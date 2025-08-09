HOYSuscripcion LR Focus

Política

Gino Ríos: presidente de la JNJ fue procurador por decisión de Jorge del Castillo, abogado de Patricia Benavides

Un nombramiento del último gobierno aprista destapa la conexión entre Gino Ríos y Jorge del Castillo, en medio de la controversia por el retorno de Patricia Benavides a la Fiscalía.

Documento prueba que Del Castillo, abogado de Patricia Benavides, nombro en cargo público a Gino Rios | Composición: Ariana Espinoza / Foto: LR.
Documento prueba que Del Castillo, abogado de Patricia Benavides, nombro en cargo público a Gino Rios | Composición: Ariana Espinoza / Foto: LR.

Gino Ríos y Jorge del Castillo serían viejos conocidos. El actual abogado de Patricia Benavides oficializó al hoy presidente de la Junta Nacional de Justicia como procurador público ad hoc. El nombramiento, firmado por Del Castillo, se produjo durante los primeros meses del último gobierno aprista. Ahora, el documento cobra relevancia, pues Ríos desempeñó un papel clave en el levantamiento de las suspensiones impuestas a la patrocinada de Del Castillo. El vínculo entre ambos era desconocido hasta la revelación de este documento.

Y es que la JNJ decidió que Patricia Benavides retornara a su anterior cargo en la Fiscalía, anulando la sanción que originalmente la había separado del puesto. Desde entonces, la institución encargada de nombrar, ratificar y destituir a jueces y fiscales de todos los niveles ha estado bajo constante presión para que Benavides Vargas vuelva al Ministerio Público.

PUEDES VER: Gustavo Petro culpa al Congreso de romper protocolo limítrofe con Colombia: "No voy a echarle la culpa a (Dina Boluarte)"

Existen varias muestras de esta presión. La más reciente se produjo cuando la JNJ remitió un oficio al presidente del Congreso, José Enrique Jerí Oré, reiterando su postura respecto a la reincorporación de la exfiscal de la Nación. En el documento, el organismo sostiene que el Ministerio Público no ha acatado su resolución del 12 de junio, en la que ordenó restituir a Benavides en el cargo de fiscal suprema.

Intrigados por la relación entre Del Castillo y Ríos, La República intentó comunicarse con el excongresista y ex primer ministro aprista; sin embargo, al cierre de esta nota no hubo respuesta.

PUEDES VER: Gorriti sobre la comisión de Muñante: "Buscará el triunfo de los corruptos mediante la desinformación y la captura del poder"

Patricia Benavides será reincorporada como fiscal suprema al Ministerio Público

Patricia Benavides retornará al Ministerio Público en calidad de fiscal suprema, después de que el Poder Judicial dejara sin efecto la suspensión de 24 meses que pesaba en su contra. Esta decisión también se ajusta a la resolución de la Junta Nacional de Justicia, que previamente anuló su destitución. Según fuentes judiciales, el siguiente paso consiste en fijar la fecha y hora para su reincorporación, así como determinar en qué despacho ejercerá sus funciones.

Para concretar su retorno, se deben cumplir tres pasos. En primer lugar, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, solicitó a la JNJ una aclaración sobre el alcance jurídico y constitucional de su fallo. En segundo lugar, el Área de Presupuesto del Ministerio Público deberá evaluar si hay recursos suficientes para cubrir su salario y los gastos operativos, o si será necesario solicitar fondos adicionales al Ministerio de Economía y Finanzas.

PUEDES VER: Yonhy Lescano no será candidato presidencial y confirma visita a Pedro Castillo en prisión: "Me invitó para hablar de las elecciones"

La parte más compleja radica en definir el lugar exacto donde trabajará Benavides. Ni su abogado, Humberto Abanto, ni ella misma saben todavía cuál de los siete despachos ocupará. Las dos opciones libres —la primera y la segunda Fiscalía Suprema Anticorrupción— contienen procesos abiertos en su contra, lo que dificulta su asignación. Otra alternativa sería que asuma como representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Abanto señaló que aún no se les ha comunicado oficialmente el día ni el lugar del retorno. Asimismo, en reciente entrevista, el abogado aseguró que "la embriaguez de poder" ha llevado a que Delia Espinoza no de paso a que Patricia Benavides vuelva a su puesto.

