HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
U. de Chile vs Independiente: Todo lo que ocurrió en Avellaneda
U. de Chile vs Independiente: Todo lo que ocurrió en Avellaneda     U. de Chile vs Independiente: Todo lo que ocurrió en Avellaneda     U. de Chile vs Independiente: Todo lo que ocurrió en Avellaneda     
Sigue EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
Sigue EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Sigue EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Sigue EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
Política

Pedro Castillo cuestiona fallo del TC a favor de Dina Boluarte: "Cuando estaba en mi gobierno se me sacó muchas imputaciones"

Durante la audiencia de juicio oral, el expresidente Pedro Castillo criticó la decisión del Tribunal Constitucional que protege a la presidenta Dina Boluarte frente a investigaciones fiscales, y comparó su trato con el que recibió mientras estaba en el poder.

Durante su intervención en la audiencia de juicio oral, Castillo criticó la decisión del TC. Foto: composición LR
Durante su intervención en la audiencia de juicio oral, Castillo criticó la decisión del TC. Foto: composición LR

Pedro Castillo cuestionó la decisión del Tribunal Constitucional (TC) que suspendió las investigaciones fiscales contra la presidenta Dina Boluarte, señalando que durante su gestión se tomaron medidas diferentes respecto a sus propios procesos. Durante la audiencia de juicio oral en el marco de las investigaciones por el presunto delito de rebelión en su contra, el exmandatario señaló que durante su gobierno fue objeto de un manejo que, a su juicio, resultó más permisivo para Boluarte en cuanto a temas de procesos judiciales.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Castillo también mencionó algunos de los casos que enfrentó durante su gestión, subrayando que, a diferencia de la presidenta actual, su administración no recibió un resguardo similar frente a las imputaciones.

"El día de hoy el Tribunal Constitucional, a través de una demanda competencial de parte de la señora que acude a Palacio, dice que tiene la razón la señora que está al frente. Cunado estaba en mi gobierno, estando en ejercicio, se me sacó muchas imputaciones, siendo presidente de la República, el caso de Sarratea, el puente Tarata, el caso de Los Niños", comentó.

PUEDES VER: ¡Protección a la investidura presidencia!: Magistrados del TC se excusan de fallo a favor de Dina Boluarte

lr.pe
Notas relacionadas
Magistrado del TC tras fallo a favor de Boluarte admite que Congreso se equivocó con Castillo: se debió proteger la investidura

Magistrado del TC tras fallo a favor de Boluarte admite que Congreso se equivocó con Castillo: se debió proteger la investidura

LEER MÁS
Jefe del INPE sobre Martín Vizcarra: "Según su puntaje debería ir al penal de Lurigancho"

Jefe del INPE sobre Martín Vizcarra: "Según su puntaje debería ir al penal de Lurigancho"

LEER MÁS
Martín Vizcarra: INPE ordena que expresidente cumpla prisión preventiva en Lurigancho y no en penal Barbadillo

Martín Vizcarra: INPE ordena que expresidente cumpla prisión preventiva en Lurigancho y no en penal Barbadillo

LEER MÁS
Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jefe del INPE sobre Martín Vizcarra: "Según su puntaje, debería ir al penal de Lurigancho"

Jefe del INPE sobre Martín Vizcarra: "Según su puntaje, debería ir al penal de Lurigancho"

LEER MÁS
Pedro Castillo se quiebra en juicio oral y respalda a Betssy Chávez: "Mi solidaridad con la señora, fuerza, doctora"

Pedro Castillo se quiebra en juicio oral y respalda a Betssy Chávez: "Mi solidaridad con la señora, fuerza, doctora"

LEER MÁS
Trujillo: capturan a presunto terrorista de 85 años por delitos cometidos hace más de tres décadas ligados a Sendero Luminoso

Trujillo: capturan a presunto terrorista de 85 años por delitos cometidos hace más de tres décadas ligados a Sendero Luminoso

LEER MÁS
Mininter rechaza a FAME y hará su propia compra de chalecos antibalas

Mininter rechaza a FAME y hará su propia compra de chalecos antibalas

LEER MÁS
Congresista Darwin Espinoza es captado tomando cerveza en partido Alianza Lima vs U. Católica mientras Congreso sesionaba

Congresista Darwin Espinoza es captado tomando cerveza en partido Alianza Lima vs U. Católica mientras Congreso sesionaba

LEER MÁS
Martín Vizcarra: INPE ordena que expresidente cumpla prisión preventiva en Lurigancho y no en penal Barbadillo

Martín Vizcarra: INPE ordena que expresidente cumpla prisión preventiva en Lurigancho y no en penal Barbadillo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Trump se autoproclama “héroe de guerra” junto a Netanyahu tras ataque de EEUU e Israel contra Irán: "Yo envié esos aviones"

Paro de transportistas EN VIVO hoy 21 de agosto: pasajeros esperan buses y gremios se concentran en Puente Piedra

Banco de la Nación fija cuánto debes ganar como mínimo para pedir crédito hipotecario en 2025: consulta los requisitos del préstamo

Política

Pedro Castillo se quiebra en juicio oral y respalda a Betssy Chávez: "Mi solidaridad con la señora, fuerza, doctora"

Congresista Darwin Espinoza es captado tomando cerveza en partido Alianza Lima vs U. Católica mientras Congreso sesionaba

Jefe del INPE sobre Martín Vizcarra: "Según su puntaje debería ir al penal de Lurigancho"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo se quiebra en juicio oral y respalda a Betssy Chávez: "Mi solidaridad con la señora, fuerza, doctora"

Congresista Darwin Espinoza es captado tomando cerveza en partido Alianza Lima vs U. Católica mientras Congreso sesionaba

Jefe del INPE sobre Martín Vizcarra: "Según su puntaje debería ir al penal de Lurigancho"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota