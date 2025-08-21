Jefe del INPE sobre Martín Vizcarra: "Según su puntaje debería ir al penal de Lurigancho"

El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes, se refirió a la anulación de la decisión de recluir al expresidente Martín Vizcarra en el penal de Barbadillo para cumplir con los 5 meses de prisión preventiva por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. En ese sentido, Paredes declaró que, según la puntuación que obtuvo Vizcarra, debería ir al penal de Lurigancho.

El último 20 de agosto, se reveló que se cometieron irregularidades en la Junta Técnica de Clasificación para ubicar al exmandatario en un centro penitenciario. Según la resolución directorial que señaló el jefe del INPE, a los procesados y condenados se les clasifica previamente antes de ir a una cárcel. En ese caso del exjefe de Estado, obtuvo 10 puntos y no debió ir Barbadillo junto con los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo.

"Esta misma directiva, que señala que la Junta Técnica de Clasificación es autónoma, se señala cómo se debe proceder ante la clasificación de un interno que sea por prisión preventiva o condenado ingrese a un penal y a qué penal va. Primero, ingresa por un puntaje. Según el puntaje que le pusieron a Martín Vizcarra es 10. Por lo tanto, según la resolución vigente, debería ir a Lurigancho", dijo.

En otro momento, Paredes mencionó que aún no cuentan con una decisión tomada o una resolución lista sobre el futuro del expresidente y que el viernes 22 de agosto se resolverá el tema. Asimismo, al ser consultado en qué penal sería recluido Vizcarra, el jefe del INPE mencionó que "quien se encarga de designar no es el jefe, eso lo va a decidir la Junta de Clasificación, está la ley de por medio".

"El derecho administrativo también tiene sus normas, no hay ninguna norma que diga que una decisión debería ser revaluada. Lo que sí existe es un pedido de nulidad. (…) Todavía no hay ninguna resolución, no hemos dicho si va a ir a Barbadillo o Lurigancho, están creyendo que vamos a dictar una resolución así. (…) Debería, correspondería ir a Lurigancho", resaltó.

Jefe del INPE niega injerencia de Dina Boluarte

En otro momento, al ser preguntado por el comunicado que emitió el INPE en el que deslindan de una supuesta injerencia de la presidenta Dina Boluarte, Iván Paredes resaltó que ello surgió a raíz de una publicación de un periodista tras las declaraciones de los abogados de Vizcarra.

"En el INPE no interfiere nadie, ni la presidenta, ni empresa privada, ni pública, ni el periodismo, ni los abogados más renombrados del Perú", enfatizó.

Secretario General de Perú Primero rechaza que Martín Vizcarra sea trasladado al penal de Lurigancho

César Figueredo, secretario general del partido político Perú Primero, expresó su desacuerdo con la resolución del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de revocar la medida que ordenaba el internamiento del expresidente Martín Vizcarra en el penal de Barbadillo, donde debía cumplir cinco meses de prisión preventiva dictados por el Poder Judicial en relación con las investigaciones sobre los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, por el supuesto delito de cohecho (soborno).

"No queremos creer, no nos ponemos en el caso, porque sería ya inverosímil que la vida del presidente sea puesta en peligro al ponerla en un establecimiento penal común. Si existe el penal de Barbadillo, es justamente para los altos funcionarios, expresidentes, que requieren una protección especial, no lo queremos creer. Estamos completamente consternados, queremos creer que esto no va a llegar a que sea trasladado a otro penal", dijo.