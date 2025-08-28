HOYSuscripcion LR Focus

Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute
Política

Ministerio Público contesta a Dina Boluarte y descarta cualquier reglaje contra Nicanor Boluarte

El Ministerio Público negó haber realizado reglaje o alguna actividad ilegal tras el allanamiento a Nicanor Boluarte y respondió así a los cuestionamientos de la presidenta y su gabinete.

La disputa entre Ministerio Público y el Gobierno suma un nuevo episodio: esta vez por el allanamiento al domicilio de Nicanor Boluarte | Composición: LR.
La disputa entre Ministerio Público y el Gobierno suma un nuevo episodio: esta vez por el allanamiento al domicilio de Nicanor Boluarte | Composición: LR.

Respondieron. El Ministerio Público publicó un comunicado en sus redes sociales para responder a las acusaciones de Dina Boluarte y su gabinete, formuladas tras el allanamiento al domicilio de Nicanor Boluarte por su presunta vinculación a una red delictiva dentro del Estado. La Fiscalía aseguró que nunca ha realizado labores de reglaje contra ciudadanos y que todas sus acciones se enmarcan en la ley.

"La Fiscalía de la Nación es respetuosa de la Constitución Política, las leyes y las normas que rigen el ordenamiento jurídico del país; por ello, se descarta plenamente que desde esta institución se lleven a cabo actos de reglaje o marcaje a ciudadanos, autoridades o funcionarios, dado que dichas prácticas constituyen un delito", señaló la institución en su publicación.

PUEDES VER: Patricia Benavides presenta denuncia constitucional contra Delia Espinoza y pide su inhabilitación de 10 años

Dina Boluarte inició sus ataques contra la Fiscalía al salir en defensa de su hermano, Nicanor Boluarte. La jefa de Estado calificó la medida fiscal en contra de su familiar como una "venganza" en su contra, rechazando que se tratara de una diligencia necesaria dentro de la investigación por presuntos delitos en los que el "hermanísimo" —como lo ha denominado la Fiscalía— estaría implicado.

"Esta presidenta no desmaya ni agacha la cabeza frente a ataques o venganzas. Todo lo contrario: está más fuerte que nunca porque sabe y es consciente de que le corresponde sacar adelante el desarrollo del país. Seguirá trabajando sin descanso ni distracciones para alcanzar las metas trazadas hasta el 28 de julio de 2026", declaró Boluarte durante una actividad oficial.

PUEDES VER: Fiscalía: Juan José Santiváñez encabeza organización criminal desde el Ministerio del Interior

Nicanor Boluarte: ministros se alinean en favor al hermano de la presidenta

Siguiendo el discurso de su jefa presidencial, los ministros también salieron a atacar a la institución liderada por Delia Espinoza tras el allanamiento realizado a la vivienda de Nicanor Boluarte. Morgan Quero, uno de los principales defensores del gobierno de Dina Boluarte, mostró su desacuerdo con la actuación del Ministerio Público. El titular de Educación sostuvo que el allanamiento fue una “medida autoritaria” y lanzó fuertes críticas contra la Fiscalía por la forma en que conduce las pesquisas sobre el hermano de la jefa de Estado.

“Más de 14 horas ha durado este allanamiento al domicilio del señor Nicanor Boluarte. (…) Creo que esto es propio de una práctica absolutamente autoritaria, digna de regímenes totalitarios. (…) Estas medidas buscan quebrar la moral de las personas y, detrás de esa metáfora personal, está la búsqueda de algo que se inició hace mucho tiempo. (…) Como no han podido obligar a la presidenta a renunciar, han desarrollado estas otras estrategias”, sostuvo.

PUEDES VER: Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

En la misma línea, el ministro de Economía, Raúl Pérez-Reyes, expresó su malestar al recordar que en menos de un año se han realizado dos intervenciones en la vivienda de Nicanor Boluarte. El ministro obvio que este allanamiento se da por una investigación distinta: “Hay varios supuestos para justificar un allanamiento. ¿Dos en un mismo año? ¿Cree la Fiscalía que en una segunda ocasión va a encontrar lo que no halló la primera vez? (…) Consideramos que el Poder Judicial y la Fiscalía han cometido un exceso. Nos preocupa que esto coincida con el reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional respecto a la presidenta. (…) Lo que está en discusión aquí es si un segundo allanamiento en tan corto plazo tiene sentido”, afirmó.

A su vez, el ministro del Interior, Carlos Malaver, consideró que la acción emprendida por la Fiscalía contra el hermano de la mandataria resultaba una "exageración": "Como investigador policial que he sido, porque he sido procedente de la Policía de Investigaciones, ya para qué me va a servir después de un mes, de 40, 50 días o tres meses, realizar una diligencia que en muchos casos ni siquiera va a tener provecho o resultados positivos", apuntó.

