalecos antibalas

Mininter rechaza a FAME y hará su propia compra de chalecos antibalas

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
MTC anuncia su propio tren Lima-Chosica y descarta el de López Aliaga: "Sin vagones de 40 o 60 años"

MTC anuncia su propio tren Lima-Chosica y descarta el de López Aliaga: "Sin vagones de 40 o 60 años"

LEER MÁS
Elecciones 2026: Carlos Anderson desiste de la carrera presidencial y anuncia salida de Perú Moderno

Elecciones 2026: Carlos Anderson desiste de la carrera presidencial y anuncia salida de Perú Moderno

LEER MÁS
¡Como si fuera el presidente!: ministros defienden a Nicanor Boluarte de allanamiento en su domicilio

¡Como si fuera el presidente!: ministros defienden a Nicanor Boluarte de allanamiento en su domicilio

LEER MÁS
Falleció Álvaro Vidal Rivadeneyra, exministro de Salud durante el Gobierno de Alejandro Toledo

Falleció Álvaro Vidal Rivadeneyra, exministro de Salud durante el Gobierno de Alejandro Toledo

LEER MÁS
Delia Espinoza sobre denuncia en su contra puesta por Patricia Benavides: "No tengo temor como otras personas"

Delia Espinoza sobre denuncia en su contra puesta por Patricia Benavides: "No tengo temor como otras personas"

LEER MÁS
Rosa María Palacios sobre denuncia contra Delia Espinoza: "Es por oponerse a nombrar a Patricia Benavides como fiscal"

Rosa María Palacios sobre denuncia contra Delia Espinoza: "Es por oponerse a nombrar a Patricia Benavides como fiscal"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El megaproyecto de Lima Norte que uniría el puerto de Chancay con el del Callao: las dos obras claves para su funcionamiento

Alexander Callens podría retirarse del fútbol: AEK Athenas le ofrece un nuevo rol tras problemas en el corazón

Precio del dólar en Perú HOY, viernes 29 de agosto: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Política

Elecciones 2026: Carlos Anderson desiste de la carrera presidencial y anuncia salida de Perú Moderno

MTC anuncia su propio tren Lima-Chosica y descarta el de López Aliaga: "Sin vagones de 40 o 60 años"

Rosa María Palacios sobre denuncia contra Delia Espinoza: "Es por oponerse a nombrar a Patricia Benavides como fiscal"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Elecciones 2026: Carlos Anderson desiste de la carrera presidencial y anuncia salida de Perú Moderno

MTC anuncia su propio tren Lima-Chosica y descarta el de López Aliaga: "Sin vagones de 40 o 60 años"

Rosa María Palacios sobre denuncia contra Delia Espinoza: "Es por oponerse a nombrar a Patricia Benavides como fiscal"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota