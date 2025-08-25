HOYSuscripcion LR Focus

Betssy Chávez publica carta tras segundo día de huelga de hambre seca: "Les pido ser mi voz"

La ex primera ministra denunció falta de respuesta de parte del INPE. Por su parte, Pedro Castillo le expresó respaldo también desde prisión.

Betssy Chávez publicó mensaje tras culminar su segundo día de huelga de hambre seca | Composición: LR.
Continúa con su protesta. La ex primera ministra Betssy Chávez publicó una nueva carta tras culminar el segundo día de su huelga de hambre seca. Luego de una tregua de 48 horas, señaló que las solicitudes presentadas al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) no han sido atendidas. Como se recuerda, la exministra del Gobierno de Pedro Castillo pidió su traslado al penal Virgen de Fátima, garantías para su salud e integridad, así como la remoción de determinadas autoridades penitenciarias. Según informó su abogado, Raúl Noblecilla, a La República, ninguno de estos pedidos ha sido aceptado hasta la fecha.

“Continúo en el segundo día de huelga de hambre seca; hasta el momento el INPE no me da ninguna respuesta sobre la extradición conjunta. (…) Di 48 horas de tregua y, sin embargo, no se ha cumplido nuestra extracción pese a que hemos enviado la documentación. Tenemos la constante preocupación de que se atente contra nuestras vidas”, se lee al inicio de la misiva.

La exministra también pidió que su mensaje sea difundido entre la ciudadanía: “Vengo de un hogar donde me enseñaron el amor y el valor de la vida, y así como vale mi vida, es mi deber que ustedes, hermanos de este país bendito, valoren la vida. (…) Siento hoy, en estas circunstancias, que mi papel es enfrentar estas atrocidades. Tengo a Dios y a ustedes; les pido ser mi voz, no desmayar y no perder la fe. (…) Comprendan que solo la unidad nos hace fuertes”, expresó en su carta.

El escrito concluye con la cita de un versículo bíblico, Filipenses 4:13: “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”. Hasta el momento, Chávez cumple prisión preventiva en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos, procesada por el presunto delito de rebelión.

Carta publicada por Betssy Chávez.

Pedro Castillo se pronunció sobre la carta de Betssy Chávez

El exmandatario Pedro Castillo también expresó su solidaridad con Betssy Chávez. Cabe recordar que ambos afrontan investigaciones por el mismo delito, derivadas del intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. A través de sus redes sociales oficiales, Castillo envió un mensaje de respaldo a quien fuera su presidenta del Consejo de Ministros.

“Recibe mi abrazo solidario, Betssy. Así como intentan doblegarte hoy, intentaron doblegarme a mí. No pudieron ni podrán, porque la verdad y la justicia caminan con nosotros”, señaló el exgobernante mediante su cuenta de X (antes Twitter), en un gesto de apoyo a su ex primera ministra.

INPE niega presuntos maltratos contra Betssy Chávez pese a grave denuncia

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que, tras las acusaciones de presunto maltrato hechas por la ex primera ministra Betssy Chávez, se llevaron a cabo las investigaciones preliminares correspondientes. Dichas indagaciones no encontraron indicios que representen un riesgo para la integridad de la interna.

Según detalló el comunicado, la denuncia presentada el 16 de julio motivó que la Oficina de Asuntos Internos (OAI) se trasladara al penal Anexo Mujeres de Chorrillos para verificar la situación. Como resultado, se determinó que no existen pruebas que acrediten la comisión de actos ilícitos vinculados a cohecho, cohecho pasivo u organización criminal dentro de ese establecimiento penitenciario.

Respecto a la denuncia del 18 de agosto, en la que Chávez señaló haber recibido amenazas y que fue presentada ante la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, el INPE aclaró que tampoco se hallaron elementos que respalden dichos señalamientos ni que pongan en peligro su seguridad. Finalmente, la institución indicó que cualquier solicitud de traslado a otro penal debe ser presentada directamente por la propia interna para su evaluación y eventual aprobación.

