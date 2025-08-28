HOYSuscripcion LR Focus

Política

Congreso: piden declarar como "organización terrorista" al Cártel de los Soles, banda vinculada a Nicolás Maduro

Ecuador, Paraguay y Argentina ya han establecido a esta organización como "terrorista" y alertaron que representa una amenaza a la "población nacional".

Piden declarar como "organización terrorista" al Cártel de los Soles, banda vinculada a Nicolás Maduro. Foto: Congreso
Piden declarar como "organización terrorista" al Cártel de los Soles, banda vinculada a Nicolás Maduro. Foto: Congreso

La bancada de Renovación Popular y la congresista María del Carmen Alva (Acción Popular) presentaron un proyecto de ley para declarar al Cártel de los Soles, grupo vinculado al régimen de Nicolás Maduro, como una “organización terrorista y amenaza externa”, en concordancia “con lo que ya han hecho países democráticos como Argentina, Ecuador y Paraguay”.

Este pedido se da luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos determinó que el Cártel de los Soles está dirigido por Maduro y altos funcionarios de su gobierno. Además, informó que esta organización abastece de insumos a otros grupos como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa. Debido a todo esto, desde el 25 de julio último, el cártel forma parte de organizaciones terroristas globales.

Ecuador, Paraguay y Argentina ya han declarado el Cártel de los Soles como organización terrorista

Tras esto, algunos países declararon como organización terrorista a la referida organización. El primero de ellos fue Ecuador, país que el 15 de agosto estableció que dicho cártel representa "una amenaza para la población nacional, el orden constituido, la soberanía e integridad del Estado". Después. Paraguay hizo lo mismo mediante un decreto emitido el último 21 de agosto por el presidente Santiago Peña. Argentina se sumó a esta lista el 26 de agosto último.

Con ese antecedente, la iniciativa legislativa sustentó su pedido en concordancia “con lo que ya han hecho países democráticos como Argentina, Ecuador y Paraguay”.

"El Cártel de los Soles, estructura criminal directamente vinculada al régimen de Nicolás Maduro, mantiene probados nexos con el narcotráfico y el terrorismo internacional, constituyéndose en una grave amenaza externa que pone en riesgo la estabilidad democrática y la paz de nuestro país”, se lee en un comunicado del partido de López Aliaga.

“Según la información entregada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, el Cártel de los Soles entrega apoyo material y logístico a organizaciones criminales como el Tren de Aragua, el Cartel de Sinaloa y otros grupos de narcotraficantes”, agrega.

En tanto, Norma Yarrow indicó que el Perú “no puede ni debe mostrarse indiferente” ante esta situación. “Su vínculo con el narcotráfico y el terrorismo lo convierte en una amenaza directa contra la estabilidad democrática de la región”, expresó.

