Poder Judicial ordena impedimento de salida del país contra Juan José Santiváñez por 18 meses

Juan José Santiváñez no podrá salir del país. El Poder Judicial ordenó de que el censurado exministro del Interior y hoy reclutado por el Gobierno de Dina Boluarte en Palacio de Gobierno permanezca en el Perú por 18 meses en el marco de la investigación por el presunto delito de tráfico de influencias al estar implicado en un supuesto soborno de US$ 20.000 al Tribunal Constitucional para beneficiar a un investigado.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró fundada la apelación de la Fiscalía sobre la decisión del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria del 20 de marzo de este año, al desestimar el impedimento de salida contra Santiváñez Antúnez.

Decisión de la Corte Suprema contra el exministro Juan Santiváñez

De acuerdo con la tesis fiscal, en el 2021, el extitular del Mininter asumió la defensa legal de Miguel Marcelo Salirrosas. Para ello, Santiváñez presentó un recuso de casación, pero fue declarado inadmisible por la Corte Suprema en agosto del 2021, al igual que el hábeas corpus en el Cuarto Juzgado de Investigación preparatoria de Trujillo. En consecuencia, el censurado ministro presentó un recurso al Tribunal Constitucional, en agosto del 2022, un año antes de que su patrocinado sea detenido e internado en el penal "El Milagro".

En 2024, cuando Santiváñez se desempeñaba como ministro del Interior, fue contactado por una persona del entorno de su patrocinado y sostuvieron diálogos por WhatsApp, en el que le indicó a este allegado que el resultado lo comunicaría a través de un "primo" y que "el tema era delicado y que si tenían que conversar algo pendiente lo hagan personalmente y no por vía telefónica". Según los testigos protegidos, 01-2025-ElyDC y 02-2025-ElyDC, Santiváñez solicitó US$20.000 para los "asesores externos", cuando realmente era para los magistrados del Tribunal Constitucional.

"El diez de enero de dos mil veinticuatro Santiváñez Antúnez solicitó de forma insistente la confirmación del ofrecimiento, y señaló que 'tenía esperando a los amigos para señalar fecha; luego envió un mensaje, pero lo eliminó, y señaló: ´'Para que vea señito que están trabajando ya los documentos, por favor dígame porque no quiero quedar mal. Tomen base a lo que me dijo su primo referido al tema, y si no se ve ese tema van a pensar que no somos serios en el tema'", señaló el testigo protegido n.° 02-2025-ElyDC y dijo que era una captura de pantalla de una conversación con una persona identificada como 'Asistente TC'.

Juan Santiváñez: presuntos sobornos fueron depositados en tres partes

La Fiscalía señaló que los US$20.000 fueron depositados en tres partes: el 19 de enero del 2024, US$10.000; el 19 del mismo mes, US$9.700 y US$300. Tras recibir el dinero, Santiváñez habría escrito: "Perfecto, ahora entonces voy a informar", "para avanzar de una vez" y que dichos mensajes confirmarían que no se tratarían de honorarios profesionales.

"El 19 de enero del 2024, Santiváñez Antúnez informa que el caso del sentenciado Marcelo Salirrosas ya había sido incluido en lista para que fijen fecha de audiencia para la siguiente semana, para lo cual envió una conversación donde se apreciaba 'hola Kenita, buenos días, está en la lista para la próxima audiencia', 'LO DE MARCELO'", sostiene el Ministerio Público.

Sin embargo, pese al supuesto pago de sobornos, la resolución que emitió el Tribunal Constitucional fue todo lo contrario a lo que esperaba Santiváñez y su patrocinado. En consecuencia, le solicitaron la devolución del dinero al entonces ministro del Interior, quien habría solicitado al ministro de Justicia apoyo para que cambien de penal a su patrocinado.

(...) la persona allegada al interno le solicitó al investigado Santiváñez Antúnez que les devuelva el dinero entregado, ante lo cual accedió y realizó depósitos a la cuenta de ahorros(...) del Banco de Crédito del Perú. Estos abonos fueron el 31 de octubre, 8 y 20 de noviembre de 2024, por las sumas de S/ 30 000, S/ 28 400 y S/ 20 000", se lee en el documento.