Pedro Castillo cuestiona fallo del TC a favor de Dina Boluarte: "Cuando estaba en mi gobierno se me sacó muchas imputaciones"

Pedro Castillo cuestionó la decisión del Tribunal Constitucional (TC) que suspendió las investigaciones fiscales contra la presidenta Dina Boluarte, señalando que durante su gestión se tomaron medidas diferentes respecto a sus propios procesos. Durante la audiencia de juicio oral en el marco de las investigaciones por el presunto delito de rebelión en su contra, el exmandatario señaló que durante su gobierno fue objeto de un manejo que, a su juicio, resultó más permisivo para Boluarte en cuanto a temas de procesos judiciales.

Castillo también mencionó algunos de los casos que enfrentó durante su gestión, subrayando que, a diferencia de la presidenta actual, su administración no recibió un resguardo similar frente a las imputaciones.

"El día de hoy el Tribunal Constitucional, a través de una demanda competencial de parte de la señora que acude a Palacio, dice que tiene la razón la señora que está al frente. Cunado estaba en mi gobierno, estando en ejercicio, se me sacó muchas imputaciones, siendo presidente de la República, el caso de Sarratea, el puente Tarata, el caso de Los Niños", comentó.