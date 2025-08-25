HOYSuscripcion LR Focus

Juliana Oxenford critica insistencia de Dina Boluarte por mantener a Juan Santiváñez: "Lo tiene ahí como peón perfecto"

Oxenford advierte que su papel podría amenazar reformas judiciales anunciadas y que será un "escudero fiel" en acciones contra detractores de la gestión de Boluarte.

Juliana Oxenford criticó el regreso de Juan José Santiváñez al Consejo de Ministros | Composición: LR.

En una nueva edición de 'Arde Troya', la periodista Juliana Oxenford cuestionó el regreso de Juan José Santiváñez al Poder Ejecutivo tras ser designado como titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Para Oxenford, este nombramiento busca complacer los intereses de Dina Boluarte, los cuales —según señaló— no responden a la voluntad popular ni a la construcción de una democracia saludable.

“Es un ministro que fue censurado cuando estaba en la cartera del Interior y que debe responder a la justicia peruana por los gravísimos delitos que le imputa el Ministerio Público. Es un ministro que no ha hecho más que escudarse en la amistad que mantiene con la presidenta de la República. (…) Él era el master daster de Palacio de Gobierno y ahora han oficializado su cargo. Esto es gravísimo, porque el INPE depende de este ministerio y porque el Perú ha roto relaciones con la Corte IDH. (…) (Dina Boluarte) lo tiene ahí como peón perfecto. Para librarse del caso de los 50 muertos, necesita un operador, y qué mejor operador que ese felpudo llamado Juan José Santiváñez”, indicó.

La periodista consideró que Boluarte tendrá a Santiváñez como un fiel escudero, al servicio de sus acometidas contra quienes resulten incómodos para su gestión.

“Esto es una amenaza a las reformas judiciales que la jefa de Estado anunció el 28 de julio. ¿Quién se va a encargar de hacerle la guerra a Vizcarra y a otros más trasladándolos a un penal? Juan José Santiváñez. Para eso está: para ser el sirviente de la señora. Es el que le compra todas las cositas con la ‘Dina Card’, mientras ella va y se hace la lipo (risas)”, señaló.

