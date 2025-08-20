Juliana Oxenford critica fallo del TC a favor de Boluarte: "Ya no tienen ni vergüenza cuando se trata de defender lo indefendible"

En la última edición de 'Arde Troya', la periodista Juliana Oxenford criticó el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que suspende las investigaciones en contra de la presidenta Dina Boluarte mientras dure su mandato. Oxenford señaló que la decisión refleja una defensa injustificada de Boluarte y rompe con precedentes, ya que otros exjefes de Estado fueron sometidos a pesquisas durante el ejercicio de sus funciones.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

En la misma línea, advirtió que el pronunciamiento del TC no solo favorece a la mandataria, sino que abre un precedente riesgoso para futuros gobernantes al establecer un mecanismo que podría usarse para frenar cualquier proceso judicial en su contra.

"Es obvio, tan obvio que me resulta hasta repulsivo el ver como los magistrados del TC realmente ya no tienen ni vergüenza cuando se trata de defender a la indefendible que tenemos como presidenta de la República. En serio, se los digo. Es alucinante, sobre todo porque aquí hay precedentes, porque otros presidentes han sido investigados. ¿Qué tiene Dina Boluarte que a ella sí le pueden bloquear, poner en pausa todas las investigaciones porque presentó el ejecutivo una demanda competencial y los otros no? ¿Cuál es el hito que se genera a partir de ahora y qué tan peligroso puede ser para los jefes o jefas de estado que vengan a partir del próximo año que nos vamos a elecciones? A mí esto no solamente me parece terriblemente nefasto, me parece grave y peligroso", comentó.

La periodista sostuvo que el fallo limita a la Fiscalía al impedirle continuar con las investigaciones contra Dina Boluarte y deja en manos del Congreso las decisiones futuras sobre su responsabilidad. Para Oxenford, esto implica que los expedientes vinculados a casos, como Rolex, Cirugías, y muertes durante las protestas en contra del Gobierno, quedarán paralizados, mientras que el Parlamento será el único que pueda actuar.

En su opinión, el Congreso ha demostrado en varias ocasiones su disposición de proteger a la presidenta, lo cual alerta que el desenlace previsible es un escenario de blindaje político antes de rendición de cuentas.

"Lo que nos están diciendo es que el Congreso decida, pues, en todo caso más adelante cuando haya algún tipo de controversia con respecto a la presidenta, qué es lo que sucede con ella. Pero nosotros desde aquí decimos que no se le puede investigar. Así que Ministerio Público, guarden todo. No vuelvan a abrir ninguno de los expedientes. Ah, ni el caso Roles, ni la cirugía, ni los muertos, nada, por favor. Y que le tiren la pelota al Congreso de la República. Y el Congreso de la República, ¿qué es lo que va a hacer? Lo único que sabe, blindar, proteger, abrazar, esconder todas las porquerías de la señora Dina Boluarte", dijo.