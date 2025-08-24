Gobierno de Dina Boluarte oficializa la designación de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia

A pesar de haber sido censurado por su deficiente gestión contra la inseguridad ciudadana, Dina Boluarte oficializó el retorno de Santiváñez. Foto: Presidencia

Juan José Santiváñez, el censurado exministro del Interior por su deficiente gestión contra la inseguridad ciudadana, volvió al gabinete ministerial a pesar de las investigaciones en su contra y los serios cuestionamientos al Gobierno. A través de una resolución en el diario El Peruano, la presidenta Dina Boluarte y el primer ministro, Eduardo Arana, oficializaron la designación de Santiváñez en lugar de Enrique Alcántara.

A pesar del impedimento de salida del país por 18 meses que pesa en su contra por el presunto delito de tráfico de influencias, el último sábado 23 de agosto Boluarte tomó juramento de Santiváñez como nuevo titular del Minjus, quien se venía desempeñando como asesor de Palacio de Gobierno.

El nombramiento del exministro del Interior en la cartera de Justicia será determinante para los planes de la mandataria. Su designación se da medio de los serios cuestionamientos de la promulgación de la Ley de Amnistía, que favorece a los militares, policías y Comités de Autodefensa investigados por violaciones a los derechos humanos y los ataques y enfrentamientos de Boluarte con la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Es importante recordar que, la presidente de la Corte IDH, Nancy Hernández, le ordenó al Estado peruano frenar el proceso de promulgación de la Ley de Amnistía con la finalidad de garantizar la búsqueda de la justicia para los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta; sin embargo, el Gobierno desacató el mandato y, en medio de una ceremonia oficial el 13 de agosto, firmó la promulgación de la norma.

Juan José Santiváñez: un ministro de Justicia que no puede salir del país

En junio pasado, el Poder Judicial impuso a Juan José Santiváñez, actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, un impedimento de salida del país por 18 meses. Esta medida se enmarca en la investigación que se lleva a cabo por un presunto delito de tráfico de influencias, supuestamente vinculado a un soborno de 20,000 dólares al Tribunal Constitucional para beneficiar a una persona bajo investigación.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema aceptó el pedido de la Fiscalía, ya que, aunque Santiváñez presentó pruebas de su arraigo laboral, domiciliario y familiar, se constató que las oficinas del estudio Santiváñez Antúnez Trial Lawyers SAC eran alquiladas y que los contratos de arrendamiento habían expirado en 2023.

Congresista Ruth Luque: "La presencia de Santiváñez confirma que la impunidad orienta el gobierno de Dina Boluarte"

Horas después de la juramentación del nuevo ministro, mediante sus redes sociales, la congresista del Bloque Democrático Popular, Ruth Luque, expresó su desacuerdo con el regreso del exministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien ahora ocupa el cargo de ministro de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS). La ceremonia, que tuvo lugar el sábado 23 de agosto en el Palacio de Gobierno, fue presidida por la presidenta Dina Boluarte.

"El nombramiento de Juan José Santiváñez en una cartera tan sensible como la de Justicia y DDHH solo significa que las cosas siempre pueden estar peor, en un sector donde el gobierno ha demostrado su talante antidemocrático y autoritario", publicó.

"La presencia de Santiváñez confirma que la impunidad y el autoritarismo seguirán siendo la orientación del gobierno de Dina Boluarte. Su presencia muestra que no tendrá ningún problema ni recato para conseguir esos objetivos", acotó.