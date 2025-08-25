Alcalde fujimorista es sentenciado por violencia familiar, pero aún no es suspendido por el JNE

El alcalde fujimorista de provincial de Zarumilla, en Tumbes, Christian Aguayo Infante fue sentenciado a un año y cinco meses de pena privativa de la libertad suspendida por el delito de violencia familiar; sin embargo, a pesar de la condena emitida por la Corte Superior de Justicia de Tumbes, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aún no emite una decisión sobre la suspensión en contra de Aguayo.

El 30 de enero del año 2024, el Juzgado Penal Unipersonal de Zarumilla emitió la sentencia contra el burgomaestre al ser encontrado como autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud y se dispuso que lleve terapias psicológicas. En diciembre del mismo año, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Tumbes confirmó la sentencia en primera instancia.

En consecuencia, el diciembre del 2024, un ciudadano presentó una solicitud de suspensión contra el burgomaestre; sin embargo, fue desestimada. El 5 de febrero de este año, se presentó un recurso de apelación contra el Acuerdo de Consejo N° 014-20025-MPZ que habría desaprobado el pedido antes mencionado.

A través de oficios y cartas notariales enviadas al presidente del JNE, Roberto Burneo, se solicitó que se "fije inmediatamente fecha y hora para la vista de la causa en audiencia pública del expediente jurisdiccional". Por ello, el 30 de julio de este año el JNE respondió y le otorgó 3 días hábiles al alcalde para remitir el acuerdo del consejo que resolvió el recurso de reconsideración presentado por el señor adherente y la constancia de Secretaría General o resolución de alcaldía que declara consentido el acuerdo.

"Precisar que los pronunciamientos que emita el JNE serán notificados, conforme a lo dispuesto en el Reglamento sobre la Casilla Electrónica, (...) para la presentación de escritos u otros documentos, se encuentra disponible en Mesa de Partes Virtual", finaliza el documento. Sin embargo, pese a la mencionada respuesta del órgano electoral, los ciudadanos de Tumbes se encuentra a la espera de una decisión.

Resolución del JNE, del 30 de julio del 2024.

Un alcalde con pasado en Alianza para el Progreso

De acuerdo con el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE, cuando el burgomaestre ganó las elecciones municipales y regionales en 2022, pertenecía a las filas de Alianza para el Progreso, partido liderado por César Acuña, desde agosto del 2021. No obstante, en agosto del 2024 se desafilió.

Semanas después, el 1 de octubre del mismo año, se unió a Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, en el que se mantiene hasta la actualidad y se encuentra a la espera de la decisión del organismo electoral quien decidirá su futuro.