De Barbadillo a Ancón II: Carlincatura expone el cuestionado traslado de un expresidente a otro penal
La caricatura retrata los cuestionamientos que hace un expresidente sobre su traslado a otro centro penitenciario para cumplir una orden judicial.
La Carlincatura de hoy, domingo 24 de agosto, retrata el cuestionado traslado de un expresidente, de un penal a otro, para cumplir con un mandato judicial en su contra. La caricatura expone con diálogos las interrogantes de un exjefe de Estado, a diferencia de otros exmandatarios que están recluidos en el penal de Barbadillo, mientras que él fue enviado al centro penitenciario de Ancón II.
Caricatura política de Carlincatura del 24 de agosto de 2025