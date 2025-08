Jose Domingo Pérez: "El Congreso pretende someter la independencia del Ministerio Público"

El fiscal José Domingo Pérez acudió a la citación del Congreso para responder ante la Comisión que investiga los acuerdos de colaboración eficaz del caso Odebrecht. Pérez Gómez fue enfático en considerar que el Parlamento busca trasgedir la independencia del Ministerio Público y criticó que se cuestione el trabajo del equipo especial Lava Jato.

"Me he presentado ante usted porque un poder del Estado me ha citado y estoy acá para dejar constancia. El Congreso de la República pretende someter la independencia del Ministerio Público a los intereses de la política. El acuerdo con la empresa Odebrecht fue esencial para la averiguación de la verdad de los hechos de la gran corrupción, el lavado de activos y el crimen organizado en el país ocurrido entre los años 2004 al 2014”, indicó el fiscal.

Esto dio pie a uno de los primeros cruces que tuvo el fiscal con el congresista Alejandro Muñante. Citando una serie de tuits en los que el parlamentario de Renovación Popular insultaba el sistema de justicia y calificaba de estar "instrumentalizado" al equipo Lava Jato, José Domingo Pérez criticó la imparcialidad del legislador para presidir este grupo de trabajo. La respuesta de Muñante fue avalarse en una "libertad de expresión".

Mientras la sesión continuaba, la tensión aumentaba. La exfiscal de la Nación y ahora congresista Gladys Echaíz también confrontó al fiscal adujendo que estaba "politizando" su participación. "Este es un foro político donde se ha llamado a actores de un poder del Estado, se ha presentado una jueza y ahora llaman a integrantes de un organismo constitucionalmente autónomo como es el Ministerio Público. El 19 de mayo del 2025 se recoje las declaraciones de la congresista Echaíz donde descalifica el trabajo del fiscal Domingo Pérez restando importancia a lo que se ha realizado", contestó Pérez Gómez.

El fiscal, además, señaló que "recibir dinero de la corrupción sí es delito de lavado de activos cuando es para una campaña política", tras ser consultado por Echaíz sobre la figura jurídica que dio pie a las investigaciones contra los partidos políticos por supuestos aportes ilícitos. Al mencionar a Renovación Popular, Fuerza Popular y el Partido Nacionalista, el congresista Alejandro Muñante, evidentemente incómodo, lo tildó de tener una "fijación" con la agrupación que dirige Rafael López Aliaga.

Similar posición tomó también el congresista fujimorista Hector Ventura, quien se sintió aludido por las declaraciones contra la agrupación que lidera Keiko Fujimori. José Domingo Pérez enumeró al inició de su presentación todos los partidos investigados en torno al caso Odebrecht.

"Partidos políticos investigados: Fuerza Popular, Partido Aprista, Partido Nacionalista, Partido Popular Cristiano. Permítame decirlo, el siguiente partido: Renovación Popular, ex Solidaridad Nacional, (investigado) por haber recibido durante la campaña 2011 de mano de Jorge Barata 200 mil dólares, para la campaña municipal de 2014 recibieron de Odebrecht 500 mil dólares, de la empresa OAS 480 mil dólares, monto recibido por el partido Renovación Popular, para la campaña 2014 municipal 980 mil dólares, incorporada la persona jurídica Renovación Popular el 8 de setiembre de 2023, confirmada la resolución judicial que se incorpora como persona investigada el 18 de abril del año pasado por los delitos de lavado de activos agravados y asociación ilícita para delinquir", señaló.

La mención fue directa. Alejandro Muñante, quien dirige esta Comisión, es militante de Renovación Popular.