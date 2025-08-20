HOYSuscripcion LR Focus

Política

Pedro Castillo: "Responsabilizo al régimen de la usurpadora Dina Boluarte por la vida e integridad de Betssy Chavez"

El expresidente responsabilizó directamente al gobierno de Dina Boluarte por la vida e integridad de la ex primera ministra, quien mediante una carta radicalizó su protesta desde el penal de Chorrillos por los supuestos abusos en su contra.

Pedro Castillo se pronuncia desde Barbadillo por salud de Betssy Chávez. Foto: composición LR
Pedro Castillo se pronuncia desde Barbadillo por salud de Betssy Chávez. Foto: composición LR

El expresidente Pedro Castillo emitió un pronunciamiento en el que responsabiliza a la presidenta Dina Boluarte por la salud de Betssy Chávez, recluida en el penal de Chorrillos y quien acaba de radicalizar su protesta con una huelga de hambre seca. Según Castillo, la ex primera ministra se encuentra "injustamente encarcelada y sometida a tratos degradantes e inhumanos" que ponen en riesgo su salud.

"Responsabilizo directamente al régimen de la usurpadora Dina Boluarte por la vida e integridad de Betssy Chávez, quien se encuentra injustamente encarcelada y sometida a tratos degradantes e inhumanos que hoy ponen en grave riesgo su salud y amenazan seriamente su existencia en el penal de Chorrillos", expresó a través de sus redes sociales desde el penal de Barbadillo.

PUEDES VER: Consejo Directivo de Sunedu es conformado por los rectores Lida Asencios y Carlos Reyes, en medio de polémicas

lr.pe

Asimismo, Castillo hizo un llamado urgente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a otros organismos internacionales para que intervengan "de inmediato y eviten un desenlace fatal".

Cabe recordar que este 19 de agosto, Chávez ha decidido iniciar una huelga de hambre seca en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos, debido a supuesto acoso y maltrato por parte del INPE. En una carta, expresó que no permitirá atención médica y solicitó despedirse de sus padres. La ex ministra argumenta que los abusos sufridos le impiden acceder a servicios básicos y denunció amenazas de muerte.

PUEDES VER: Ministro de Transportes descalifica acusaciones contra Dina Boluarte tras fallo del TC: "Son anécdotas"

lr.pe

Betssy Chávez anunció huelga de hambre seca y pide que sus restos sean entregados a su abogado

La ex primera ministro de Pedro Castillo aseguró mediante una carta que acatará una huelga de hambre seca por los supuestos maltratos de que los que sería víctima al interior del penal Anexo Mujeres de Chorrillos en el que se encuentra recluida. Cabe recordar que no es la primera vez que Chávez inicia una huelga de hambre, pero esta vez ha decidido radicalizar su medida y no beberá líquidos ni permitirá ser atendida por algún médico. Además, en su carta pide que sus restos sean entregados a su abogado defensor, Raúl Noblecilla.

"Me es humanamente imposible continuar resistiendo físicamente a todos los maltratos y abusos del INPE adscrito al Ministerio de Justicia y que responde directamente a la señora Dina Boluarte y que tienen como consigna mi deterioro continuo, imposibilitando que pueda asistir a las diligencias judiciales como lo venía haciendo debido al constante acoso, maltrato y tortura que no solo no han cesado sino que empeoran día a día", escribió en su misiva.

Carta de Betssy Chávez.

Carta de Betssy Chávez.

PUEDES VER: Marianella Ledesma sobre fallo del TC que blinda a Boluarte: "Es pro crimen, pro impunidad de corrupción"

lr.pe
