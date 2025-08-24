JNJ declara desierto concurso para fiscal supremo: ningún postulante alcanzó el puntaje mínimo

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) declaró desierto el concurso público de méritos para la selección y nombramiento de fiscal supremo porque ninguno de los trece postulantes alcanzó el puntaje mínimo aprobatorio de 66.66 puntos para acceder a la siguiente etapa de la convocatoria.

Así lo informó la institución por medio de un comunicado, en el cual precisaron que de los catorce postulantes aptos, aprobados en la etapa previa, sólo trece postulantes rindieron la evaluación en la sala de actos de la institución. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 25° literal b del Reglamento de concursos para la selección y nombramiento de jueces y fiscales, y de jueces y fiscales de control ningún postulante logró superar la tercera etapa del concurso.

"La Junta Nacional de Justicia, presidida por el doctor Gino Ríos Patio, garantiza la transparencia en el proceso de selección y nombramiento de magistrados titulares con el objetivo de optimizar el Sistema de Justicia en favor de la ciudadanía", indican.

Este concurso fue convocado el 16 de abril de este 2025 para cubrir la plaza que había quedado vacante con la destitución de Patricia Benavides, quien ya fue restituida en junio último. Al concurso público para fiscales supremos se presentaron 19 candidatos. Tras las dos primeras evaluaciones, cada una eliminatoria, 13 continuaron en carrera. Se trata de cuatro pruebas: conocimiento, evaluación curricular, estudio de caso y entrevista personal.