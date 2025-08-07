HOY

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Captan avión colombiano sobrevolando el distrito de Santa Rosa
Captan avión colombiano sobrevolando el distrito de Santa Rosa     Captan avión colombiano sobrevolando el distrito de Santa Rosa     Captan avión colombiano sobrevolando el distrito de Santa Rosa     
Sociedad

Acción cívica en Santa Rosa de Loreto expone abandono del Estado en la triple frontera

Mientras el presidente de Colombia se refería a Perú en Leticia, el premier Eduardo Arana llegó a Santa Rosa con una jornada social. Ciudadanos agradecieron el apoyo, pero denunciaron carencias en salud, educación y transporte e incluso señalaron que estar bajo Colombia podría representar más avances.

Ministros llegaron a Santa Rosa tras acusaciones de Gustavo Petro. Foto: Jazmín Araujo/URPI-LR
Ministros llegaron a Santa Rosa tras acusaciones de Gustavo Petro. Foto: Jazmín Araujo/URPI-LR

En medio de tensiones diplomáticas, la acción cívica en el distrito de Santa Rosa de Loreto, ubicado en la frontera con Colombia y Brasil, incluyó atención médica, entrega de víveres, acciones escolares y más actividades. Aunque fue valorada por la población, la visita dejó en evidencia el abandono que arrastra los ciudadanos durante décadas.

La llegada del presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana Ysa, junto a autoridades del Ejecutivo y mandos militares marcó una presencia simbólica, mientras el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refería a Perú, en Leticia, Colombia, a solo cinco minutos en vía fluvial.

PUEDES VER: Tren Lima-Chosica avanza por cuerdas separadas: MML propone un decreto de urgencia y MTC una adenda

lr.pe

Uno de los pobladores en Santa Rosa confrontó al primer ministro, señalando cómo los altos precios en el país obligan a nuestros compatriotas, incluidos los campesinos, a recurrir a productos de Brasil y Colombia. Arana prometió la creación de un centro de abastos.

"Desde el Consejo de Ministros les hacemos llegar nuestro mensaje de unidad, pero también de que vamos y seguiremos al mando de un país en que ejerceremos la soberanía, desarrollándonos en paz y esperanza", añadió Arana.

A la actividad también asistieron los ministros de Salud, César Vásquez; de Educación, Morgan Quero; de Defensa, Walter Astudillo, y de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga, así como el viceministro de Relaciones Exteriores, Félix Denegri Boza, entre otras autoridades.

PUEDES VER: Dos proyectos de ley proponen que docentes retiren el 50% de su CTS para primera casa o estudios de sus hijos

lr.pe

Testimonios en Santa Rosa

“Parecemos invisibles. Acá no hay hospital, no hay un colegio completo, y las autoridades solo llegan cuando hay cámaras”, expresó Mauro Rodríguez, morador del sector.

El mismo ciudadano se atrevió a afirmar que sí pertenecería al territorio colombiano, el futuro de Santa Rosa sería otro. “Tal vez si Santa Rosa fuera reconocida por Colombia no estaríamos tan abandonados, como mínimo tendríamos avances como Leticia”.

Por su parte, Wilson Rubio, transportista fluvial nacido en Santa Rosa de Loreto hace 43 años, denunció que los problemas persisten desde su infancia. “No hay un muelle. Las embarcaciones atracan en la orilla y caminamos por tablas para llegar a tierra firme. Cuando hay emergencias, tenemos que ir a Leticia o Tabatinga porque aquí el centro de salud no tiene medicinas. Hasta los niños cruzan a estudiar afuera”, relató.

Única institución educativa en el distrito de Santa Rosa. Foto: Jazmín Araujo

Única institución educativa en el distrito de Santa Rosa. Foto: Jazmín Araujo

Rubio, quien traslada pasajeros entre Santa Rosa y Leticia por 10 soles por tramo, aseguró que la diferencia entre ambas ciudades es notoria. “Desde acá miramos al frente y vemos edificios, infraestructura, movimiento. Desde Leticia, cuando miran a Santa Rosa, solo ven una isla que el Perú ha dejado en el olvido”.

