Juan José Santivañez: el día que el ministro de Justicia iba a poner en debate permanencia del Perú ante la Corte IDH

Juan José Santiváñez retorna al Gabinete Ministerial como ministro de Justicia. En marzo pasado, iba a poner en debate la salida del país de la Corte IDH. Foto: composición LR

Juan José Santiváñez estuvo a punto de abrir un debate inédito en el Congreso de la República: la permanencia del Perú en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Un documento difundido por Willax TV reveló que, el pasado 21 de marzo, cuando se presentó ante el Congreso a defender su cargo como ministro de Interior ante la moción de censura, su discurso terminaba con ese polémico planteamiento, que nunca llegó a pronunciar en el hemiciclo.

En aquella sesión, Santiváñez iba a cerrar su intervención con la frase: “Asimismo, invoco poner en debate la posibilidad de salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Según el medio que difundió la exclusiva, el tiempo le jugó en contra y esa parte final quedó fuera de su alocución.

La revelación se enlaza directamente con su trayectoria política reciente. Apenas horas después de ese discurso, el Congreso aprobó su censura como ministro del Interior por su cuestionada gestión en materia de seguridad. Sin embargo, este 23 de agosto volvió a ser convocado por Dina Boluarte para integrar el gabinete, esta vez en la cartera de Justicia, en reemplazo de Enrique Alcántara.

Durante su exposición en marzo, Santiváñez había centrado sus críticas en la Fiscalía y en las gestiones anteriores, a las que responsabilizó de haber permitido el ingreso masivo de migración extranjera que, según dijo, incrementó la criminalidad. También acusó a sus opositores de convertir la seguridad ciudadana en un “arma política” y en una estrategia de “desinformación”. “En esta guerra todos debemos ponernos al frente por la vida y el bienestar de millones de peruanos. La seguridad no puede ser un arma política ni una estrategia de desinformación”, afirmó entonces.