Pedro Castillo se quiebra en juicio oral y respalda a Betssy Chávez: "Mi solidaridad con la señora, fuerza, doctora"

Pedro Castillo y Betssy Chávez vienen siendo investigados por el delito de rebelión tras el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022. Foto: composición LR

Con la voz quebrada, el expresidente Pedro Castillo expresó su solidaridad con la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, durante la audiencia del juicio oral. Castillo respaldó a Chávez, quien en los últimos días radicalizó una huelga de hambre como medida de protesta contra las condiciones de su encarcelamiento.

"Mi solidaridad con la doctora Betssy. Ustedes han visto que acá no hay delito. Solamente mi solidaridad. Fuerza doctora, fuerza compatriotas. El Perú tiene que abrir los ojos porque hemos estado cegados, hay necesidad. El Perú necesita urgente, un desparasitante y un purgante", dijo.

El gesto de Castillo se produce en medio de un proceso judicial que busca determinar la responsabilidad penal por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. La Fiscalía sostiene que tanto Castillo como Chávez actuaron de manera concertada para quebrar el orden constitucional, mientras que sus defensas alegan persecución política y un intento de neutralizar a la izquierda a través de los tribunales.

El caso ha cobrado una nueva dimensión con la protesta emprendida por Betssy Chávez dentro de la prisión de mujeres de Chorrillos. La también excongresista inició una huelga de hambre y llegó a declarar una huelga seca para denunciar hostigamiento, maltratos y restricciones arbitrarias en su contra y contra testigos de su proceso. Aunque levantó la medida de manera temporal por 48 horas, exigió ser trasladada al penal Virgen de Fátima junto con dos testigos, además de la destitución de tres funcionarias penitenciarias a las que responsabiliza de abusos.