Los ciudadanos consideran que tanto Dina Boluarte como Gustavo Petro desconocen la realidad en la que viven. “Él habla de integración, pero nunca ha venido a ver cómo vivimos sus vecinos de al lado. Y el Perú tampoco hace presencia real”, añadió Rubio.

Santa Rosa fue declarada distrito el 12 de junio de este año, tras un largo proceso impulsado por el alcalde de ese entonces y sus habitantes. Sin embargo, la elección de autoridades aún está pendiente y bajo la administración recae en la Municipalidad Provincial de Mariscal Ramón Castilla.

Los ciudadanos de Santa Rosa coincidieron que la gestión no logra cubrir los servicios básicos y que la acción cívica se convierte en un gesto aislado con una situación real de abandono.

Mientras se desarrollaba la acción cívica peruana, un avión de la Fuerza Aérea Colombiana fue captado sobrevolando el poblado de Santa Rosa, lo que llamó la atención de los ciudadanos.

Notas relacionadas
Tensión por isla Santa Rosa EN VIVO: integrantes de la Marina de Guerra se despliegan por el río Amazonas

Tensión por isla Santa Rosa EN VIVO: integrantes de la Marina de Guerra se despliegan por el río Amazonas

LEER MÁS
"No hay problema con Perú", asegura exvicepresidenta de Colombia y refiere que Petro busca "pretextos"

"No hay problema con Perú", asegura exvicepresidenta de Colombia y refiere que Petro busca "pretextos"

LEER MÁS
Jaime Bayly califica de ‘patético’ al presidente Petro en medio de la tensión por la isla Santa Rosa: "Va de mal en peor"

Jaime Bayly califica de ‘patético’ al presidente Petro en medio de la tensión por la isla Santa Rosa: "Va de mal en peor"

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gran fuga de gas en límite de SJL con El Agustino alarma a ciudadanos: bomberos atienden la emergencia

Gran fuga de gas en límite de SJL con El Agustino alarma a ciudadanos: bomberos atienden la emergencia

LEER MÁS
La histórica avenida limeña reconstruida tras más de 90 años: costó más de 9 millones y pertenece al Patrimonio Cultural de la Nación

La histórica avenida limeña reconstruida tras más de 90 años: costó más de 9 millones y pertenece al Patrimonio Cultural de la Nación

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

LEER MÁS
Productos caídos de contenedores asiáticos tienen dueño, según la Marina de Guerra: "Está tipificado como robo agravado"

Productos caídos de contenedores asiáticos tienen dueño, según la Marina de Guerra: "Está tipificado como robo agravado"

LEER MÁS
Pasajero cae de Metropolitano al abordar bus en Independencia y resulta herido: fue trasladado a un centro de salud

Pasajero cae de Metropolitano al abordar bus en Independencia y resulta herido: fue trasladado a un centro de salud

LEER MÁS
Empresario abandona su hogar en Cañete tras extorsiones: sicarios asesinaron a esposa de su trabajador

Empresario abandona su hogar en Cañete tras extorsiones: sicarios asesinaron a esposa de su trabajador

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy a las 10 a. m. en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

El cambio radical de Katty García: se alejó de la televisión, se casó con empresaria peruana y ahora triunfa en empresa de limpieza en EE.UU.

Sociedad

Dos proyectos de ley proponen que docentes retiren el 50% de su CTS para primera casa o estudios de sus hijos

Dos proyectos de ley proponen que docentes retiren el 50% de su CTS para primera casa o estudios de sus hijos

Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

Temblor en Perú HOY, 7 de agosto: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy a las 10 a. m. en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

Fiscalía pide más de 22 años de prisión contra congresista José Luna Gálvez por el delito de organización criminal

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota