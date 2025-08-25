Kenji Fujimori descarta apoyar a Fuerza Popular de Keiko: "No apoyaré a ningún partido. No me verán en ningún estrado"
El excongresista aclaró que no participará en actividades proselitistas de ningún grupo político ni de su hermana Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular. Además, aseguró que lo mejor que le pasó ha sido alejarse de la política.
Kenji Fujimori, en entrevista para RPP, puso fin a las especulaciones sobre un eventual retorno a la política activa o un acercamiento al partido de su hermana Keiko Fujimori, Fuerza Popular. El excongresista aseguró que no respaldará a ningún partido, incluida la agrupación liderada por su hermana Keiko Fujimori, y que no participará en actividades proselitistas.
"Ya no quiero participar de política y quiero aprovechar este espacio para dejar zanjado porque he estado escuchando a personas que me he cruzado en la calle que me dicen que me estaban esperando para la inauguración de alguna base y ahí dije 'aguanta'. Antes que esto se transforme en una bola de nieve, prefiero zanjar esto diciendo que no voy a apoyar ningún partido político. (¿Eso incluye a Fuerza Popular?) Yo no estoy inscrito a ningún partido. No me van a ver en ningún estrado", sostuvo.
Además, Kenji se refirió a que su alejamiento de la política responde a una decisión personal. Comentó que, tras años dedicados a acompañar a su padre, Alberto Fujimori, tanto en giras por el país como durante su reclusión en el penal de Barbadillo, ahora está enfocado en construir su propio proyecto de vida.
"Ahorita por primera vez siento que estoy haciendo lo que me gusta. Durante toda mi vida he acompañado a mi papá a sus viajes al interior del país. De ahí lo he acompañado 16 años en el penal de Barbadillo. Sé lo que es. Sé lo duro que es. A veces el destino te pone por delante una sola cosa, a mí me puso solo la política y hoy en día siento que estoy construyendo mi proyecto de vida y lo disfruto muchísimo", agregó.