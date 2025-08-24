HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Tripulante de la Marina muere al intentar asegurar embarcaciones
Tripulante de la Marina muere al intentar asegurar embarcaciones      Tripulante de la Marina muere al intentar asegurar embarcaciones      Tripulante de la Marina muere al intentar asegurar embarcaciones      
¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza Lima por la Liga 1?
¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza Lima por la Liga 1?     ¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza Lima por la Liga 1?     ¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza Lima por la Liga 1?     
Política

JNJ declara desierto concurso para fiscal supremo: ningún postulante alcanzó el puntaje mínimo

Se trata de los resultados de la tercera etapa del Concurso Público de Méritos para la selección y nombramiento de fiscal supremo.

JNJ declara desierto concurso para fiscal supremo. Foto: JNJ
JNJ declara desierto concurso para fiscal supremo. Foto: JNJ

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) declaró desierto el concurso público de méritos para la selección y nombramiento de fiscal supremo porque ninguno de los trece postulantes alcanzó el puntaje mínimo aprobatorio de 66.66 puntos para acceder a la siguiente etapa de la convocatoria.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Así lo informó la institución por medio de un comunicado, en el cual precisaron que de los catorce postulantes aptos, aprobados en la etapa previa, sólo trece postulantes rindieron la evaluación en la sala de actos de la institución. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 25° literal b del Reglamento de concursos para la selección y nombramiento de jueces y fiscales, y de jueces y fiscales de control ningún postulante logró superar la tercera etapa del concurso.

"La Junta Nacional de Justicia, presidida por el doctor Gino Ríos Patio, garantiza la transparencia en el proceso de selección y nombramiento de magistrados titulares con el objetivo de optimizar el Sistema de Justicia en favor de la ciudadanía", indican.

Este concurso fue convocado el 16 de abril de este 2025 para cubrir la plaza que había quedado vacante con la destitución de Patricia Benavides, quien ya fue restituida en junio último. Al concurso público para fiscales supremos se presentaron 19 candidatos. Tras las dos primeras evaluaciones, cada una eliminatoria, 13 continuaron en carrera. Se trata de cuatro pruebas: conocimiento, evaluación curricular, estudio de caso y entrevista personal.

Notas relacionadas
JNJ admite a trámite pedido de vacancia contra Gino Ríos por denuncia de violencia familiar

JNJ admite a trámite pedido de vacancia contra Gino Ríos por denuncia de violencia familiar

LEER MÁS
Juliana Oxenford sobre pérdida de 1.200 archivos en la JNJ: "Me suena a un nivel de corrupción de mugre"

Juliana Oxenford sobre pérdida de 1.200 archivos en la JNJ: "Me suena a un nivel de corrupción de mugre"

LEER MÁS
JNJ: Expedientes sobre Keiko Fujimori y Patricia Benavides figuran entre los 1.200 archivos desaparecidos

JNJ: Expedientes sobre Keiko Fujimori y Patricia Benavides figuran entre los 1.200 archivos desaparecidos

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Telmo Hurtado sobre matanza de 26 niños en Accomarca: ‘Yo he tenido la determinación de eliminarlos’

Telmo Hurtado sobre matanza de 26 niños en Accomarca: ‘Yo he tenido la determinación de eliminarlos’

LEER MÁS
Familiar de víctima de Barrios Altos: "La presidenta ha dicho que quienes asesinaron a mi hermana son héroes"

Familiar de víctima de Barrios Altos: "La presidenta ha dicho que quienes asesinaron a mi hermana son héroes"

LEER MÁS
De Barbadillo a Ancón II: Carlincatura expone el cuestionado traslado de un expresidente a otro penal

De Barbadillo a Ancón II: Carlincatura expone el cuestionado traslado de un expresidente a otro penal

LEER MÁS
Diego García-Sayán: “La DBA opina barbaridades sin haberse informado”

Diego García-Sayán: “La DBA opina barbaridades sin haberse informado”

LEER MÁS
Juan José Santiváñez es el nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Enrique Alcántara

Juan José Santiváñez es el nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Enrique Alcántara

LEER MÁS
Martín Vizcarra culpa a Dina Boluarte por su traslado al penal de Ancón II: "La junta me dijo que era por decisión política"

Martín Vizcarra culpa a Dina Boluarte por su traslado al penal de Ancón II: "La junta me dijo que era por decisión política"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hallan cadáver de hombre cerca de colegio en Ventanilla: habría sido baleado en pleno descampado

Camión con petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac: empresa no contaba con permisos

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota