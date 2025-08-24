Parlamento Andino gastó alrededor de US$205.000 en viajes y hoteles desde el 2021. Foto: composición LR

El Parlamento Andino ha acumulado aproximadamente US$205.000 en gastos por concepto de viaje, hoteles y alimentación desde el 2021, indicó un reportaje de Punto Final.

Entre los representantes figuran Gustavo Pacheco (Renovación Popular), actual presidente del Parlamento Andino; Luis Galarreta (Fuerza Popular); Leslye Lazo (Acción Popular); Fernando Arce (Perú Libre) y Juan Carlos Ramírez (Avanza País).

Cada parlamentario andino percibe 15,600 soles mensuales, tiene seguridad del Estado y cuenta con hasta 59 asesores distribuidos en sus despachos, cifra que se incrementó durante la gestión de Eduardo Salhuana como presidente del Congreso.

Las agendas internacionales, más allá de Bogotá —sede oficial del organismo—, incluyen destinos como España, República Dominicana, Marruecos, Bélgica y hasta Honduras. En varios de esos viajes, los parlamentarios rindieron gastos sin necesidad de factura, con la sola firma, amparados en las normas internas del Congreso.

Entre las resoluciones aprobadas destacan decisiones de poca relevancia para el país, como declarar al chancho al palo patrimonio gastronómico regional o enviar un saludo oficial a la selección de fútbol de Marruecos tras su participación en Qatar 2022.

Gastos entre 2021 y 2022

Integrantes del Parmento Andino gastaron un promedio de 1 149 959 soles en viajes internacionales y viáticos durante el primer año de gestión, entre agosto del 2021 y julio del 2022.

De acuerdo al portal Transparencia del Congreso, al que accedió el portal de Edmundo Cruz, en total se registraron 55 viajes al exterior y 53 de ellos corresponden directamente a los parlamentarios andinos.

La mayoría de los viajes realizados por los parlamentarios andinos fueron con rumbo al país de Colombia, donde se encuentra la sede de esta instancia de la Comunidad Andina.

Sobre ello, destacan los viajes de los asesores y personal técnico por un total de 756.512 soles. En la lista se encuentran los excongresistas Omar Chehade, por un total de 23.517 soles, y Jim Mamani Barriga, por 82.601 soles.