HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Más de 40 mil para congresistas y Vizcarra a Lurigancho | Arde Troya con Juliana Oxenford

Política

Pedro Castillo se quiebra en juicio oral y respalda a Betssy Chávez: "Mi solidaridad con la señora, fuerza, doctora"

Pedro Castillo y Betssy Chávez afrontan un proceso por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Ambos están acusados de rebelión.

Pedro Castillo y Betssy Chávez vienen siendo investigados por el delito de rebelión tras el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022. Foto: composición LR
Pedro Castillo y Betssy Chávez vienen siendo investigados por el delito de rebelión tras el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022. Foto: composición LR

Con la voz quebrada, el expresidente Pedro Castillo expresó su solidaridad con la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, durante la audiencia del juicio oral. Castillo respaldó a Chávez, quien en los últimos días radicalizó una huelga de hambre como medida de protesta contra las condiciones de su encarcelamiento.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"Mi solidaridad con la doctora Betssy. Ustedes han visto que acá no hay delito. Solamente mi solidaridad. Fuerza doctora, fuerza compatriotas. El Perú tiene que abrir los ojos porque hemos estado cegados, hay necesidad. El Perú necesita urgente, un desparasitante y un purgante", dijo.

El gesto de Castillo se produce en medio de un proceso judicial que busca determinar la responsabilidad penal por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. La Fiscalía sostiene que tanto Castillo como Chávez actuaron de manera concertada para quebrar el orden constitucional, mientras que sus defensas alegan persecución política y un intento de neutralizar a la izquierda a través de los tribunales.

El caso ha cobrado una nueva dimensión con la protesta emprendida por Betssy Chávez dentro de la prisión de mujeres de Chorrillos. La también excongresista inició una huelga de hambre y llegó a declarar una huelga seca para denunciar hostigamiento, maltratos y restricciones arbitrarias en su contra y contra testigos de su proceso. Aunque levantó la medida de manera temporal por 48 horas, exigió ser trasladada al penal Virgen de Fátima junto con dos testigos, además de la destitución de tres funcionarias penitenciarias a las que responsabiliza de abusos.

PUEDES VER: Magistrado del TC tras fallo a favor de Boluarte admite que Congreso se equivocó con Castillo: se debió proteger la investidura

lr.pe
Notas relacionadas
Magistrado del TC tras fallo a favor de Boluarte admite que Congreso se equivocó con Castillo: se debió proteger la investidura

Magistrado del TC tras fallo a favor de Boluarte admite que Congreso se equivocó con Castillo: se debió proteger la investidura

LEER MÁS
Bettsy Chávez levanta huelga de hambre: exige cambio de cárcel y renuncia de directora de Chorrillos

Bettsy Chávez levanta huelga de hambre: exige cambio de cárcel y renuncia de directora de Chorrillos

LEER MÁS
Presidenta del TC justifica trato diferente a Boluarte y Castillo: “Su situación es especial, dio un golpe de Estado”

Presidenta del TC justifica trato diferente a Boluarte y Castillo: “Su situación es especial, dio un golpe de Estado”

LEER MÁS
Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¡Cerca de S/57.000 mensuales!: Comisión de Constitución plantea que diputados y senadores ganen como un juez supremo

¡Cerca de S/57.000 mensuales!: Comisión de Constitución plantea que diputados y senadores ganen como un juez supremo

LEER MÁS
Jefe del INPE sobre Martín Vizcarra: "Según su puntaje debería ir al penal de Lurigancho"

Jefe del INPE sobre Martín Vizcarra: "Según su puntaje debería ir al penal de Lurigancho"

LEER MÁS
Mininter rechaza a FAME y hará su propia compra de chalecos antibalas

Mininter rechaza a FAME y hará su propia compra de chalecos antibalas

LEER MÁS
Martín Vizcarra: INPE ordena que expresidente cumpla prisión preventiva en Lurigancho y no en penal Barbadillo

Martín Vizcarra: INPE ordena que expresidente cumpla prisión preventiva en Lurigancho y no en penal Barbadillo

LEER MÁS
Congresista Darwin Espinoza es captado tomando cerveza en partido Alianza Lima vs U. Católica mientras Congreso sesionaba

Congresista Darwin Espinoza es captado tomando cerveza en partido Alianza Lima vs U. Católica mientras Congreso sesionaba

LEER MÁS
Bettsy Chávez levanta huelga de hambre: exige cambio de cárcel y renuncia de directora de Chorrillos

Bettsy Chávez levanta huelga de hambre: exige cambio de cárcel y renuncia de directora de Chorrillos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Hoy hay paro? Esto dicen los gremios de transportistas sobre la situación de este 21 de agosto en Lima y Callao

Usuarios reportan caída del aplicativo de Interbank a nivel nacional: no pueden acceder a ver saldo ni hacer transferencias

Pedro Castillo se quiebra en juicio oral y respalda a Betssy Chávez: "Mi solidaridad con la señora, fuerza doctora"

Política

Jefe del INPE sobre Martín Vizcarra: "Según su puntaje debería ir al penal de Lurigancho"

¡Cerca de S/57.000 mensuales!: Comisión de Constitución plantea que diputados y senadores ganen como un juez supremo

Carlincatura retrata cómo los procesados por violaciones a los DD. HH. buscan acogerse a Ley de Amnistía

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo se quiebra en juicio oral y respalda a Betssy Chávez: "Mi solidaridad con la señora, fuerza doctora"

Jefe del INPE sobre Martín Vizcarra: "Según su puntaje debería ir al penal de Lurigancho"

¡Cerca de S/57.000 mensuales!: Comisión de Constitución plantea que diputados y senadores ganen como un juez supremo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota