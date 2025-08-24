HOYSuscripcion LR Focus

Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000 por falsa acusación a empresa
Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000 por falsa acusación a empresa     
De Barbadillo a Ancón II: Carlincatura expone el cuestionado traslado de un expresidente a otro penal

La caricatura retrata los cuestionamientos que hace un expresidente sobre su traslado a otro centro penitenciario para cumplir una orden judicial.

Carlincatura retrata el traslado de un expresidente para cumplir una orden judicial. Foto: Composición/LR
Carlincatura retrata el traslado de un expresidente para cumplir una orden judicial. Foto: Composición/LR

La Carlincatura de hoy, domingo 24 de agosto, retrata el cuestionado traslado de un expresidente, de un penal a otro, para cumplir con un mandato judicial en su contra. La caricatura expone con diálogos las interrogantes de un exjefe de Estado, a diferencia de otros exmandatarios que están recluidos en el penal de Barbadillo, mientras que él fue enviado al centro penitenciario de Ancón II.

Caricatura política de Carlincatura del 24 de agosto de 2025

Caricatura política de Carlincatura del 24 de agosto de 2025

Martín Vizcarra culpa a Dina Boluarte por su traslado al penal de Ancón II: "La junta me dijo que era por decisión política"

Martín Vizcarra culpa a Dina Boluarte por su traslado al penal de Ancón II: "La junta me dijo que era por decisión política"

Juliana Oxenford sobre traslado de Vizcarra: "Cambian las normas del juego según el objetivo político del Gobierno de turno"

Juliana Oxenford sobre traslado de Vizcarra: "Cambian las normas del juego según el objetivo político del Gobierno de turno"

Martín Vizcarra: Poder Judicial admite apelación con la que el exmandatario busca revertir la prisión preventiva

Martín Vizcarra: Poder Judicial admite apelación con la que el exmandatario busca revertir la prisión preventiva

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

Telmo Hurtado sobre matanza de 26 niños en Accomarca: 'Yo he tenido la determinación de eliminarlos'

Telmo Hurtado sobre matanza de 26 niños en Accomarca: ‘Yo he tenido la determinación de eliminarlos’

Diego García-Sayán: "La DBA opina barbaridades sin haberse informado"

Diego García-Sayán: “La DBA opina barbaridades sin haberse informado”

Juan José Santiváñez es el nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Enrique Alcántara

Juan José Santiváñez es el nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Enrique Alcántara

Fuerzas Armadas de Colombia ingresan a Perú y detienen a consejero regional de Loreto

Fuerzas Armadas de Colombia ingresan a Perú y detienen a consejero regional de Loreto

Martín Vizcarra culpa a Dina Boluarte por su traslado al penal de Ancón II: "La junta me dijo que era por decisión política"

Martín Vizcarra culpa a Dina Boluarte por su traslado al penal de Ancón II: "La junta me dijo que era por decisión política"

Martín Vizcarra tras ser trasladado al penal Ancón II: "Resistiré desde el lugar al que me manden, pero no me van a doblegar"

Martín Vizcarra tras ser trasladado al penal Ancón II: "Resistiré desde el lugar al que me manden, pero no me van a doblegar"

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: "Nos tratan como si no fuéramos seres humanos"

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

