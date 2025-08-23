HOYSuscripcion LR Focus

Política

Juan José Santivañez: el día que el ministro de Justicia iba a poner en debate permanencia del Perú ante la Corte IDH

Juan José Santiváñez estuvo a punto de proponer la salida del Perú de la Corte IDH durante su defensa ante el Congreso en marzo pasado.

Juan José Santiváñez retorna al Gabinete Ministerial como ministro de Justicia. En marzo pasado, iba a poner en debate la salida del país de la Corte IDH. Foto: composición LR
Juan José Santiváñez retorna al Gabinete Ministerial como ministro de Justicia. En marzo pasado, iba a poner en debate la salida del país de la Corte IDH. Foto: composición LR

Juan José Santiváñez estuvo a punto de abrir un debate inédito en el Congreso de la República: la permanencia del Perú en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Un documento difundido por Willax TV reveló que, el pasado 21 de marzo, cuando se presentó ante el Congreso a defender su cargo como ministro de Interior ante la moción de censura, su discurso terminaba con ese polémico planteamiento, que nunca llegó a pronunciar en el hemiciclo.

En aquella sesión, Santiváñez iba a cerrar su intervención con la frase: “Asimismo, invoco poner en debate la posibilidad de salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Según el medio que difundió la exclusiva, el tiempo le jugó en contra y esa parte final quedó fuera de su alocución.

La revelación se enlaza directamente con su trayectoria política reciente. Apenas horas después de ese discurso, el Congreso aprobó su censura como ministro del Interior por su cuestionada gestión en materia de seguridad. Sin embargo, este 23 de agosto volvió a ser convocado por Dina Boluarte para integrar el gabinete, esta vez en la cartera de Justicia, en reemplazo de Enrique Alcántara.

Durante su exposición en marzo, Santiváñez había centrado sus críticas en la Fiscalía y en las gestiones anteriores, a las que responsabilizó de haber permitido el ingreso masivo de migración extranjera que, según dijo, incrementó la criminalidad. También acusó a sus opositores de convertir la seguridad ciudadana en un “arma política” y en una estrategia de “desinformación”. “En esta guerra todos debemos ponernos al frente por la vida y el bienestar de millones de peruanos. La seguridad no puede ser un arma política ni una estrategia de desinformación”, afirmó entonces.

lr.pe
Juan José Santiváñez es el nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Enrique Alcántara

Juan José Santiváñez es el nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Enrique Alcántara

Congresista Ruth Luque: "La presencia de Santiváñez confirma que la impunidad orienta el gobierno de Dina Boluarte"

Congresista Ruth Luque: "La presencia de Santiváñez confirma que la impunidad orienta el gobierno de Dina Boluarte"

Dina Boluarte: Juan José Santiváñez asume como ministro de Justicia y Derechos Humanos

Dina Boluarte: Juan José Santiváñez asume como ministro de Justicia y Derechos Humanos

Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

Juan José Santiváñez es el nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Enrique Alcántara

Juan José Santiváñez es el nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Enrique Alcántara

Fuerzas Armadas de Colombia ingresan a Perú y detienen a consejero regional de Loreto

Fuerzas Armadas de Colombia ingresan a Perú y detienen a consejero regional de Loreto

Congresista Ruth Luque: "La presencia de Santiváñez confirma que la impunidad orienta el gobierno de Dina Boluarte"

Congresista Ruth Luque: "La presencia de Santiváñez confirma que la impunidad orienta el gobierno de Dina Boluarte"

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Martín Vizcarra fue trasladado al penal Ancón II para cumplir prisión preventiva

Martín Vizcarra fue trasladado al penal Ancón II para cumplir prisión preventiva

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

